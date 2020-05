Migración y xenofobia

La pandemia puso en jaque de manera espectacular el mundo de grandes urbes interconectadas más allá de las fronteras nacionales en el que nos habíamos acostumbrado a vivir.

La desglobalización estará probablemente a la orden del día en el mundo después, y esto concierne también los movimientos de población. Trabajadores, estudiantes y turistas han tenido que optar por la repatriación o buscan todavía medios para volver a sus países de origen. La crisis económica que seguirá inevitablemente no ofrecerá mayores oportunidades para que estos movimientos vuelvan a crecer a mediano plazo.



Por lo demás, aun si la pandemia termina cediendo relativamente rápido, los temores y rencores que dejará encontrarán blancos fáciles entre los migrantes y repatriados, vulnerables a la estigmatización por haber transportado el virus, real o imaginariamente.

Los temores y rencores que dejará encontrarán blancos fáciles entre los migrantes y repatriados FACEBOOK

TWITTER

Ya se han visto claras manifestaciones de xenofobia en contra de la población originaria de Asia al principio de la pandemia, cuando se asociaba a China. No es difícil imaginar que se extiendan a otras poblaciones, particularmente las que ya estaban en situación de vulnerabilidad o eran objeto de estigmatización, y no únicamente en los países del norte. Estos peligros son muy reales, aunque no todo tiene que ser pesimismo.



Si la respuesta a la crisis se hizo en orden disperso con claras tendencias de los países al repliegue nacionalista, la emergencia también nos recordó la interdependencia fundamental en la que vivimos. La gestión del mercado de animales de Wuhan se volvió de manera inesperada un problema planetario, y muchos países medianos se unieron a la iniciativa de Australia de solicitar una investigación internacional sobre los orígenes de la pandemia.



Los políticos y dirigentes adeptos del discurso xenófobo y nacionalista expusieron su incapacidad frente a esta crisis, empezando por Donald Trump. Quizás tengamos ahí ventanas de oportunidad para una mejor cooperación que beneficie a los más débiles.



YANN BASSET

Politólogo, profesor de la Universidad del Rosario