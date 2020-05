Los niños nos darán lecciones

Llevamos años insistiendo en que lo mejor que pueden hacer los niños es tocarse, aproximarse y convivir unos cerca de los otros. El ser humano es un ser social. Y lo social nace en la infancia y depende, en gran medida, de la capacidad de sentir al otro cerca, para convivir con él, aprender de él y del mundo. Los niños tienen una naturaleza curiosa, y su forma de entender el mundo se basa en eso: tocar, oler, sentir, probar.

Surge entonces la pregunta: ¿qué haremos ahora que nos piden prohibirles a nuestros hijos tocarse, estar cerca, incluso temer y protegerse del contacto con los demás? ¿Esta nueva realidad amenaza negativamente el desarrollo de nuestros hijos?



Sería demasiado fatalista decir que sí, pero poco coherente decir que no. No serán niños autómatas intocables e intocados, ni seres tecnológicos sin piel de piel. A pesar de la incertidumbre que nos deja esta situación sin precedentes, nuestros niños tendrán que acostumbrarse a cuidarse y cuidar a los demás, a aprovechar cada minuto de contacto social, a valorar la vida como un tesoro frágil y efímero, y seguramente se adaptarán mejor que nosotros a una realidad nueva y amenazante pero que para ellos les será propia y real.



Los niños terminarán enseñándonos cómo relacionarnos, cómo crecer en una sociedad que no es infalible. Nos darán lecciones de convivencia, diferente, distante pero esencial. Aprenderán a cuidar de los mayores porque serán ellos su propia amenaza. Cambiaremos una generación de padres que soñó con comprar hijos perfectos y futuros seguros por una de hijos reales en un mundo finito, breve y transitorio. Muchas cosas serán diferentes, pero para nosotros lo serán más. Los niños serán entonces los llamados a entender mejor lo que pasa y a enfrentar y seguramente a disfrutar la vida como les tocó. Ojalá el tiempo nos dé la oportunidad de aprender de ellos.



GERMÁN CASAS

Psiquiatra infantil y de adolescentes