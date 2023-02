Existe una especie de escritor que para respirar –y vivir– necesita de la polémica, el conflicto y la discusión. Su vida ha de transcurrir entre una energía desbocada en casar peleas y una energía desmedida en función de la creación artística. Con ellos no hay punto medio. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de autor fue el escritor norteamericano Norman Mailer, que aún muerto sigue desatando controversias.

Mailer, nacido en 1923, es uno de los referentes de lo que se ha llamado el Nuevo Periodismo. Sin embargo, su obra va más allá de la no ficción, ha escrito teatro, guiones de cine, ensayos y –sobre todo– novelas. Pero a la par de su fama literaria, Mailer fue reconocido por su temperamento y sus posiciones políticas. No por nada Truman Capote, otro de los mayores representantes del Nuevo Periodismo, cuando le preguntaron que si no le daba miedo estar en una celda con un asesino –cuando escribía su libro A sangre fría– dijo: “Para ser franco, estoy mucho más preocupado por mi seguridad cerca de Norman Mailer”. Y hasta el propio Andy Warhol, que no era tan cercano a Mailer, afirmó en un documental que siempre se preguntó si algún día el escritor lo iba a golpear.

De ahí que la celebración de los cien años del nacimiento de Mailer esté envuelta en polémicas. La primera noticia que salió sobre él este año fue que había sido cancelado: según la prensa literaria de los Estados Unidos, Penguin Random House –su editorial de toda la vida– había decidido no publicar una antología de sus mejores escritos políticos. En parte, de acuerdo con la revista The Ankler, el rechazo se dio por una fuerte oposición de los editores más jóvenes de la casa editorial. Ensayos como The White Negro (título que pierde toda su fuerza simbólica cuando se traduce) resultaba políticamente incorrecto para estos tiempos, según los editores citados. Y puede que sí.

Sus perfiles de Pablo Picasso, Lee Harvey Oswald o Marilyn Monroe son piezas de no ficción excepcionales. Foto: Archivo EL TIEMPO

En ese texto, publicado en 1957, se puede ver el espíritu más polemista de Mailer. Allí aboga por una nueva mirada sobre la violencia personal –que llega a justificar como antídoto contra la violencia del Estado–, la liberación sexual –sobre todo la masculina (aunque suene contradictorio)–, y lo asocia con la condición marginal de los afroamericanos en su país. De hecho, es en este ensayo que la palabra hipster comienza a ser usada y cuestionada, aunque con un significado completamente distinto al que le damos hoy en día. Mailer defendió en ese entonces una liberación a través de la violencia y el orgasmo. Un ensayo que le valió las réplicas más airadas de autores como James Baldwin, que lo acusó de fomentar esa idea negativa sobre la sexualidad de los afrodescendientes. Esa era una de las virtudes –para otros, defecto– de Mailer: nunca dejaba indiferente con sus escritos.

Pero volvamos a la polémica sobre la publicación del libro conmemorativo. La supuesta cancelación causó tanto revuelo que hasta el New York Times desplegó su unidad investigativa literaria. Al final, todo se zanjó en que no hubo dicha intención por parte de la editorial y que la no publicación tuvo que ver más con un asunto económico, o eso afirmó el famoso agente literario –y gestor de las obras de Mailer– Andrew Wylie. Además, uno de los hijos del escritor, John Buffalo Mailer, llegó a afirmar en el mismo periódico: “No creo que tengan ningún interés en intentar cancelar a Norman Mailer. No puedes cancelar a Norman Mailer”.

Y es que el autor de Los tipos duros no bailan es un gran ejemplo sobre el debate de si se puede separar al autor de su obra y la cultura de la cancelación. Sus libros son para muchos críticos, y lectores, un testimonio fundamental para entender a los Estados Unidos en los años sesenta. Para otros son simple basura. Pero pocos como él lograron recoger y entender los cambios que trajo el movimiento hippie a la cultura estadounidense o las implicaciones que tuvo la guerra de Vietnam en el futuro de la democracia de dicho país.

