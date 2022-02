En Panza de burro no hace tanto calor. Dos amigas parecen estar todo el tiempo pensando en una playa canaria que no llega pero está cerca; aguantan el sol escondido entre nubes y la presencia de un volcán mientras recorren un pueblo pequeñísimo y alto donde hay perros pulgosos, abuelas furiosas y amables, niños desatados con el género fluido.



Una de las protagonistas, Isora, es una niña descomplicada y desobediente que es seguida y admirada por su mejor amiga a la que llama ‘Shit’. Esta la contempla y pisa solo el suelo que Isora ya pisó, sin importar lo pedregoso o movedizo. Este es el libro de dos amigas que están a punto de abandonar la edad en la que se cree que cualquier vínculo es para siempre y que van a entrar a los años de las pérdidas.

Isora y ‘Shit’ develan en los treinta pequeños capítulos de la novela la curiosidad que se les despierta en el cuerpo: por el sexo aún tímido y desinformado, por la búsqueda de la delgadez al punto de la bulimia, por los amigos a los que se refieren como ‘él’ pero le dicen Juanita Banana. Todo el tiempo, si se miran, lo que ven es ropa desprolija, sangre entre las piernas, rostros desacomodados, una barriga que sobresale.

Ven también eso que no son y quieren ser. Isora quiere ser delgada, experimentada e insolente, y ‘Shit’ quiere ser Isora. “Yo me preguntaba cómo ella sabía tantas cosas que yo no sabía y entonces me ponía triste porque pensaba que yo no tenía tristeza propia, que mi tristeza era la de ella pero dentro de mi cuerpo, una tristeza como de imitación, dos tristezas duplicadas, la marca falsa de una tristeza, esa era yo, porque yo no tenía razones por las que estar triste pero me las inventaba”, nos deja saber ‘Shit’.

Durante los veranos en Canarias ocurre un fenómeno en el cual se acumulan nubes a baja altura y velan así la entrada de los rayos solares; hay frescura, el mar no está demasiado lejos pero la luz dorada que llega desde el sol no se muestra. Esto crea un ambiente de verano chueco, incompleto; en esa atmósfera de unas vacaciones que parecen ser más grisáceas y polvorientas se desarrolla la novela.

Su autora, Andrea Abreu, es escritora y periodista y nació en Tenerife, Canarias, hace 27 años. Panza de burro es su primera novela y gracias a ella Abreu ya aparece como una de las 25 mejores escritoras de su generación, según la revista británica Granta, y fue ganadora, en 2019, del Premio Ana María Matute de narrativa de mujeres, con su relato Los movimientos de las plantas. También es autora de dos libros de poesía, Mujer sin párpados y Primavera que sangra (publicados en 2017). En su novela, Abreu usa la poesía pero no desde el verso, sino desde la sonoridad, la flexibilidad de las palabras, el lenguaje coloquial que inunda cada línea.

Al inicio de la novela Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, publicado en 1965, hay una advertencia: “Este libro está en cubano. Es decir, escrito en los diferentes dialectos del español que se hablan en Cuba y la escritura no es más que un intento de atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice”. En Panza de burro, Abreu hace el mismo ejercicio, pero con los sonidos con los que hablan los habitantes de Canarias. Palabras como mojo, fisquito, namás, fortasé, hiperdino, pollaboba, pepe son las que construyen el texto y las que fueron escogidas para narrar esta historia de carencia.

Panza de burro. Andrea Abreu. Rey Naranjo. 185 páginas. $ 42.000 Foto: Archivo particular

A pesar de trenzar la cotidianidad de las dos protagonistas a punta de expresiones que pertenecen a ese lenguaje secreto que muere cuando inicia la frontera con otro pueblo, no hay un glosario ni notas al pie y no se necesitan. Tan solo es estar atentos y ver entre las rejillas de palabras comunes; esas que acompañan y permiten entrar en el texto e irse imaginando eso otro que suena lejano. El ritmo y la sonoridad de las frases hacen que no se requieran todas las palabras para armar las escenas, para escuchar los diálogos de cerca.

En Panza de burro la rabia guisa por dentro, se mea con la noche cerrada, las quícaras llamadas Lanegrita no ponen güevos y las niñas huelen a molino de gofio, a almendras tostadas, a pan bizcochado. Se escribe así: papa m dijo k no llore x mujeres y x ti eso s lo k hago. Se pronuncia así: jelou, yu lai tu plei?

Además del sonido de los personajes hablando sin reglas, como se habla en realidad, suena el pueblo muy lejos, los perros quejándose, Pasión de gavilanes en el televisor, lo que se mueve montaña arriba –donde viven– y sobre todo canciones de bachata del grupo Aventura, que las protagonistas consignan en un cuaderno y hacen parte de su repertorio de educación amorosa. “¿A dónde irá este amor? ¿Todita la ilusión? Me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte, niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas, conmigo no podrás, te conozco de más, tu todavía me amas”, canta el vocalista de Aventura y se aprenden Isora y ‘Shit’. Así, pues, es la espera y el dolor lo que reconocen.

Esta novela ha sido traducida al italiano, francés, noruego, danés, alemán e inglés; ha sido editada en Chile y Colombia (por Rey Naranjo) y la versión española publicada por Editorial Barret lleva doce reimpresiones y más de treinta mil ejemplares vendidos. Una rareza para un libro como este –incómodo y arriesgado– en el universo editorial actual.

Al terminar la novela queda la certeza de haber estado atravesando una experiencia sonora y sobrevienen algunas preguntas: ¿cómo sería escribir como se habla?, ¿dónde se ponen los acentos si buscamos plasmar la voz en lo que se escribe?, ¿cómo se escriben esas palabras que decimos pero nunca hemos visto sobre el papel? Panza de burro es eso: un flujo de pensamiento con tono barrial y de montaña, una canción popular.

ANDREA YEPES CUARTAS