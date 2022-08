“Soy un malabarista nervioso: el que tiembla y trastabilla cada tarde de domingo, evitando aterrado el estropicio, el caos de las cosas en caída”. Estos versos del escritor colombiano Luis Miguel Rivas sirven como puerta de entrada para su nuevo libro de relatos. Un libro lleno de personajes que se enfrentan a pequeñas decisiones que los hacen caminar mirando el precipicio o la tragedia. Y es que al final todos somos una especie de malabaristas frente al día a día; todos tememos caer, fracasar o morir.

En los cuentos reunidos en este libro no hay una unidad temática ni protagonistas en común. Cada cuento es un pequeño mundo. De ahí que encontremos, por ejemplo, la historia de un fantasma que va tomando conciencia de su nueva condición de espectro o la de un padre que tiene que elegir entre su hijo y su trabajo y entre una planta y un zombi. Descubrimos la historia de un antiguo militante comunista dispuesto a mentir en nombre de la fe y hacer que existan los milagros a través de una arepa.

Malabarista nervioso. Seix Barral. 175 páginas.

$45.000 Foto: Archivo particular

Si acaso, lo único que recorre de forma transversal las aventuras de estos malabaristas es la inminencia de la pérdida. Más bien la singularidad de los cuentos radica en que cada historia tiene un narrador diferente, no hay voces ni registros que se repitan. Encontramos narradores un poco solemnes que nos cuelan chistes de forma espontánea o encontramos narradores que parecen poseídos por esos personajes, tan pintorescos, como lo son los narradores deportivos. O hay registros múltiples como el cuento en que sabemos de la historia de unos amigos mediante sus correos electrónicos, correos que escriben hasta los muertos.

Pero aquí no vamos a hacer un resumen de las historias. Si hay algo que se percibe al leer estos relatos es el estilo –muy particular– de Rivas. Leerlo es sentir siempre una cierta hospitalidad, un cierto ritmo en las palabras que dan la sensación de estar conversando con un amigo. Leer a Rivas es entrar en su casa literaria. Sentimientos como la ternura, la compasión o el propio sentido del humor, tan esquivo en los textos escritos, aparecen cada tanto. Aquí el lector se puede volver a encontrar con ese autor que ya dejó su sello en novelas como 'Era más grande el muerto' o en su otro libro de cuentos: '¿Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno?'.



Ese lector también volverá a encontrar el humor inolvidable que puede hacerlo reír un sin fin de veces como pasa en su texto, ya clásico, 'Preeminencia del buñuelo'. Allí el chiste y lo fantástico están en saber observar lo “cotidiano”, o si no ¿cómo explicar que una natilla fue salvada de la muerte por un buñuelo en plena calle de Medellín? De esta forma es que Rivas logra convertir una fiesta de mafiosos en un episodio traído de los pelos, sin caer en el típico relato de narconovela. También entra en el mundo digital reviviendo un muerto o recrea el difícil arte de amar a través de las pantallas luego de que el mundo se viera obligado a encerrarse por culpa de un virus.

Este Malabarista nervioso, título que ya había hecho su primera aparición en el libro de poemas de Rivas, 'Hoy no quiero metáforas', es uno de esos libros que dejan una sensación de tranquilidad al terminarlos. Es una lástima que en la edición no haya un índice y no sea la mejor impresión, pero eso no es culpa de Luis Miguel. Sin embargo, si omitimos lo anterior, estos son unos relatos que se leen con la gracia de aquel que sabe contar el mundo y hacer que el tiempo se detenga, así todo parezca andar entre el caos de las cosas en caída.

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ

