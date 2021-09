'El invencible verano de Liliana', el nuevo libro de Cristina Rivera Garza

Cristina Rivera Garza recorre las calles de Ciudad de México, los túneles por los que corren los vagones del metro y recuerda la leyenda de Quetzalcóatl, quien tuvo la tarea de rehacer la especie humana. Para lograrlo, descendió al subsuelo y recuperó los huesos de hombres y mujeres muertos en épocas pasadas; pero Quetzalcóatl no conocía los caminos del Mictlan y tuvo que pedir ayuda a miles de hormigas que lo guiaron por pasadizos oscuros hasta los restos humanos. Una vez encontró las tumbas, las hormigas le ayudaron a cargar uno a uno los huesos necesarios para la reconstrucción de la humanidad. Las hormigas también llevaron granos de maíz que al llegar a la superficie alimentaron a una nueva generación de hombres y mujeres.

Cristina Rivera Garza recorre, como las hormigas guías del Mictlan, los despachos judiciales en busca del expediente de su hermana; busca, entre amigos y conocidos de Liliana, un testimonio que permita reconstruir la historia de su vida y de su muerte; quiere justicia. Este libro es el recuento de la búsqueda del relato justo de la víctima de feminicidio, de la narración digna de Liliana Rivera Garza.



Para conseguirlo es necesario hacer un trabajo meticuloso que recoja el testimonio colectivo porque no basta con oír lo que dijeron otros ni lo que apareció en los periódicos a la mañana siguiente del crimen, es necesario desoír las versiones que añaden más dolor. Como dice Antonio Rivera Peña, padre de Liliana, al negarse a traer al reino de los vivos las versiones que revictimizan a su hija: “No me preguntes por favor. No puedo repetirlas. Las palabras que utilizaron los de la procuraduría ensucian la vida de nuestra hija”.

El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. Random House.

El libro entonces se hace una pregunta fundamental: ¿cómo narrar el dolor de las víctimas? ¿Cómo representar su sufrimiento de manera que el relato no añada más dolor a lo que ocurrió? ¿Cómo construir un tejido que no se ponga del lado del victimario, no en términos morales –eso no está en discusión– sino estéticos? Se trata, en primer lugar, de impugnar los relatos que se hacen de mujeres víctimas de violencia de género, contestar con vehemencia todos los “andaba sola por la noche”, “¿por qué no lo dejó antes?”, “¿le había dicho que era trans antes de que se fueran juntos?” y todos los giros que sugieran que la víctima tuvo algo de responsabilidad en la violencia que le fue infligida.



Oímos de nuevo al padre de Liliana cuando afirma: “Siempre he creído en la libertad porque solo en la libertad podemos conocer de qué estamos hechos. La libertad no es el problema. El problema son los hombres”. Sobre todo, se trata también de construir una mirada que no se valga de la violencia, de los cuerpos adoloridos de las mujeres para buscar en el lector alguna emoción que lo anime a seguir adelante en la lectura. No usar la violencia contra las mujeres de ningún modo porque no hay muerte útil, no hay violencia que sirva de algo, ni en la vida ni en el relato. En este sentido, el libro contesta con inteligencia y cuidado la pregunta que abre.

Así como El invencible verano de Liliana es una búsqueda por el relato digno, es también un señalamiento de la importancia de construir un lenguaje común que permita identificar y actuar sobre la violencia de género. Poder decir ‘feminicidio’, ‘depredador’, ‘terrorismo de pareja’, poner esas palabras tanto en lo público como en lo privado es construir un cerco lingüístico y conceptual que protege a las mujeres.



En este sentido, el recuento de Cristina Rivera Garza está dolorosamente atravesado por el lamento de que en la década de los noventa casi ninguna mujer tenía las palabras para reconocer el peligro que las acechaba, que su hermana no vivía en un país que hubiera construido un marco cultural y penal para identificar la acechanza del feminicidio. Hoy lo tenemos. No todas, cada vez más mujeres lo tienen, pero es necesario seguir expandiendo el cerco de protección. Este libro es un camino en esa dirección.

El invencible verano de Liliana intenta traer a la superficie del mundo la presencia de la hermana, pero es también el testimonio tangible de la ausencia incontestable. Un documento que se encuentra en cada página con la imposibilidad. Tal vez una de las dimensiones más interesantes –o difíciles– de las decisiones editoriales que se tomaron en torno a este libro sea la de incluir la materialidad del archivo de Liliana en el texto.



¿Cómo poner las cartas que escribía a sus amigas y transmitir los años en que fueron escritas, el tiempo que estuvieron guardadas en una caja, las emociones con las que una adolescente las escribió? ¿Cómo transmitir al lector la materialidad de las calcomanías compradas en una papelería mexicana hace tres décadas? Para salvar esta distancia entre la realidad y el relato se decidió crear una tipografía a partir de la letra manuscrita de Liliana, de la forma en que cerraba las aes y lanzaba el trazo de la ye más abajo de la línea del renglón.

Aunque la intención es clara –diferenciar las voces de las dos hermanas, la que escribe y la que está ausente–, el intento de graficar la escritura manual disuena con la escritura impecable y medida de Cristina Rivera Garza. Tal vez esa tipografía que pretende acercarse a la letra de la joven ausente sea la evidencia de que la muerte es siempre irrevocable, así pretendamos, a través del relato o la religión, que hay formas de atenuar su designio.

El invencible verano de Liliana es la búsqueda por revertir el golpe de la muerte, es el camino de las hormigas que trae los muertos del Mictlan para construir una nueva humanidad, una en la que las mujeres no mueran desproporcionadamente a manos de sus exparejas o de sus familiares, una en la que todas podamos señalar los peligros que nos acechan, una en la que la justicia actúe preventivamente. Ninguna muerte es útil, pero tal vez este testimonio colectivo lo sea.





CATALINA NAVAS