Las cartas que le dejó a su nieta

“No sé cómo puede vivir quien no lleva a flor de alma los recuerdos de su niñez”, escribió alguna vez don Miguel de Unamuno. Estos recuerdos habitaron siempre el alma de Alfredo Molano Bravo (Bogotá, 1944-2019) y dotaron su mirada de una muy particular manera de observar y relacionarse con el país, el territorio y sus habitantes: “Entender nuestra historia, mirar el mundo y sospechar el universo”.



De eso se trata Cartas a Antonia, conmovedor y entrañable libro que nos permite ser testigos, por un lado, del inmenso amor y preocupación por su nieta (a quien le están destinadas estas cartas llenas de recuerdos, reflexiones y enseñanzas) y, por otro, de los lazos tan profundos que lo ataban al país y a su destino. Lazos que intenta entregarle a ella a partir de los recuerdos del niño que “desde cuando tenía cuatro años y vi asombrado en la noche del 9 de abril las nubes coloradas que reflejaban los incendios de Bogotá, nunca he dejado de oír que hay muertos y muertos. Todos campesinos”.

Y también del amor infinito por el territorio, el paisaje y sus habitantes. Amor que se convirtió en una manera muy particular y personal de asumir la escritura y el testimonio: “Fue cuando empecé a escribir sobre ellos y sobre su gente. Escribí deslumbrado, alucinado. No paraba de escribir sobre un país que no se conocía, y de conocerlo, por supuesto”. Desde su primer libro, Amnistía y violencia (1980), hasta el último publicado, El destino de la luz (2017), la escritura de Alfredo Molano fue buscando una manera propia de narrar las historias de los seres condenados al olvido.



Aquellos que se quedan fuera de las grandes historias oficiales. Y esa manera de narrar consistió en escuchar muchas voces, todas las posibles, y armar de ellas un testimonio abarcador. Una historia contada por muchos y por todos que se pudiera leer como si fuera el relato de una persona que se sienta frente a una fogata, con una taza de café en la mano, y decide relatarle al que quiera escuchar lo que ha sucedido. Lo que ha visto. Lo que recuerda. Esta es, en mi opinión, la magia de sus textos.



El autor, en su escritura, nos hace partícipes a los lectores de su aventura: quiere que veamos y sintamos con él: “Mi oficio de escribir se reduce a editar voces que han sido distorsionadas, falsificadas, ignoradas. No puedo escribir una línea que, de alguna manera, yo no haya vivido. Y por eso escribo con gusto cuando lo hago en primera persona. Escribir, para mí, es ir hasta mis confines guiado por la vida del que está al otro lado”.



Toda esta experiencia vital es la que quiere dejar en estas cartas: una manera de ver y contar la vida. Una forma de hacer útil todo lo vivido. Pareciera, al leer estos textos, que el autor hubiera preservado la memoria del niño que fue para entregársela a su nieta. Desde esta memoria le es posible compartir los recuerdos. Y al hacerlo nos entrega, sin proponérselo, una autobiografía. Un relato que se confunde con la historia del país para que acompañe y sirva de refugio para cuando se ausente. Para que su voz siga sonando en medio de las llanuras y las selvas. En medio de todo y junto a todos.

Cartas a Antonia

Alfredo Molano Bravo

Editorial Aguilar

312 páginas

$ 47.000