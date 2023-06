Lorenzo murió en mis brazos. Esa fue la primera vez que vi cómo la muerte se llevaba un cuerpo. Cuando el veterinario terminó de ponerle la inyección sentí cómo sus párpados se volvían más pesados. Con los minutos oí cómo su respiración tomaba pausas cada vez más largas y su mirada se perdía poco a poco. Él, mientras tanto, pedía con sus ojos una explicación o –tal vez– sólo quería compañía. Su mirada fue su forma de hablar, por más de 14 años nos hizo saber casi todo lo que sentía a través de ella.

Cuando terminó la conmoción de la muerte vino lo más difícil de asimilar: la soledad y el vacío en las pequeñas tareas del día a día. Acciones tan pequeñas como abrir una puerta, despertarse, prender la televisión, o caminar cambiaron por completo en su ausencia. Con el tiempo la culpa y el llanto vinieron a llenar los espacios que él había dejado, pero ninguno de estos sentimientos reemplazó a la tristeza que dejó su ausencia en mí y en mi familia. Por eso traté de buscarle una explicación a todo esto que sentía.



En los miles de refugios que hay ante las preguntas que trae la muerte opté por el que tenía más cerca: los libros. Me gusta pensar que fue el azar lo que me llevó a esas historias donde los perros eran personajes, pero la verdad es que me convertí en una especie de sabueso que buscaba libros que los tuvieran a ellos. No fue fácil encontrarlos en la literatura, donde los gatos han sido amos y señores –además de grandes compañeros de muchos escritores como Borges, Bukowski, Bradbury, Burroughs, Cortázar, Colette, Murakami y Sōseki entre otros–. Por eso antes de seguir tuve que hacer una escala en el arte, cine y la televisión, estos dos últimos el lugar por antonomasia de los perros «famosos» o recordados.



Allí me reencontré con los 101 dálmatas, con Beethoven, con Lassie; con el perro de Daniel el travieso, con Lindo pulgoso, con Pluto; con Odie, el compañero de Garfield; con la pareja de la Dama y el vagabundo; con Huesos, el perro de los Simpson; con Fluffy, el perro de tres cabezas de Harry Potter, con Scooby Doo; con Dino, el «perro-dinosaurio» de los Picapiedra, el pastor alemán de Soy leyenda y un sin fin más de personajes que por ahora paso por alto. También recordé que pocas veces había llorado tanto como las veces que vi Hachiko o Marley y yo. Y en el arte no podía dejar de pensar en los perros que juegan póker en los cuadros de Cassius Marcellus Coolidge, los perros globo de Jeff Koons y su Puppy, ese vivo guardián del Guggenheim de Bilbao. Pero ¿qué era lo que tenían en común todos estos perros?

De Hachiko se hiz una película.

Más allá de su naturaleza, lo que los hermanaba era que a través de su presencia construían lo que entendemos por hogar. Todos ellos le dieron un nuevo significado al lugar en que vivían sus dueños o, mejor dicho, sus cuidadores. Porque si hay algo que todos los canes literarios quieren es una casa: sea la casa en el jardín de Snoopy, la casa de Up que Dug se resiste a abandonar o la casa del muy aristócrata Flush, del cual Virginia Woolf escribió una gran biografía; perro que en un momento prefirió la comodidad de su hogar luego de sufrir un secuestro en las calles del Londres del siglo XIX. Eran ellos los que les daban vida a esos sitios. Y fue a partir de este hilo qué mi búsqueda empezó a hallar su camino.



Si hubo un personaje que trató de volver desesperadamente a su hogar fue Ulises. Ni las promesas de inmortalidad, ni las riquezas o la tranquilidad de vivir con los dioses fueron suficientes para que el deseo de retornar a Ítaca se desvaneciera. Cuando volvió a su tierra nadie lo reconoció, salvo su perro Argos; quien lo espero como único vestigio de su pasado. Sus ojos y su cola solo volvieron a la vida cuando reconoció que el héroe de Troya estaba de nuevo en casa. Sin embargo, el hogar que dejó Ulises ya no existía, por lo que el buen Argos «murió nada más al reconocer a su amo después de veinte años». Argos, y seguro muchos otros perros, nos ayudan a revivir nuestras memorias y nuestro pasado.

Luego los vientos o los caminos del duelo me llevaron a releer la novela La perra, de Pilar Quintana. En ella hay un lenguaje que nos lleva a ese lado distinto de los afectos, donde encontramos el odio, el desconsuelo, la traición y la rabia. En la novela la llegada de Chirly, la perra, es un revolcón en la casa que Damaris trataba de construir, sobre todo como un sinónimo de la maternidad. Pienso en que aquí hay una metáfora sobre como el hogar se puede convertir en un peso, en una especie de celda de la que a veces tratamos de salir, inocentemente, llenándola de afectos y también cómo la perra es una forma de repensar el cuidado que se encarga o se impone a las madres. La protagonista se desvive para que Chirly se sienta como en casa, pero esta se escapa, desaparece, aunque siempre termina por volver. Y, al igual que Argos, la muerte de la perra es también la muerte del espíritu de un hogar, la y de cierta relación con el territorio, la naturaleza o la propia madre.



