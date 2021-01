Trepidante, triste y espiritual

De lejos, Håkan parece un héroe mitológico. Un coloso que, por algún error cósmico, cayó del cielo y terminó entre los mortales. Sus brazos son del tamaño de troncos y su cuerpo es tan gigantesco que los demás hombres parecen niños a su lado. El abrigo que viste refuerza su misterio: Håkan recorre los desiertos y serranías del oeste de Estados Unidos bajo una extraña prenda confeccionada a partir de las pieles de decenas de animales: de linces y coyotes, castores y osos, zorros y serpientes. Sobre su ancha espalda, a modo de capucha, cuelga la cabeza desollada de un puma. En las caravanas y los carromatos que se desplazan hacia San Francisco a mediados del siglo XIX, su nombre se susurra una y otra vez, con temor y reverencia, mientras su leyenda crece como un incendio desbordado.



Pero Håkan no es un semidiós o una criatura mítica. Es un hombre. Un sueco, de hecho, que al inicio de la historia parte de su país a Nueva York junto a su hermano mayor, Linus, en busca de un mejor futuro. En un puerto de Inglaterra, sin embargo, se separan por error y Håkan, que no habla inglés, aborda sin querer un barco que lo lleva a California, al otro lado del país. Allí, en un territorio que aún no es del todo parte de Estados Unidos, pero que ya no es parte de España, el joven sueco iniciará la aventura de cruzar el vasto territorio americano para reunirse con su hermano. En el camino se cruzará con un buscador de oro demente, una matrona asesina, un colono embustero, un sheriff codicioso, un sabio naturalista; atravesará hasta el agotamiento tantas llanuras, planicies, cañones, oteros, ríos y cordilleras que, después de un tiempo, el camino se desdibujará, esfumando de paso el propósito mismo del viaje y transformando a Håkan en una especie de sabio que habita el vacío.

A lo lejos es la primera novela de Hernán Díaz, escritor que nació en Buenos Aires, creció en Suecia y, desde hace varios años, vive en Nueva York, donde enseña y edita una revista académica. Publicada por una editorial independiente de Estados Unidos, en pocos meses pasó del anonimato a ganarse una sarta de premios y a quedar finalista del Premio Pulitzer en la categoría de ficción en 2018. El reconocimiento se debe, quizás, a que A lo lejos toma los elementos tradicionales de los westerns –el desierto, las cantinas, los combates con pistolas, la domesticación del territorio– como materia prima para poner en jaque los mitos fundacionales de la colonización del oeste de los Estados Unidos. En este sentido, explora la manera en que el miedo a lo desconocido se utiliza para tejer lazos comunitarios y, al mismo tiempo, para excluir a todos los que no encajan con el patrón del tejido.

Pero si la novela juega con su tradición literaria, también escala hacia lo trascendental. ¿Cómo hace un hombre, perdido en la enormidad de un paisaje inabarcable, para darle forma y significado al mundo que lo rodea? A lo lejos es, así, una oda a la vastedad y a la resignación. Una novela trepidante, triste y espiritual que nos ofrece una libertad radical y una vida consagrada al presente a cambio del afán, los lujos y la violencia que acarrea el progreso. “Conocer a la naturaleza [...]significa aprender a existir –le explica un personaje a Håkan–. Y, para alcanzar este objetivo, debemos escuchar el incesante sermón de las cosas. Nuestra tarea principal consiste en descifrar sus palabras para ser así partícipes, del mejor modo posible, del éxtasis de la existencia”.



CHRISTOPHER TIBBLE

A lo lejos

Hernán Díaz

Impedimenta

344 páginas

$ 103.000