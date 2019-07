Narrar con belleza el horror

GOLPES. HUMILLACIONES que van dejando marcas invisibles en el cuerpo. Renunciar a una vida. Abnegación. Ganas constantes de morir, abandonarlo todo. Y, sin embargo, resistir. Así es la vida de Filiz, protagonista de Cárdeno adorno, la novela escrita por la austriaca Katharina Winkler. Un libro, que al cerrarlo, cumple a la perfección esa frase de Kafka que dice: “Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos…”.

Mientras leía esta novela sentía que caminaba por un abismo y me hacía dos preguntas, ¿será posible que la autora tome la voz de Filiz y la vuelva un relato sin

moralismos, que no tenga ese tono condescendiente de la mirada occidental? y ¿cómo se puede narrar el horror y la violencia? Sentía miedo, porque con cada palabra que leía la cuerda del dolor se estiraba y la angustia por las dudas crecía. Las respuestas

a esas inquietudes estaban resueltas a través de la belleza del lenguaje con la que Winkler cuenta las vivencias de Filiz. En ningún momento trata de dar un sermón sobre lo que debería o no debería hacer la protagonista, teniendo en cuenta que la historia es real, y los actos por los que ella pasa no se ven con morbo ni se queda en el simple registro de los hechos.



“Los niños somos un rebaño. / Olor a verano segado. El heno es nuestro lecho. Yacemos unos encima de otros, atravesados. / Quién va a saber de quién es esta mano o aquel pie. / ¿De madre? / Respiramos hondo. Olemos a jornada vencida. A sudor, a sol. Nos tiramos pedos en la cara”, así empieza la novela, en una aldea turca, regida por los ‘valores’ y la ‘moral’ tradicional (palabra que suena a castigo o a condena). La historia de Filiz, que llevará la narración de la novela, estará marcada por la violencia de los hombres de su vida. La violencia de su padre, que no se guarda ningún golpe ni maltrato, es remplazada por la violencia de su esposo, Yunus, que prometía amor, pero al final solo entregó maltrato: “El cárdeno adorno de las mujeres lleva la caligrafía de los hombres. La herramienta, madera o hierro, y la cantidad de los golpes, determinan el matiz del cárdeno”, como el que la protagonista empezó a cargar desde los 13 o 14 años, cuando se casó y huyó de su casa.



De su salida de Turquía hasta su llegada a Austria leemos todos los tipos de violencia ejercidas contra Filiz. La soledad, el constante ataque a su autoestima y el miedo son los golpes que van determinando ese moretón, ese cardenal que va creciendo con el pasar de las páginas. Porque además de ser un relato sobre la violencia de género, la novela también es un retrato sobre la vida de los inmigrantes que tienen que adaptarse a una nueva cultura y están siempre en el limbo sobre qué tanto tienen que renunciar a su origen. Por eso, uno trata de comprender el porqué de la reticencia de Filiz a denunciar a su esposo en un momento de la novela y de no dejarlo.



Cárdeno adorno es un llamado para que no miremos a otro lado cuando veamos esos moretones producto de los golpes, que tratemos de sentir más empatía por aquellos que llamamos, o creemos, que son extraños. Un libro que demuestra que se puede narrar con belleza el horror, porque tal vez esa sea la única forma en que las atrocidades que pasan a diario no se conviertan en un simple paisaje.Nota: No puedo pasar esta oportunidad para recordar a Julián Rodríguez, editor de Periférica, que falleció el pasado 28 de junio. Gracias por libros como este y los muchos otros que nos ayudaste a descubrir, Julián.