Mailer, a su manera, fue un antisistema que batalló contra los abusos del poder y los excesos de la guerra. Libros como Miami y el sitio de Chicago (Capitán Swing, 2012), donde muestra todo su ingenio como escritor y periodista político durante una convención republicana, o Los ejércitos de la noche. La Historia como una Novela. La Novela como Historia (Anagrama, 1989) –ese gran relato sobre las marchas contra la guerra de Vietnam que llevó a miles de personas a protestar frente al Pentágono y que terminó con el arresto de muchos manifestantes, entre ellos el propio Mailer– son escritos muy lúcidos sobre un tiempo que se debatía entre una cultura de la paz, los movimientos de la contracultura y una reacción conservadora recalcitrante encabezada por Richard Nixon.

Sin embargo, también fue un ser con profundas contradicciones y mucho más complejo que la caricatura del bully adolescente que se tiene de él. Aunque se decía defensor de la libertad, en su afán por batallar contra todo y contra todos, también casó peleas con movimientos como el feminista y se enfrascó en una controversia en la que atacó la propagación de los anticonceptivos. Una de las mayores críticas que se le hace hoy a su obra –y de paso a su vida– es la misoginia que hay en muchos de sus libros.

Las descripciones siempre sexistas de sus personajes femeninos han sido analizadas por críticas feministas que lo han catalogado como un escritor que perpetúa los estereotipos negativos sobre lo femenino y la violencia contra las mujeres, que en su caso llegó a materializarse cuando luego de una fiesta, en que se postuló para competir en las primarias demócratas como candidato a la Alcaldía de Nueva York, apuñaló a su esposa de ese entonces, Adele Morales.

Una de las escritoras que más se enfrentaron a Mailer fue Kate Millett. En su libro Política sexual dedicó varias buenas páginas a entender, a través de un lente feminista, la obra de Mailer. De hecho, llegó a decir que de cierta forma su literatura perpetuaba el mito patriarcal y en algunos casos casi se convertía en una apología de la violación. Fue tal la controversia que Mailer escribió un libro para responderle a Millett, El prisionero del sexo.

Norman Mailer nació el 31 de enero de 1923, en Nueva Jersey, y murió el 10 de noviembre de 2007. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero el escritor no dejó el debate solo en los libros. Ávido como era de los focos y de la atención mediática, buscó cualquier posibilidad de enfrentarse a las mujeres que criticaron su obra, y no siempre en los mejores términos, pues como lo recoge la autora Michelle Dean en su libro Agudas. Mujeres que hicieron de la opinión un arte: “Mailer, de 40 años, seguía intentado llamar la atención de las mujeres insultándolas. En el artículo ('El prisionero del sexo') hacía un repaso de muchas de las grandes figuras del movimiento feminista cuyo grado de atractivo físico no dejaba de evaluar, al tiempo que atacaba y desacreditaba sus ideas. Por ejemplo, de Kate Millett, una conocida crítica, decía que era una ‘vaca aburrida’. Bella Abzug, abogada y con el tiempo congresista, era una ‘bruja’”.

Tanto fue el impacto de estas discusiones que Dean descubre que la primera vez que Susan Sontag “habló abiertamente como feminista fue en 1971” precisamente en un debate al que Mailer iba, según su propio ego, a plantarles cara a las feministas que lo atacaban. Más allá de lo mediático de dichas situaciones, aquí se esconde una de las claves para entender su obra.

La generación de la gran novela norteamericana

Heredero de Steinbeck, Hemingway y Henry Miller, el autor nacido en Nueva Jersey fue parte de una última generación de escritores que sintieron que su deber era ser una especie de macho u hombre de guerra. Y es que para esta generación de la primera mitad del siglo XX, la guerra moldeó su historia y su psique.

Mailer fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, combatió –aunque algunos de sus biógrafos dicen que no pasó de tareas más allá de la cocina– en el frente oriental, en las Filipinas. Esta experiencia fue lo que lo llevó a escribir Los desnudos y los muertos, una especie de autobiografía ficcionalizada donde contaba los pormenores de la guerra y que, al ser publicada en 1948, tres años después de finalizada esta, se convirtió en un best seller.

En esta generación también había una ambición de contarlo todo, comprenderlo todo y pontificar sobre todo. Era la generación de la gran novela norteamericana. No por nada Mailer, en una entrevista con la revista The Paris Review, en 2007, cuando le preguntaron si tuvo la idea de estar escribiendo esa gran novela dijo: “Desde luego. Creo que muchos de nosotros soñábamos hace cincuenta o sesenta años con escribir la gran novela americana. Debo decir que ese sueño es difícil de alcanzar”.

