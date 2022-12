Escritores, artistas plásticos, músicos, directores de cine, arquitectos, editores y periodistas de diferentes países escribieron para LECTURAS sobre el hecho cultural que consideran más destacado del año que termina. Esto fue lo que eligieron.

'Los reyes del mundo'

La película de Laura Mora –que ganó la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián– es una pieza muy potente sobre el dolor del destierro, la violencia y la orfandad. Un viaje en busca del hogar guiado por una proyección de esperanza que se trunca en la historia de unos adolescentes que no han tenido más educación que la violencia, que se mueven tras una tierra prometida (y frustrada por las burocracias de la restitución de tierras) por medio de paisajes sublimes de la Colombia maldita. Y es que ese sueño no existe porque en este país la justicia es de los dueños del poder. Heredera de miradas cinematográficas muy nuestras (como Agarrando pueblo, Rodrigo D, o La vendedora de rosas), en las que el dolor de la pobreza está cargado de cinismo y humor, Los reyes del mundo ofrece la visión de Laura Mora, una mujer tremenda que magistralmente nos arroja momentos de absoluta ternura sobre estos hijos de nadie que no son lo que son porque quieren sino porque les toca. Toda una lección de existencia y humildad.Por María Wills, curadora colombiana

La película '1985' está protagonizada por el actor argentino Ricardo Darín. Foto: Archivo particular

'1985'

Para mí, el acontecimiento cultural del año fue la proyección de la película 1985, de Santiago Mitre, que cuenta de manera ficcionalizada parte del juicio contra las juntas militares argentinas. Y digo “la proyección” porque el hecho cultural, creo, excede al film que lo provocó y se expande también al más de un millón de personas que la vieron en Argentina y en otros países. Salas llenas, cuando hasta hace poco la gente había abandonado la costumbre de ir al cine. Personas que viajan kilómetros para encontrar una sala con butacas libres. Público que se para a aplaudir a rabiar o llora o ambas cosas cuando termina la película. Un hecho cultural que vino a hacernos recordar que a muchísimos nos importa el “nunca más” a las dictaduras, aunque la ultraderecha nos quiera hacer creer lo contrario.Por Claudia Piñeiro, escritora argentina

'Bruma', de Beatriz González

Sin duda, lo más importante de este año ha sido la exposición Bruma, de la maestra Beatriz González, presentada en Fragmentos con curaduría de María Belén Sáez de Ibarra y que incluye la obra más reciente de esta gran artista colombiana que este año apagó noventa velitas. Visitar esta exposición me conmovió profundamente y me hizo recordar el célebre poema de Gabriel Celaya La poesía es un arma cargada de futuro. El arte no es “sin pecado un adorno”; refleja lo vivido y lo sufrido para que sirva y no olvidemos. Este es el arte de Beatriz González en su etapa más pura. En dos palabras: necesario e imprescindible. Por suerte, todavía se podrá visitar durante los primeros meses del próximo año.

Por Valeriano Lanchas, cantante lírico colombiano

El Nobel para Annie Ernaux

Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura 2022. Foto: Getty Images

El hecho más importante del 2022 fue la entrega del Premio Nobel a Annie Ernaux. Leo la obra de Annie desde finales de los setenta. Con un estilo simple pero preciso, con palabras comunes, Annie ha hablado de las dificultades de ser mujer en un mundo de hombres, de las dificultades de vivir su vida sexual y amorosa, las dificultades de estar sola, libre, de expresar una voz femenina en un espacio literario dominado por el pensamiento masculino. Se merece absolutamente este prestigioso premio. Estoy muy feliz por ella y por la literatura.Por Philippe Claudel, escritor francés

