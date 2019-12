2020-2030: La vida y el mundo que nos espera

¿Qué pasaría si la inteligencia artificial llegara a superar a las personas? ¿O si el avance acelerado de la medicina permitiera crear seres humanos completos? ¿Estará cerca el día en que cualquiera pueda pasar sus vacaciones en una estación espacial lejos de la órbita terrestre y al mejor estilo de un hotel cinco estrellas? Estas son algunas de las inquietudes que estarán sobre la mesa en un futuro no lejano, cuando la evolución tecnológica y científica termine por convertir en posible lo que hasta ahora es impensable. El progreso camina con pasos tan rápidos que resulta difícil saber hasta dónde podremos llegar.



El mundo como lo conocemos va a cambiar. Es un hecho. Y no solo en lo relacionado con la ciencia o la tecnología. En áreas como la educación, por ejemplo, los expertos se atreven a anticipar que en menos de una década los sistemas de enseñanza dejarán de ser como los conocemos: aparecerá una nueva forma de ser maestro y de ser alumno. Los jóvenes, por su parte, seguirán una ruta que ya iniciaron en la que temas como género y sexualidad quedarán libres de etiquetas. El futuro estará en manos de una generación diversa, más respetuosa de la diferencia, y en la que el género tal vez llegue a ser algo que cada quien construya a su medida.



Pero los cambios también vendrán del interior: estamos poniéndole fin a una década que fue definida como “de la mente inquieta”, y ante la cual la opción será volver a mirar hacia adentro. En busca de la espiritualidad. Es una tendencia que ya ha comenzado a ser evidente en el mundo, si se tiene en cuenta el número de personas que hoy están indagando por prácticas espirituales antiguas, como la meditación o el yoga. Los caminos son diferentes para llegar a un mismo objetivo: el desarrollo de la vida interior. Porque como dijo André Malraux: el siglo XXI será místico, o no será.



Acompáñenos a explorar las posibilidades del mundo que nos aguarda en la próxima década: