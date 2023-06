Martín Franco (Manizales, 1981) es periodista, profesor, columnista y escritor. En 2020 publicó su primer libro de no ficción 'La sombra de mi padre'. Acaba de lanzar su primera novela 'Gente como nosotros'.

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido en estos días?



Estoy leyendo El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe, y El viejo malestar del Nuevo Mundo, de Mauricio García Villegas.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar un trago o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



Me sentaría a escucharle las peroratas a Ignatius Reilly, para morirme de risa. Y hablaría, largo y tendido, con Bruno Juge, el protagonista de la última novela de Houellebecq que me conmovió: Aniquilación.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Uno que todavía conservo y guardo entre los libros de mi hijo: Cuando despierta el corazón, de Hernando García Mejía.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Everybody is changing, de Keane.



5. ¿Subraya los libros?



Siempre… ¿de verdad hay gente que no lo hace?



6. ¿Cuál película ha visto más veces?



Toda la saga de Rocky Balboa. Es mi manual de superación personal, a pesar de los clichés.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



Libertad, de Jonathan Franzen.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?



¡Tantas! Pero digamos dos más bien obvias: Cien años de soledad y El olvido que seremos.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?



Cuando viví en Madrid me quedaba viendo, una y otra vez, las pinturas negras de Goya, en el Museo del Prado.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Lo único que pido es silencio, aunque es bastante complejo con un niño en la casa.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



Mi esposa y yo somos adictos a las series. Acabamos de terminar Six Feet Under y Succession, y ahora estamos viendo Love and Death. Todas en HBO.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



En Bogotá, a pesar del caos.

13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Por editoriales. Tengo un TOC complejo…



14. ¿Qué libro compraría hoy?



Iluminada, de Mary Karr. Hace rato lo quiero, pero el precio no ayuda.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Sería un jugador de tenis, aunque hace rato estaría frustrado.