Biblioteca de Escritoras Colombianas

Hace unos días recibí una caja relativamente voluminosa y descubrí que venía del Ministerio de Cultura y más específicamente de la Biblioteca de las Escritoras Colombianas. Se trata de una compilación de 18 libros de mujeres escritoras, todas colombianas, que arranca desde la Colonia con la monja Francisca Josefa de Castillo. Es un reconocimiento a mujeres extraordinarias: la gran Soledad Acosta de Samper, Emilia Pardo Umaña, Elisa Mujica, Alba Lucía Ángel o Maruja Vieira, entre otras. Quién no se alegra de poder enriquecer su biblioteca con estas escritoras, poco editadas, no suficientemente reconocidas y muy difíciles de encontrar en librerías. Ellas nos recuerdan que el acceso al saber, a la escritura, a la lectura fue una tarea titánica para miles de mujeres que tuvieron que luchar por alejarse de lo doméstico que una feroz cultura patriarcal les había asignado y lograr esa habitación propia recomendada por Virginia Woolf, única manera de encontrarse con ratos de soledad, autonomía y, por consiguiente, una posibilidad para la escritura. De ahí el valor de esta colección: reconoce lo casi inimaginable para las mujeres de estas décadas: lograr tener una voz propia. De estas dieciocho escritoras, había leído unas tres. Ya les encontré un buen lugar en mi biblioteca. Un gran regalo.Por Florence Thomas, escritora colombiana

'La firma de Dios’

El mejor pódcast de ficción del año tal vez haya sido La firma de Dios, una serie para escuchar de ficción especulativa conceptual, que explora el terreno que une y separa la ciencia de la religión. Soberbio guion de José Pérez Ledo y gran edición de Teo Rodríguez para Podium Podcast.Por Jorge Carrión, escritor español

'The White Lotus’

Yo este año no he visto nada tan bueno como The White Lotus: resulta impresionante tropezarse en las plataformas de ahora, que hacen tantas cosas a las patadas, con una obra de autor –de Mike White, ni más ni menos– que está tan bien escrita, tan bien actuada, tan bien filmada. Se acuerda uno, después de soportarse tantas producciones apuradas, de cómo es eso: lo que está tan bien hecho. Piensa uno en el cine de los años setenta y en la vocación del arte a poner en escena el drama humano. Cuando se atiende al drama humano, los géneros cinematográficos, del terror a la comedia, son redundantes, y eso es lo que pasa con las dos primeras temporadas de The White Lotus. Qué familias. Qué prueba de que de puertas para afuera estamos siendo puritanos y de puertas para adentro estamos siendo lo que fuimos.Por Ricardo Silva, escritor colombiano

Richard Mosse Broken Spectre. 2022. Foto: Cortesía del artista y Jack Shainman Gallery, New York.

'Broken Spectre’

La película y exhibición Broken Spectre, sobre la destrucción de la Amazonia brasileña en todos sus aspectos, realizada por el talentosísimo fotógrafo y artista irlandés Richard Mosse, es sin duda lo más impresionante que he visto en 2022. Utilizando drones con cámaras multiperspectivas y con filme infrarrojo, Mosse –conocido por su trabajo anterior en el Congo– ha creado un trabajo tan impresionante como inaudito. Hace que veamos el mundo con ojos nuevos. Quien ha visto esto no lo olvidará jamás.Por Jon Lee Anderson, escritor y periodista estadounidense

El regreso de la Feria del Libro de Guadalajara

Aunque parezca algo ya conocido, celebro como gran acontecimiento cultural de este año la vuelta a la presencialidad de la Feria del Libro de Guadalajara. La FIL representa todo lo que nos apasiona de la industria editorial y lo que hace que los distintos oficios relacionados con el libro sean interesantes, enriquecedores y estimulantes. La oferta editorial más atractiva, presentaciones con gran asistencia de público, largas colas de los lectores para conseguir la firma de su autor favorito, visitas de estudiantes, maestros y bibliotecólogos entusiasmados con los distintos fondos editoriales. Es una gran fiesta del libro; un espacio donde parece posible repoblar el mundo de lectores.Por Pilar Reyes, editora colombiana