Los desnudos y los muertos, publicado originalmente en 1948. Por esta obra obtuvo un Pulitzer. Foto: Archivo particular

En ellos había un sentido de competencia por desentrañar un país que cambiaba a velocidades inesperadas; había un sentimiento de ser héroes a través de sus libros. Este sentimiento, por supuesto, marcó su propia experiencia con la masculinidad. Algunos académicos llegaron a decir que el trasfondo de muchas de estas novelas era esa adicción a un cierto tipo de ser masculino, marcado por la violencia y la guerra.

Esa adicción fue fundamental para entender cómo escritores, como el propio Mailer o Philip Roth, empezaron a dejar mucho más de manifiesto, en su ficción, su experiencia personal. Libros como El mal de Portnoy, escrito por Roth, fueron determinantes para que muchos de estos autores, incluidos Tom Wolfe o Hunter S. Thompson, por ejemplo, empezaran a transitar en esa ruta entre la ficción y la no ficción. El testimonio, la memoria o la autoficción vienen a acentuar su camino como género literario en esta generación de escritores, donde se abandonan los relatos omnipresentes por unos en que el narrador en primera persona es mucho más íntimo.

Para ellos, y en especial para Mailer, la verdad no solo estaba en los hechos o en la realidad. Como lo señala Eduardo Lago en su libro Walt Whitman ya no vive aquí: ensayos sobre literatura norteamericana: “En un momento en que la acción se traslada a Irak (hablando de la novela de Ben Lerner, 10:04), se evocan clásicos de la narrativa de guerra como Los desnudos y los muertos. Si algo viene a demostrar la novela de Norman Mailer, se nos da a entender, es que para tratar ciertos asuntos no hay vehículo más eficaz que la ficción pura”.

Es esta idea lo que les permite, teóricamente, moverse sin distinción de la ficción a la realidad. En esta búsqueda de una verdad distinta se da el germen de una nueva forma de escribir periodismo: “Si unes los hechos de tal manera que realmente respiren para el lector, entonces estás escribiendo ficción. La ficción no son cuentos ni leyendas, ni decir cosas que no son ciertas frente a cosas que sí lo son. Algo puede ser cierto y seguir siendo ficción”, afirmó Mailer en el Paris Review. En ese tránsito y en esta idea surge el nuevo periodismo.

Aunque autores como Roberto Walsh ya habían incorporado las técnicas para contar historias de la ficción en el periodismo, fueron los escritores norteamericanos los que recogieron el éxito de esta nueva mezcla de géneros. Para muchos, como el caso de Mailer, el tránsito fue casi natural. Ellos ya eran de una u otra forma protagonistas de sus novelas, así que encontraron en sus propias narraciones un camino para contar qué era la realidad. Si bien los libros de Mailer que más se leen, o por lo menos se reeditan, son aquellos que se catalogan como periodismo, él siempre despreció un poco esta parte de su carrera.

No obstante, el reconocimiento que obtuvo en vida le llegó gracias a estos libros. Fue ganador dos veces del Pulitzer por sus obras de no ficción: Los ejércitos de la noche y La canción del verdugo, la historia del asesino Gary Gilmore. Sus perfiles de personajes como Pablo Picasso, Lee Harvey Oswald o Marilyn Monroe son piezas excepcionales. Otro de sus libros más famosos, El combate, sobre la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman, en Kinshasa, es el testimonio más consultado sobre uno de los combates legendarios del boxeo. Por eso no es casualidad que en el último viaje del papa Francisco al Congo uno de los periodistas que iba con él le regalara el libro de Mailer para que entendiera un poco la tierra a la que iba, según lo contó el periódico El País de España.

Pero con Mailer nada es sencillo. En muchas entrevistas repitió que su trabajo periodístico era secundario, casi residual: “Algunos dicen con certeza insípida: ‘Por supuesto que Mailer es un buen escritor de no ficción, pero no es un gran novelista’. Eso me irrita, sí. Porque la persona que lo dice no conoce mi obra”, afirmó en la misma entrevista citada del Paris Review. De hecho, decía que odiaba la profesión de periodista y que lo hacía solo para estar en forma en cuanto a la escritura y, claro, por el pago: “Escribí no ficción porque me ofrecían los trabajos. Por ejemplo, con Marilyn, Scott Meredith, que era mi agente en aquel momento, me llamó para decirme que tenía un dinero estupendo por veinticinco mil palabras sobre Marilyn Monroe. Y me dijo la cifra, la cual no era nada despreciable”.

