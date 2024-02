'Me gusta mucho lo que hago': Irene Solá habla de sus preferencias en la literatura

Irene Solá es poeta, narradora y artista plástica española. Es la autora de 'Canto yo y la montaña baila¿ (2019), obra que recibió el Premio Libres Anagrama de Novela. Acaba de lanzar 'Te di ojos y miraste las tinieblas'.



(Le recomendamos leer: Arnoldo Palacios 'superstar': 100 años del autor de 'Las estrellas son negras').

No es para nada lo mismo acercarse a un libro como lectora que como escritora FACEBOOK

TWITTER

¿Qué libro, o libros, ha leído en estos días?



Estoy leyendo 'Las niñas del naranjel' de Gabriela Cabezón.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios a tomar un café, ¿cuáles serían?



Mercé Rodoreda y Víctor Catalá.



De los libros que leyó de niña, ¿por cuál sentía más aprecio?



El señor de los anillos.



¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Mi 'playlist' de Spotify, pero es muy larga.

¿Subraya los libros?



Sí, en lápiz. Subrayo y a veces hasta escribo encima.



¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



Creo que no me relaciono así con los libros. Al revés, creo que me alegro mucho de que otros hayan escrito libros que yo pueda leer porque no es para nada lo mismo acercarse a un libro como lectora que como escritora.



¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo?



'Grosse Fatigue' de Camille Henrot. Es increíble.



(Le podría interesar: Nani Alarcón: la artista que vivió y pintó la vida sexual de las modelos webcam).



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



No creo que sean manías, muchas notas a mano, pero también uso el ordenador. Me gusta escribir por la mañana, pero puedo escribir en la noche, o en otro momento. Bebo mucha agua y té aunque bebo lo que se pueda.

Hoy tengo ganas de comprar 'La mala costumbre' de Alana Portero FACEBOOK

TWITTER

¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

Me gustan las series, pero voy con cuidado porque enganchan, y luego no te levantas hasta que las terminas. La última que vi es una llamada 'The Curse', es una serie muy curiosa en tanto que no tienes idea de dónde va a ir narrativamente y se trata de una pareja que hace especulación inmobiliaria y una niña les lanza una maldición.



(Siga leyendo: Adania Shibli: 'Cada vez que veo un mapa, sigo sin encontrar la palabra ‘Palestina’').



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



Me gustan mucho las ciudades muy grandes, Londres, Bangkok, Ciudad de México, Nueva York.



¿Qué libro compraría hoy?



Hoy tengo ganas de comprar 'La mala costumbre' de Alana Portero.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



No lo sé, pero me gusta mucho lo que hago.

Lea más noticias...