El ‘tour’ de los Rolling Stones

Me piden que manifieste cuál ha sido la actividad cultural más importante del año 2022. Como la respuesta es imposible, pero no voy a tener la descortesía de no contestarle a una amiga periodista, me veo obligado a echar mano a mis gustos personales. Y después de muchas vueltas y revueltas creo que el acontecimiento más significativo de este año que concluye es, a mi modo de ver, el tour europeo de los Rolling Stones, con el cual celebraron sus sesenta años de existencia. Estuve presente en uno de los conciertos en el Hyde Park londinense y fui testigo de ese prodigio de la naturaleza (y de la cultura y del entretenimiento y de la sexualidad y de la dicha) que representan Mick Jagger y Keith Richards (los únicos dos sobrevivientes de la gesta que comenzó en 1962), acompañados de Ronnie Wood y el resto de la pandilla magistral de intérpretes inolvidables. Los Rolling Stones son un símbolo existencial del siglo XX y han trascendido al siglo XXI, ad portas de cumplir los ochenta años de edad, intactos, geniales, invencibles, demostrando con creces la frase que tantas veces se ha cantado en la historia del rock: por siempre jóvenes.Por Sandro Romero, escritor y director de teatro colombiano

Orfanato, de Serhiy Zhadan

Se dice que cada guerra encuentra el cronista o cronistas literarios mejores para contar esa atroz y bárbara experiencia que rompe todos los parámetros conocidos de la vida normal, civilizada, en comunidades que hasta entonces no se habían visto obligadas a vivir en un infierno dantesco cotidiano e inimaginable. Si grandes clásicos como Sin novedad en el frente, de Remarque, Por quién doblan las campanas, de Hemingway, o Vida y destino, de Vasili Grossman, relataron los horrores de la guerra, vividos en directo, se puede decir que en el caso de la actual guerra de Ucrania, una magnífica y sobrecogedora novela como Orfanato, del poeta, músico y narrador Serhiy Zhadan, galardonado recientemente con el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, en la Feria de Frankfurt, será recordada como un clásico literario irremplazable.Por Mercedes Monmany, escritora española

The bear (El oso), una de las series destacadas este año. Foto: Archivo particular

'El oso'

Si sólo fueran los actores, que parecen inseminados por un estado de gracia. Si sólo fuera el guión, que devela morosamente la historia en contraste con el ritmo vertiginoso de la cámara. Si sólo fuera que todo transcurre a una velocidad víctima de un acelerador de partículas y sedimenta con lentitud dramática. Si sólo fuera que la fotografía parece haber salido de la imaginación de un mago renacentista. Si sólo dos de esas cosas estuvieran combinadas, la serie ya sería magnífica. Pero es todo eso y más (el montaje preciso, la ausencia de sensacionalismo y ampulosidad), y el efecto es el de una embestida. The bear –puede verse en Star Plus– es la historia de Carmen “Carmy” Berzatto, un chef que renuncia al restaurante de lujo premiadísimo donde trabaja para conducir un chiringuito, ubicado en un barrio marginal de Chicago, propiedad de su hermano que acaba de suicidarse, en el que se despachan sandwiches a precios populares. Cualquiera podría quedarse horas viendo cómo Carmy quita con un trapo húmedo una marca del piso, cómo entra con el cuerpo encorvado y una chaqueta enorme que lo disminuye a una iglesia donde se reúne un grupo de Narcóticos Anónimos, cómo la ayudante primeriza toma el metro con naturalidad pasmosa después de haber cocinado una obra de arte, cómo la cocinera latina no retrocede un tranco en su soberbia antipática mientras prepara puré de papas, cómo fuman en el patio o en el callejón, cómo se limpian las manos en el delantal. Con pocas escenas fuera del restaurante y mínimos flashbacks, no es una serie sobre la cocina. Es una historia sobre los daños colaterales de tener una familia, sobre la culpa, sobre la ambición, sobre el estoicismo, sobre la renuncia, sobre el ego, sobre el peso fantasmal de la muerte, sobre todo lo que queda sin respuestas. Son apenas ocho capítulos breves, el séptimo filmado en un plano secuencia ascendente y brutal, y resulta un meteorito clavado en el corazón del streaming, quizás un clásico contemporáneo. Por Leila Guerriero, escritora y periodista argentina

Todo va a mejorar, de Almudena Grandes

Todo va a mejorar no es solo una novela póstuma. Es también un testamento. Pensar que Almudena Grandes la escribía mientras combatía con la enfermedad que terminaría venciéndola influye en la percepción que podremos tener de este libro, pero no la determina: lo que en realidad más conmueve es el mensaje de alerta. Que la autora lanza desde esta ficción distópica que nos remite al universo de los totalitarismos que hemos vivido y que podremos vivir en un mundo cada vez más

agotado por proyectos políticos que empoderan a grupos y personas empeñadas en hacernos pensar que son la mejor solución, la única solución y que en realidad

solo aspiran al poder, a todo el poder. Un libro conmovedor, por sus circunstancias de escritura, y muy inquietante, por lo que nos hace pensar, en tiempos en que tanto necesitamos pensar. Al menos pensar.Por Leonardo Padura, escritor cubano