¿Vale la pena leer a Mailer?

En un momento como el actual surge una pregunta cuando uno tiene en sus manos un libro de Mailer, ¿será que vale la pena leer un autor que, bajo los estándares morales de ciertas sociedades occidentales, si estuviera vivo, seguramente sería una persona non grata? Es, por supuesto, un dilema que solo tiene respuesta a nivel personal y cada lector definirá si los libros de Mailer todavía le dicen algo.

A la par de su reconocimiento como escritor, Mailer fue un generador de polémicas y controversias. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por ejemplo, su biógrafo y amigo, J. Michael Lennon, en una entrevista con la revista The Village Voice –medio que Mailer ayudó a fundar–, al ser preguntado por qué deberíamos leerlo ahora, responde: “Porque era un gran escritor. Y porque su comprensión de la experiencia americana era fantástica. Pero también tenía muchos defectos. Fue franco en muchas ocasiones cuando no debería haberlo sido. No fue comprensivo cuando debería haberlo sido. Era un estadounidense imperfecto, pero amaba a Estados Unidos y quería que el país sobreviviera. Cambió el curso de la prosa en este país, y nadie en el mundo literario nos contó más sobre lo que estaba ocurriendo en los años sesenta política, social y sexualmente que Mailer”.

Probablemente Norman Mailer es eso, un eco de un pasado y de una forma de ver el mundo. Fue un tipo de escritor comprometido que ya no se ve tanto en nuestras sociedades, pero también fue la encarnación de un tipo de masculinidad que debe quedarse en el pasado; que quedó retratada a la perfección en el obituario que el New York Times escribió el día de su muerte: “Mailer pertenecía a la vieja escuela literaria que consideraba la escritura de novelas como una empresa heroica emprendida por personajes heroicos con egos a la altura. Era el escritor más transparentemente ambicioso de su época, y se veía a sí mismo en competencia no solo con sus contemporáneos, sino con autores de la talla de Tolstoi y Dostoievski”.

Esa masculinidad también trajo consecuencias muy negativas para Mailer. Uno de los episodios más recordados de su vida, que ya mencionamos, fue cuando apuñaló a su esposa Adele Morales. Este acto violento, que a todas luces carece de cualquier interpretación, en su momento fue visto como algo transgresor; un indicativo de los diferentes tiempos que corrían en ese entonces. En un artículo titulado The Norman Invasion. The crazy career of Norman Mailer, publicado en la revista The New Yorker, el periodista Louis Menand cuenta que el apuñalamiento de Mailer fue todo menos reprochado: “James Baldwin, ningún admirador de ‘El negro blanco’ (en referencia a Mailer), explicó que, al intentar matar a su mujer, Mailer esperaba rescatar al escritor que había en él de la prisión espiritual que había creado con sus fantasías de convertirse en político: ‘Es como quemar la casa para, por fin, liberarse de ella’. Lionel Trilling le dijo a su mujer, Diana, que el apuñalamiento era, en palabras de ella, ‘una estratagema dostoievskiana’: Mailer estaba probando los límites del mal en sí mismo".

Un mal que solo podía ser tolerable cuando esa figura de héroe masculina era la hegemónica .Con su muerte también ha empezado a morir toda una generación de escritores inundados de testosterona. Con ellos, y con las relecturas de una sociedad diferente, comenzó a desaparecer lo que el argentino Rodrigo Fresán llamó el ‘Homo Norman’: un escritor adicto a su propia masculinidad. En parte no porque sus libros sean malos, sino porque empiezan ya a representar algo que no fue y está siendo cuestionado. Obras gigantes como la de Roth y su Trilogía americana, o

U. S. A. de John Dos Passos, o La broma infinita de David Foster Wallace, o Las correcciones de Jonathan Franzen o Karl Ove Knausgård, uno de los últimos embates de este tipo de escritor, y su interminable serie Mi lucha, empiezan a convertirse en una especie de rareza.

Por suerte, el relato sobre la verdad ya no solo pertenece a los héroes como Ulises, sino que ha dejado que otras voces indaguen en ella y encontremos en ese canon experiencias como las contadas por autoras como Ursula K. Le Guin, Susan Sontag o la propia Annie Ernaux. Gran muestra de lo que se puede hacer con la experiencia personal cuando se deshace del ‘Homo Norman’.

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