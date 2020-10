Puede sonar extraño, pero al leer El conocimiento perdido de la imaginación, de Gary Lachman, uno se puede preguntar: ¿cuántas veces he sido y he entendido lo que es una planta?, ¿cuántas veces me he convertido en Pedro Páramo mientras lo leo?, ¿cuántas veces he sentido la tristeza de algún personaje de ficción como propia? o ¿cuántas veces he vivido otras vidas, en otros tiempos, que jamás experimentaré? Y, aunque parezca extraño, al cerrarlo uno se puede preguntar: ¿en qué momento dejé de imaginar?

Este ensayo es un recorrido que busca responder cómo la ciencia –o eso que llamamos el conocimiento científico– casi aniquiló la imaginación y de paso a toda una forma de entender el mundo. Si bien el libro es una crítica al imperio de la razón, no cae en maniqueísmos o en una caza de brujas. Lo que Lachman propone es volver al equilibrio entre la “razón” científica que nació en el siglo XVIII, con la Ilustración, y la imaginación.



Entre los muchos caminos que el autor escoge para demostrar su tesis, se apoya en figuras tan conocidas como Johann Wolfgang Goethe, y en otras no tan famosas pero igual de importantes, como Samuel Coleridge, William Blake, Carl Jung o Kathleen Raine. Me quiero detener en el caso del poeta y novelista alemán, del que se suele olvidar su faceta como científico; trabajo que él consideraba tan importante como sus versos y su prosa.



En su libro La metamorfosis de las plantas, Goethe muestra su visión sobre la naturaleza y sobre cómo deberíamos entenderla desde una totalidad: “Goethe –cuenta Lachman– veía las cosas de otra manera: para él, la verdad no estaba por entero ‘ahí afuera’ (como consideraba la nueva hornada de científicos) ni tampoco ‘aquí dentro’, como creían los pensadores idealistas para quienes todo se encontraba en ‘la mente’. La verdad era la polaridad entre ambos, una tensión creativa entre el sujeto y el objeto. ‘La verdad’, según Goethe, era ‘una revelación que surge en el punto de encuentro entre el mundo interior del hombre y la realidad externa’”.



Lo que se ha perdido, con el olvido de la imaginación, es esa vida interior que ha sido subyugada a la acción, a la inmediatez y al presente. Se ha perdido cualquier posibilidad de pensarse y entender el mundo, más allá de lo que dicen los datos, la estadística y las certezas. Para Lachman: “La verdad no es algo que uno alcance sentándose ante los hechos como un niño y recopilándolos con paciencia hasta que, por una mera cuestión de número, devienen conocimiento. Para alcanzar la verdad debemos participar de forma activa e imaginativa de aquello que estemos observando”.



De esta carencia es que el autor propone una especie de guía o mapa para volver a mirar el mundo con los ojos de la creatividad. Nos habla de cómo es el aprendizaje de la imaginación y cómo esta se debe usar de forma responsable; algo fundamental en un mundo de incertidumbres y en el que entregarse a la fantasía es una tentación constante. Tanto que inventar realidades disparatadas se ha convertido hasta en un ejercicio político: hoy tenemos más teorías conspirativas que teorías para entendernos y entender nuestra relación con la naturaleza. El ensayo es, y aquí me robo el título de otro libro publicado por la misma editorial, “una guía para perplejos”.



Al final de este recorrido nos damos cuenta de que nos hemos conformado solo con la realidad “que nos ha tocado vivir”. Si bien todos esperamos los milagros de la ciencia, es hora de volver a los caminos de la imaginación, o en otras palabras, a los caminos del entendimiento y la belleza, porque si vivimos sin estas, solo seremos “una cultura que ha perdido su alma”.



DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ

El conocimiento perdido de la imaginación

Gary Lachman

Atalanta

232 páginas

$ 119.000