La Bienal de Arte de Venecia

Sin duda uno de los acontecimientos importantes de año ha sido la Bienal de Arte de Venecia, titulada La leche de los sueños, que tuve la suerte de poder visitar. Mundial reunión de piezas –más de doscientos artistas de sesenta nacionalidades, y que por parte de Colombia contó con una obra de Delcy Morelos–, que tiene la virtud de exponer lo que en el mundo del arte contemporáneo está ocurriendo y aventurar lo que está por llegar. Envuelta en una ciudad de ensueño, y por primera vez con una gran presencia de arte hecho por mujeres, ha sido esta Bienal un evento expositivo pero también prospectivo; señala nuevos caminos.Por Agustín Fernández Mallo, escritor español

'El testigo'

No me queda duda de que el suceso cultural del año es la colección de libros El testigo, de Jesús Abad Colorado y María Belén Sáez de Ibarra, un proyecto de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de Sura, la Embajada de Noruega en Colombia y la Fundación Carlos Arcesio Paz. Las fotografías de Abad son tal vez el testimonio vivo más talentoso y sensible que se ha logrado sobre las víctimas del conflicto armado que ha vivido Colombia durante años. Un material que nace de una mirada compasiva y comprensiva, y también del arrojo de un fotógrafo capaz de llegar a lo más hondo de una guerra que muchos colombianos apenas ahora alcanzamos a dimensionar en todo su horror. En esa medida, El testigo es tanto un antídoto para la desmemoria, como un instrumento pedagógico para todo tipo de público, pero sobre todo para el de los jóvenes y niños que esperamos crezcan en un país en paz, libre de la repetición de las violencias que hemos padecido. Los libros, pulcramente editados, nacen de una larga conversación a través de varios años entre Abad y Sáez de Ibarra, y encierran distintos testimonios sobre la guerra, lo cual complejiza la visión de la misma, ayudándonos a comprender de una mejor manera esta dolorosa parte de nuestra historia.Por Piedad Bonnett, escritora colombiana

Concierto de Nick Cave y Warren Ellis, en Australia, el pasado noviembre. Foto: Getty Images

Nick Cave y Warren Ellis, en Hanging Rock

Tuve la suerte de verlos en este lugar icónico –tradicional lugar de recreación en Victoria, Australia, desde el siglo XIX y el lugar donde se hizo Picnic in Hanging Rock, la etérea y espeluznante película de Peter Weir– y fue un concierto excepcional, una misa, nada de nostalgia, todas las canciones recientes y todas extraordinarias, artistas de 60 que no recurren a catálogo y que están escribiendo lo más arriesgado de sus carreras. Colin Greenwood de Radiohead estuvo en bajo y de soporte Courtnet Barnett y Kurt Vile. De noche el frío fue hipotérmico pero todo valió la pena, se sintió histórico.Por Mariana Enriquez, escritora argentina

Harlem Shuffle, de Colson Whitehead

Mi favorito este año es Colson Whitehead con su novela Harlem Shuffle. Se trata del Harlem de los años 50 y 60, del jazz, los disturbios y Ray Carney. Un hombre de familia y gángster de poca monta que intenta darle a su familia una vida segura y cómoda en un mundo difícil. Me identifico con él como padre, aunque estamos viviendo vidas muy diferentes.Por Erling Kagge, escritor noruego

'Tipo, lito, calavera’