Este tema lo trató también en su libro, Sobre la muerte de un perro, el filósofo francés Jean Grenier. A través de una especie de elegía Grenier entiende que su perro era el vínculo de unión con la Naturaleza. Porque un hogar no solo son las paredes, las latas o las lonas que hacen de paredes, un hogar es un ancla al pasado y a la tierra: es un lenguaje con nuestro entorno. Por eso escribe Grenier: «Los dueños y los amigos de los perros les hablan en un lenguaje especial que parecen haber inventado expresamente para ellos. Su voz asimismo adquiere un tono particular cuando se dirigen a ellos: la entonación cuenta más que las palabras. Finalmente, descubren sus parentescos con el animal, parentescos que, si bien hacen reír a su alrededor, sin duda se les habrían antojado naturales tanto a quienes veneraban tótems como a ellos mismos en su niñez». Hablar, a veces, no es otra cosa que evocar el pasado.

Ahora llego a una pequeña enciclopedia que se llama Animales célebres que todo amante de los animales debería leer. En ella el historiador Michel Pastoureau cuenta la historia de los animales más importantes de la humanidad. Su libro me sorprendió por los pocos perros que aparecen en él. Entre ellos cuenta la vida de los perros de los reyes Carlos IX, de Francia, y Eduardo VII, de Inglaterra, de Milú y, por supuesto, de Laika. Pero como buen conocedor de los mitos y los símbolos lo que le llama la atención es esa capacidad de comunicar que tienen estos «tótems». De Milú, por ejemplo, le sorprende como Hergé lo utiliza para mostrar el estatus social de Tintín, pero al mismo tiempo es una imagen de esa otra forma del habla. Aunque Milú quisiera conversar, no se puede comunicar del todo con el mítico reportero belga. Es por esta necesidad de entenderlos es que hemos aprendido a leer su mirada.



Y puede que por esto no haya nada más aburrido que un perro que hable con los humanos, salvo los geniales Cipión y Berganza de Cervantes. Para la muestra del gran silencio de los perros pienso en otro can literario, pero este sí muy real: Charley. Este fue el compañero del periodista y premio Nobel de literatura John Steinbeck. Charley no tuvo que decir ni una sola palabra para ayudarnos a entender todo aquello que veía en ese viaje de costa a costa que hizo con su amo por los EE.UU. y que quedó registrado en esa mítica crónica de Viajes con Charley. Fueron sus gestos los que desentrañaron la complejidad de un país como aquel, de ahí que para Steinbeck la gran habilidad de su perro era que leía el pensamiento, que nos recordaba que por más que Aristóteles nos hubiese hecho creer que éramos superiores a los animales, nunca hemos dejado de ser uno de ellos.



Basta ver la cantidad de memes, perritos que salen en Instagram o en todas las redes sociales para darse cuenta de que a través de sus ojos podemos conmovernos de formas inimaginables. No obstante, la mirada de un perro ha sido objeto de fascinación por muchos siglos. El solo ejemplo del minúsculo perro semihundido de Goya es la muestra de esto. Porque no importa lo que mira, sino cómo lo mira, como en esos ojos hay un vacío, pero al mismo tiempo un mensaje que a todos nos evoca un pasado.



La misma mirada que, por ejemplo, Alonso Sánchez Baute trató de guardar en su libro La mirada de Humilda. En esa hermosa carta de despedida a su perra, Sánchez Baute trata de encontrar formas para arropar ese vacío que dejó la muerte de Humilda y al mismo tiempo prolongar esa casa y ese lenguaje único que tuvieron. Puede que sea de ahí que venga el peso de la ausencia que aún siento por mi perro, de la certeza del final de una forma de querer, de un hogar y de un tiempo.

Sin embargo, este vacío que deja la ausencia no siempre es un sentimiento individual. Mientras termino de escribir este texto la historia de un perro perdido sacude al mundo: la historia de Wilson, el perro que ayudó a encontrar a los cuatro niños desaparecidos en la selva colombiana. ¿Por qué la historia de Wilson, hasta hace unos días anónimo para muchos, se transformó en un sentimiento de angustia y ausencia para miles de personas en diferentes partes del mundo, con diferentes culturas y creencias? ¿Por qué su regreso nos importa? Puede ser que en sus actos, como en esa mirada que quisiéramos volver a ver, tratemos de rescatar algo de nuestra propia naturaleza humana. Quizás sintamos que el regreso a la casa sin Wilson estaría incompleto, porque al igual que Ulises siempre queremos que al llegar a ese hogar en común, más grande que nuestros propios recuerdos, alguien nos recuerde.

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ

PARA EL TIEMPO

