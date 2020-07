¿Éramos tan felices?

Acá no se menciona jamás un virus o un pandemia. De hecho, esta novela fue publicada en 2019, unos meses antes de que estallara la emergencia sanitaria en el mundo; una época que ahora parece lejana y casi irreal. Y, sin embargo, la lectura del más reciente libro de Manuel Vilas es imprescindible en este momento. Alegría (finalista del Premio Planeta 2019), indaga sobre un tema universal que ahora parece –aunque lo ha sido siempre– central en nuestra existencia: la imposibilidad de encontrar la felicidad.

El libro arranca en medio de una crisis vital de su narrador. Se trata de un escritor melancólico que está paralizado por el éxito de su libro más reciente. Se dedica a viajar a festivales, ferias y encuentros literarios, con la única intención de evadirse y escapar de su miedo a la vida. Solo encuentra la tranquilidad cuando habla con su esposa o hijos, que viven lejos. En medio de los largos trayectos en avión, las noches sin sueño en hoteles lujosos y las horas muertas en las que no logra escribir, reflexiona sobre la vida que ha tenido has ahí. No es claro si estamos frente a una auto ficción, pero es imposible no establecer paralelos con la biografía de Vilas, una de las voces más respetadas de la literatura hispanoamericana. Su novela anterior, Ordesa, fue un fenómeno editorial pocas veces visto: vendió más de cien mil ejemplares, tuvo catorce ediciones y fue traducida a muchos idiomas.

Sería tonto suponer que Alegría es una secuela de Ordesa. Desde luego que retoma algunos de sus temas principales pero no es una continuación. Es una inmersión en el mundo interior de su autor y explica el proceso creativo que lo llevó a escribir su libro anterior. No tiene un genero definido, es un híbrido que podría leerse como un diario, un ensayo confesional o unas memorias. La narración avanza a través de fragmentos que, en apariencia, no tienen mayor relación entre ellos: hay recuerdos familiares, viajes y lecturas. Es un mosaico emocional magistralmente hilado por la escritura precisa del español.

Hay una sensación de angustia opresiva que acompaña toda la narración. Nunca entendemos, del todo, por qué está ahí. Es una presencia constante, corrosiva. “Ocurrió una noche, en la que no podía dormir. No era sólo que no pudiera dormir, ojalá hubiera sido solo eso. Fui presa de un miedo desconocido, que me devoraba por dentro. El tormento psíquico no tiene contenido. No se puede narrar. El tormento físico sí que tiene argumento, pero el psíquico no. Es una mordedura de un lobo desconocido en el bienestar de tu pensamiento, de tu alma, de tu conciencia, de tu equilibrio. Alguien te muerde en el centro del alma y comprendes el mordisco; porque en ese mordisco ávido de tu sangre va un ensanchamiento de tu percepción del mundo; ves más cosas; ves a los muertos; ves la puerta más allá de la vida; ves lo invisible”, cuenta sobre el origen de este sentimiento.

Vilas se detiene en su cotidianidad —comprar unos zapatos o un reloj de lujo, por ejemplo— para encontrar que la felicidad no está en esos detalles que alimentan su día a día. Está, de hecho, en la armonía con el pasado. Y en la esperanza de que el futuro lo encontrará sin ataduras. Esa es una lección fundamental para un tiempo en el que ya no existen las certezas.

Alegría

Manuel Vilas

Planeta

351 páginas

$ 45.000