El hecho cultural del año es la exposición Tipo, lito, calavera, curada por Juan Pablo Fajardo, y exhibida en la Casa Republicana de la Biblioteca Luis Ángel Arango, hasta septiembre de 2023. Se trata de una intensa y extensa exposición que hace parte de un proyecto de investigación que lleva años cocinándose tanto en la recolección de materiales, como en la tarea editorial propia como editor y creador de libros en La Silueta, primero, y después en Piedra, tijera, papel. Por la amplitud de sus contenidos y la riqueza de sus piezas gráficas, por la idea de crear una selección que cubriera desde medios de comunicación locales, sindicales o de organizaciones políticas de los años 30, 40 y 50; por reconocer la impronta de diseñadores fundamentales como Sergio Trujillo Magnenat, Marta Granados, Camilo Umaña, Carlos Duque, Dicken Castro o Susana Carrié; por no temer incluir hasta hojas sueltas de los años noventa cuando los bares alternativos de la ciudad crearon una estética a la altura de los postes callejeros; por juntar una galaxia de libros, afiches, carteles, tipografías y un sinnúmero de materiales que, al curioso o al experto, le hacen entender que nuestra tradición gráfica existe y no es periódico de ayer.

Por Juan David Correa, editor colombiano

Esta exhibición es un recorrido amplio y nutrido cuya puesta en escena aprovecha los más diversos recursos gráficos y museográficos para generar una experiencia inmersiva en los visitantes que nos permite navegar por la visualidad que caracterizó gráficamente a nuestro país a lo largo del siglo XX.Por ​Jaime Cerón, curador colombiano

Justo antes del final, de Emiliano Monge



La obra que seleccionaría es la novela Justo antes del final, del escritor mexicano Emiliano Monge, un libro riguroso, construido con gran pericia literaria, y a la vez muy emotivo, sobre la vida de una madre y el universo, familiar, social, histórico, que rodea esa vida. Una novela singular y que se desmarca de las tendencias predominantes en la narrativa hispanoamericana de hoy.Por Antonio Ortuño, escritor mexicano

Round Hill, Alex Katz, 1977. Foto: Cortesía Museo Guggenheim N. Y.

Alex Katz, en el Guggenheim de Nueva York

La gran exposición del artista Alex Katz en el Museo Guggenheim de Nueva York. Alex está por los noventa años, pero continúa trabajando como si fuera un hombre de 18. Tengo un recuerdo muy lindo con una de sus pinturas. Una de mis clientas la tuvo en su casa por muchos años. Cada vez que yo la visitaba, por motivos de trabajo o simplemente por un coctel o una cena, me encantaba verla en su biblioteca. Cuando decidió venderla, lo sentí mucho. Siempre quise tenerla en mi colección. Pero el precio, inclusive en esa época, estaba fuera de mi alcance.Por Juan Montoya, diseñador colombiano

Centenario de dos poetas



Hay dos hechos culturales relevantes en la cultura y las letras colombianas durante el 2022 y fue la celebración de los centenarios de las poetas Maruja Vieira y Meira Delmar como dos figuras fundamentales para comprender no solo nuestra tradición literaria, sino parte de nuestro talante y carácter nacional. A lo largo y ancho del país se organizaron homenajes, lecturas, conferencias en bibliotecas, ferias del libro y festivales literarios. Se destacan la obra de teatro producida por la Fundación La Cueva Yo, Meira Delmar: a nadie doy mi soledad, escrita, dirigida y protagonizada por Maribel Abello, y la maratón ‘100 años, 100 poemas’, que con el apoyo del Ministerio de Cultura reunió un centenar de voces para recordar a Maruja Vieira. Además, en la Biblioteca de Escritoras Colombianas aparecieron en el mes de marzo las antologías Ninguna voz repetirá la mía, de la poeta caribeña, y El nombre de antes, de la poeta caldense. Por Federico Díaz-Granados, escritor colombiano

Seinfeld, de nuevo y en maratón

Quería hablarles de una obra reciente, pero lo primero que me viene a la mente es la serie Seinfeld. En Francia volvió a estar completamente disponible en Netflix, ¡y pude ver los 180 episodios en una suerte de orgía! En los años 90, esperaba frenéticamente cada semana el nuevo episodio. Esta es, por mucho, mi comedia de situación favorita, con un humor absurdo. La historia de Jerry, un comediante, y sus tres amigos. La serie se describe a sí misma como “un show sobre nada”. ¡Es eso! Habla de nada y por lo tanto de todo. Los cuatro personajes entraron en mi vida para siempre, y qué placer poder volver a verlos ahora. También es un placer sumergirse en la atmósfera de los 90. Fue el momento en que comencé a escribir, y a destruir todos mis borradores. El tiempo de la esperanza.Por D​avid Foenkinos, escritor francés

