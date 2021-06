'El valor desconocido', de Hermann Broch

Richard Hieck sabe que todos provenimos de la noche y que hacia ella nos dirigimos. La existencia, para él, brota de la oscuridad y se bate en ella, en busca de la luz. Entre sus recuerdos de infancia, uno resalta sobre los demás: la vez que su padre -un ser sombrío, callado, fantasmal- lo llevó de excursión a un bosque después de que anocheciera. Richard no se sorprendió de que aquel hombre hubiera preferido hacer el paseo de noche, pero sí se inquietó cuando este se desvió del camino para recoger unas flores con sumo cuidado. En vez de llevarlas a casa, caminó hacia un puente y las arrojó en un río, pronunciando las palabras: "Estrellas sobre el agua".



Desde su infancia, Richard ha huido de la ambigüedad y de la noche de su padre, un hombre al que responsabiliza por un sentimiento de terror que lo ha acompañado toda la vida. De adulto decide refugiarse en la "luminosa red de realidad resplandeciente" que es el estudio de las matemáticas. En la claridad de los números se siente a gusto, inmerso en una lógica y en un orden en donde no cabe la herencia paternal. Cada uno de sus hermanos, a su manera, ha emprendido un camino similar. Desde la grave Susanne, que quiere ser monja, hasta el terrenal Otto, que se dedica al arte, aunque sin mucho éxito. Pero la sombra del padre es ancha: Richard, que termina de asistente en un observatorio astronómico, en contacto directo con las estrellas, no se puede sacudir la idea de que las matemáticas no son la respuesta a esa pregunta que tanto lo ocupa: ¿dónde está la vida?

El valor desconocido Hermann Broch Editorial Sexto Piso 140 páginas

El austriaco Hermann Broch (1886-1951) llegó tarde a la literatura. Publicó El valor desconocido, su segunda novela, en 1933, cuando ya tenía 47 años. Antes había trabajado en la empresa de textiles de su familia, hasta que renunció para estudiar Matemáticas, Psicología y Física. Su vida tomó un giro adicional con la anexión de Austria por parte de Hitler: en 1938, después de pasar una temporada en un campo de concentración, pudo salir de su país gracias a la presión ejercida, entre otros, por el escritor James Joyce. En Estados Unidos, el país que lo acogió, escribió en 1945 su obra más famosa: la novela experimental La muerte de Virgilio.



El valor desconocido es una novela bastante conservadora en su estructura: la acción se desarrolla de forma cronológica durante el transcurso de un año, con cada capítulo enmarcado dentro de una de las cuatro estaciones del año. Temáticamente, sin embargo, Broch parece influenciado por las vanguardias de la época, en especial el expresionismo alemán. La angustia y la subjetividad, la extrañeza y lo irracional se suman a los intereses matemáticos del autor para producir un tono que inquieta e hipnotiza: "Oscura rumorea la vida en alguna parte, infinita, inalcanzable, inasible". Broch, al mismo tiempo, cuestiona la objetividad de un mundo que ya no tiene la misma solidez de antes. ¿Puede la ciencia realmente explicar la realidad? ¿Puede el lenguaje nombrar la esencia de las cosas? ¿Puede el hombre conocer los resquicios más oscuros de su mente?

El valor desconocido se puede leer como una sátira de las ambiciones totalizantes del pasado, también como un drama familiar donde las corrientes subterráneas del deseo reprimido hacen de las suyas. Pero es, sobre todo, una novela sobre los legados y sobre la posibilidad de encontrar gozo en medio del terror que nace de saber que vivimos en un mundo cuyo misterio se haya más allá de los límites de nuestro entendimiento.



Chirstopher Tibble