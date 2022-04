Las montañas marcan rasgos de nuestro carácter. Hay algo en ellas que permite moldear la identidad y muchas de las emociones de quienes las habitan o están cerca de sus latitudes. Recordamos la forma en que aprendimos a identificarlas en los viejos atlas del colegio y cuando debíamos reinventarlas sobre pliegos de papel mantequilla con trozos de plastilina. Allí estaban y habían estado desde mucho tiempo atrás, antes de nosotros mismos. Las montañas nos esperaban y nos reservaban algún mensaje o relato del pasado a través de las cuencas hidrográficas, los ecosistemas, páramos, nevados, volcanes y humedales que desde allí se desprenden.

El escritor Santiago Espinosa ha observado las montañas desde la sensibilidad que viene de la infancia y desde la mirada inocente del asombro. Su padre, Augusto Espinosa Silva, ingeniero civil experto en suelos y geología, hablaba en casa de los sismos y sus causas. El pequeño Santiago de entonces creía que su padre inventaba los terremotos y grandes sismos. Por eso, desde aquella niñez su curiosidad partió de las tantas preguntas sobre los fenómenos terrestres. No es gratuito que su libro de poemas, ganador del Premio Jaime Sabines, lleve como título 'El movimiento de la tierra'. “Las piedras le hablaban a mi padre como un libro abierto. A través de ellas leía la geología y los movimientos de la tierra. También la historia de un país literalmente fragmentado por las cordilleras”, nos dice Espinosa en el prefacio de su nuevo libro.

Facebook Twitter Linkedin

El resplandor y la sombra. Santiago Espinosa. Fondo de Cultura Económica. 56 pág.$ 36.000 Foto: Archivo particular

Como una continuación de ese diálogo con su infancia, con sus más profundos recuerdos, sus autores tutelares y con su propia escritura, Santiago emprendió la escritura de un libro que bien puede leerse como una guía de las montañas de América, pero también como un viaje por la poesía. 'El resplandor y la sombra. Una poética de las montañas', publicado por el Fondo de Cultura Económica, escarba desde muchos puntos cardinales la búsqueda de nuestro origen y algunos de nuestros arquetipos fundacionales porque no solo es un libro de ensayos que tiene el rigor argumentativo de quien conoce bien el arte de reflexionar desde la literatura, sino también es un recorrido, lleno de matices autobiográficos, por la poesía de un continente donde muchos de sus mejores poetas no fueron indiferentes a esas cordilleras que son transversales no solo a una geografía, sino a una historia.

(Le recomendamos leer: Raúl Zurita: ‘El lenguaje conoce toda la historia de lo humano')

Cada capítulo se puede desplegar como un mapa donde el lector reconocerá la topografía de los países mediante la voz de los poetas. La travesía que propone Santiago Espinosa lleva al lector a un viaje que parte desde México hasta la Patagonia. Los trazos de cada mapa vienen de versos de Ramón López Velarde y su poema 'Del suelo nativo'; de 'Piedra de Sol', de Octavio Paz, o de 'El monte sostenido sobre el azul', de Coral Bracho.

La cordillera de los Andes pareciera representar en sus formas el dolor de los países que recorre y es ese dolor y esa soledad las que aparecen en poemas como 'Montañas mías', de Gabriela Mistral, o en 'Alturas de Machu Picchu', de Pablo Neruda, o en versos de César Vallejo, Blanca Varela, Raúl Zurita o Ida Vitale, entre otros. Colombia es un capítulo central en la cartografía de afectos. Son protagonistas de estas páginas las montañas de Aurelio Arturo, José Manuel Arango, William Ospina y los Estoraques de Eduardo Cote Lamus, para mencionar solo algunos.

'El resplandor y la sombra' nos lleva a mirar la tradición poética de nuestra América desde una cumbre nevada donde estamos más cerca del sol, pero también de las palabras que nos definieron y nos nombraron.

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS

Más lecturas

-Anuncian acto de entrega del Premio Cervantes 2022 a Cristina Peri Rossi

-Las notas manuscritas de Benedetti, un tesoro en una biblioteca de Madrid

-La biografía del rey Juan Carlos I que revela detalles de su vida actual