Comer con el TLC, de Alyshia Gálvez

Este año apareció en español Comer con el TLC. Comercio, políticas alimentarias y la destrucción de México (Fondo de Cultura Económica), de la antropóloga Alyshia Gálvez. Este brillante libro muestra con una escalofriante claridad la forma en que el neoliberalismo transformó la dieta mexicana y, con ello, incrementaron radicalmente la obesidad y ciertas enfermedades como la diabetes. El trabajo de Gálvez es una prueba de lo importante que es impulsar políticas públicas que instauren un sistema de producción de alimentos sostenible que permita la existencia de una alimentación saludable para todos.Por ​Elena Reygadas, escritora y chef mexicana

'El Quijote anda en burro y otras crónicas'

El mejor libro del año, para mí, es el de Cristian Valencia: El Quijote anda en burro y otras crónicas. Recopilación necesaria de uno de los grandes escritores colombianos. Libro para abrir los ojos al país que nos es desconocido. Textos que nos llevan a ser testigos de nuestro tiempo y del dolor de los demás. Narrados con profundo amor por el otro. Siempre del lado de la víctima. Sus crónicas son una conversación con lo que nos acompaña y generalmente no vemos.Por Álvaro Castillo Granada, librero y escritor colombiano

Escena de Ozark, serie de Netflix que está entre lo destacado del 2022. Foto: Archivo particular

'Ozark'

La cuarta temporada de la serie gringa Ozark (Netflix). Una familia de clase media alta de Chicago acaba metida en una intriga de crímenes atroces de los que tienen mucha culpa. Al contrario que la mayoría de series de crímenes al uso, en Ozark la línea entre el bien y el mal es borrosa, como pasa en la realidad. Wendy y Marty Byrde son una pareja aparentemente perfecta y exitosa, buenos padres, buenísimos profesionales. Cuando la trama los enfrenta a decisiones de vida o muerte, sin embargo, eligen siempre la vida –la supervivencia– sabiendo que esta implica la muerte de otros personajes, cercanos y no tanto (incluido, en una temporada anterior, Ben Davies, el entrañable hermano de Wendy). Forzados por las circunstancias, en la primera temporada de la serie los Byrde viajan con sus dos hijos desde Chicago hasta la región de los lagos Ozark, en el sur de Estados Unidos, para lavar la plata de un cartel mexicano a través de un casino, al mismo tiempo que recogen fondos para su fundación, destinada a causas nobles. Esa premisa se va deteriorando a medida que ellos cavan más profundamente su tumba y la de sus seres más cercanos, a lo largo de cuatro temporadas espeluznantes. Los personajes principales son cuatro mujeres, villanas reales, impecablemente actuadas, aterradoras. No entraré en detalles de la trama, a riesgo de arruinársela a quien ha cometido el error de ignorarla.Por Antonio Ungar, escritor colombiano

'Periferia de la noche’

Este 2022 vi la exposición Periferia de la noche, del cineasta y videoartista tailandés Apichatpong Weerasethakul, en el centro de Arte Fabra i Coats de Barcelona. Me pareció una maravilla. Es un cineasta que me gusta mucho y poder sumergirse en más de una veintena de sus obras instaladas a la perfección fue espectacular. También debo mencionar el concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que me pareció muy bueno a muchos niveles; musicalmente, pero también a nivel de visualidad y concepto.Por Irene Solà, escritora española

Leer es resistir, de Mario Mendoza

En libros de no ficción sobresale Leer es resistir, de Mario Mendoza. Una historia privada y personal del amor por la lectura, al filo de la vida del autor, y una guía de autores atípicos que muestra una vez más cómo detrás de cualquier gran autor hay siempre y sobre todo un poderoso lector. En cuanto a literatura de ficción, me gustó mucho Los hechos casuales, de Juan Carlos Botero, una novela trepidante con varios planos de lectura que retrata al país de las últimas décadas e indaga sobre la fragilidad del destino individual (y en ocasiones colectivo) ante los embates del azar. Libro elevado y a la vez tremendamente divertido.Por ​Santiago Gamboa escritor colombiano

