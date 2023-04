El escritor y traductor bogotano Matías Godoy (1985) es una de las voces renovadoras que refresca las letras colombianas. Está llegando a librerías con la novela 'Pan y paciencia'.



Es autor también de 'Las glorias, El írbol de los álbores' (Destiempo), 'Sueños de raspachín' (Salvaje) y 'Pintura fresca' (Animal Extinto). Godoy ha traducido obras de Max Beerbohm, Edward Lear y Carlo Collodi, entre otros.

Estudió Historia en la Universidad de los Andes, Historia del Medio Oriente en Birkbeck, Universidad de Londres, y Traducción Literaria en la Universidad de East Anglia. Vivió cinco años en El Cairo, donde estudió árabe clásico con el profesor Essam El-Mohammedi, aprendió a hacer mulujía con conejo y conoció a Milen en una fiesta pospandémica a la que casi no se anima a ir.



'Pan y paciencia' es una novela muy singular. Entre la respiración húmeda de las vacas y el sol curuba de las veredas de Cundinamarca, Lorencita, la niña guaquera, ha desaparecido. El obispo de Duitama viaja a Subachoque para investigar su caso, y, al dar con un pueblo plagado de falsas versiones, decide inventarle una ficción al misterio para que triunfe la esperanza. Pero otro forastero terminará de enturbiar la paz de unos personajes vívidos que, a pesar del horror, se aferran a la placidez de sus rutinas.



Godoy es el invitado a nuestra sección 'Entrevista con...'.

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido en estos días?



Estoy leyendo La bruja, de Castro Caycedo. Parece que los políticos colombianos nunca se sintieron capaces de hacer su trabajo sin ayuda del más allá. Y tenían razón: ¡no eran capaces!



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



Don Quijote y el Barón de Munchausen. Y media de guaro. ¡Qué peligro!



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Tenía una compilación de relatos folklóricos que se llamaba Cúcuru Mácara, creo, en que dos esqueletos en zancos cantaban coplas tiple en mano y decían: ¡vamos a contar mentiras! Y se dedicaban a contar cada uno una cosa más absurda que la otra. Hermoso. Lo tengo que buscar.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Me gusta esa salsa de Willie Colón que dice “No tiene talento pero muy buena prosa…” Debe estar hablando de Paulo Coelho.

5. ¿Subraya los libros?



Sí, y me encanta leer libros ya subrayados por otros. Tengo una gramática italiana de 1905 subrayada por una monja de Buenos Aires que al lado de la conjugación en presente del verbo rezar (io prego, tu preghi, egli prega) escribió: amén. Jaja.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?



La de un candidato a alcalde que promete un metro para Bogotá.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



Me habría gustado escribir las Mil y una noches, pasar una vida recopilando fantasías orales de medio planeta y volviéndolas a contar.

8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?



Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, que con una mano deshace lo que hace con la otra.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?



Unos cuadros de Remedios Varo que me encontré en un museo miniatúrico una vez en Norwich. ¡Me quedé toda la tarde!



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Cuando llego con el té, pierdo el esfero. Cuando vuelvo con el esfero, pierdo las gafas. Cuando encuentro las gafas, pierdo el hilo. Cuando encuentro el hilo, me antojo de una galletica, y así sucesivamente.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



Hice un pacto con una amiga de pasar todo este año sin ver series gringas para obligarnos a ver otras cosas, y el resultado es que llevo tres meses sin ver nada.

12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



Una vez llegué al Cairo y a la salida del aeropuerto había un señor de gran corbata con un cartel que decía “Godoy”. Ya en el carro nos dimos cuenta de que no era yo, pero igual me sentí muy bienvenido.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Como la tengo repartida en cuatro ciudades, la pobre está a la merced de amigos y parientes que la irrespetan constantemente. Mi papá por ejemplo se lleva el tomo dos de un libro a Mendoza y deja el uno en Bogotá. ¿Quién hace eso?



14. ¿Qué libro compraría hoy?



Iba a comprarme los cinco tomos de la Obra Selecta de Iván Duque pero no me cabían en el baúl del carro, entonces me compré la Divina Comedia de Dante, que igual es comedia y no ocupa tanto. Si les gusta gozar en esta vida, les recomiendo la nueva traducción de José María Micó.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Hubiera sido obispo de Duitama.