'The Making of Modern Ukraine'

La guerra de Ucrania ha dirigido nuestra atención hacia lo que solemos llamar ‘Europa del Este’, ‘Europa oriental’ o el ‘espacio postsoviético’. Desde el inicio de la invasión rusa, muchos expertos en la historia y las culturas de aquella región han realizado una admirable labor pedagógica por explicar sus claves. Su esfuerzo es especialmente valioso dado el escaso conocimiento que las audiencias occidentales suelen tener sobre esta parte del mundo, y dada también la frecuencia con que el régimen ruso ha utilizado argumentos de naturaleza histórica o cultural para justificar sus acciones. En este contexto, el prestigioso profesor estadounidense Timothy Snyder ha grabado y subido a plataformas como Spotify y YouTube las clases de su asignatura The Making of Modern Ukraine (La creación de la Ucrania moderna), que ha impartido en la Universidad de Yale (EE.UU) a lo largo de este otoño. Más allá de la información que aporta, Snyder reflexiona a menudo, y de manera muy sugerente, sobre los usos del pasado y sobre nuestra relación con la Historia. Pero lo más reseñable de la iniciativa es haber puesto a disposición de cualquier persona con una conexión a Internet una serie de explicaciones y reflexiones que son muy relevantes para entender el presente, y que en circunstancias normales solo habrían estado a disposición de un reducidísimo grupo de estudiantes en una universidad de élite.Por David Jiménez Torres, escritor español

Un Kafkafarabeuf, de Mario Bellatín



Mario Bellatín es uno de los autores más importantes del mundo literario. Su escritura es poderosa y se interna por espacios inesperados, marcados por la audacia narrativa y una creatividad desbordante. Este 2022 quiero relevar al máximo su libro Un Kafkafarabeuf, publicado en Chile por la editorial Erdosain y en Cali por la editorial artesanal Biblioteca Popular Bruce Lee. Es un extraordinario libro objeto, realmente espectacular en su diseño visual, un libro estético, que pone de manifiesto una poética de la dominación y sus complejas estructuras, sus deslizamientos monstruosos, la colisión de los poderes, el cuerpo. Lo hace mediante un relato corto, portador de una escritura impecable, que cita novelas como Farafbeuf de José Elizondo o El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Un libro necesario.Por Diamela Eltit, escritora chilena

'Huellas de la desaparición'

“Del último año recomendaría las exposiciones Huellas de desaparición y Tipo, lito, calavera, ambas en el Museo de Arte Miguel Urrutia, por su importancia histórica para la memoria de nuestro país”.Beatriz González, artista colombiana

Una música, de Hernán Ronsino

Destacaría la novela Una música (Eterna Cadencia), del argentino Hernán Ronsino. En el comienzo el padre muere y el hijo está de gira en otro continente, y debe subir al escenario a tocar el piano. Esa es la nota de partida. Lo que sigue es la sensación de un ramaje que se expande y al mismo tiempo concentra microuniversos que nos hacen entrar en la historia de a pedacitos pero decididamente. Una novela laberinto, como un piano. Un libro habitado por el vuelo de unos pájaros que resuenan como un coro griego. Una música intervenida todo el tiempo, como saliéndose de campo. Un trabajo con los retazos, con los fulgores de aquello que tuvo esplendor y hoy se tuerce. Incluida la deriva vital del protagonista. Un camino hacia atrás, que es acaso un intento por desmarcarse de una genealogía. Y, sin embargo, en ese trayecto van apareciendo otros chispazos que traen de vuelta las paternidades y sus vacíos y sus sombras. Me maravilla el pulso de Una música, el galope: su “pasión organizada”.Por Alejandra Costamagna, escritora chilena

‘Decision to Leave’

Conversaciones a deshoras entre una mujer joven sospechosa de haber matado a su marido y un detective de mediana edad con un matrimonio que hace agua; montañas y malecones; pelucas y helados para la cena; referencias a Vertigo de Alfred Hitchcock, pero también a un cuento coreano de los años sesenta sobre un amor adúltero que se titula Mujin (niebla), todo eso es Decision to Leave. Park Chan-wook ha dicho en varias entrevistas que la obra con la que ganó el premio al mejor director en Cannes 2022 es una película para adultos. No porque las escenas de sexo o violencia extrema abunden –de hecho no hay, algo que sorprende si se piensa en toda su filmografía–, sino porque solo la podrán comprender en su real dimensión aquellos que han abandonado o han sido abandonados, aquellos para los que el amor es niebla que no se disipa.​Por Andrés Felipe Solano, escritor colombiano

Nomad Century, de Gaia Vince

Portada de Nomad Century,de Gaia Vince. Foto: Archivo particular

El mejor libro que he leído este año es Nomad Century, de Gaia Vince, un libro que es aterrador, aunque extrañamente esperanzador e inmensamente importante. Vivimos en un mundo en el que nos precipitamos hacia la catástrofe, debido al aumento del nivel del mar y las lluvias torrenciales. Inundaciones, incendios devastadores y una pérdida dramática de la biodiversidad. Antes de que finalice este siglo, gran parte de nuestro planeta se habrá vuelto inhabitable para los 3.500 millones de personas que viven en él. Nomad Century reúne los dos problemas más apremiantes de nuestro tiempo: la emergencia climática y la migración humana masiva. Cada uno de nosotros se verá afectado por esto, y por lo tanto todos deberíamos leer este libro. Está repleto de hechos, soluciones e incluso algo de optimismo.Por Andrea Wulf, escritora e historiadora británica

Obra maestra, de Juan Tallón

Una de las novelas más divertidas e ingeniosas que leí este año es Obra maestra, del español Juan Tallón. Su premisa es fascinante y está basada en un hecho real: una enorme escultura de Richard Serra de treinta y ocho toneladas, comisionada por el Museo Reina Sofía, desaparece sin dejar rastro. Nadie sabe cómo ha desaparecido, ni en qué momento, ni a manos de quién. Para resolver el misterio, Tallón se sirve del thriller, de la crónica y de una estructura similar a la de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, donde curadores, policías, jueces, personal del Reina Sofía, marchantes, coleccionistas, empresarios, periodistas, escritores, artistas y hasta el mismo Richard Serra, nos ofrecen sus versiones y sus pistas para dar con el paradero de la escultura. Obra maestra es también una parodia del mundo del arte y de las instituciones culturales, y sobre todo una lúcida reflexión sobre el arte contemporáneo.Por Frank Báez, escritor y poeta dominicano

‘Banksy en Bogotá’

Banksy puede ser el mejor ejemplo de grafiti bajo la marca de lo prohibido e ilegal, y el arte urbano que puede tener distintos orígenes al de las calles o los muros combativos. En Banksy en Bogotá, lograron un excelente montaje de un arte irreverente escenificado, por contraste, en la hermosa y clásica casona, Villa Adelaida, que un día, a inicios de XX, fue construida por Agustín Nieto Caballero. Panorámica de varios períodos de un creador que nunca ha querido mostrar su rostro y ese mismo hecho inusual se ha convertido quizá en su mejor obra, que uno puede rastrear en varios de sus iconos más logrados y perturbadores: ratas comiéndose símbolos de la paz, la Reina Isabel convertida en chimpancé, la princesa Diana agonizando en un accidente pero en un escenario maravilloso de la Cenicienta, o el grafiti Sigue tus sueños-Cancelado. Si vemos, a todos ellos los atraviesa una coartada potente, algún atrevido y suspicaz personaje que desde el anonimato puede fustigar el poder en todas sus manifestaciones sin perder un céntimo de su aliento.Por Armando Silva, filósofo y escritor colombiano

The Philosophy of Modern Song, de Bob Dylan

¿Lo mejor de 2022? Un libro, una película y una exhibición. El libro es The Philosophy of Modern Song, de Bob Dylan, una colección de brevísimos ensayos sobre distintas piezas del gran cancionero americano; sesenta y seis caprichos, visiones, glosas, apostillas en el estilo inconfundible de Dylan que una vez más, a sus 81 años, sorprende con su genio ilimitado. La película es Licorice Pizza, de P.T. Anderson, que lejos de ser una loa nostálgica a un pasado mejor es una nueva apuesta por un tipo de cine que muchos creen en vías de extinción. Y la exhibición es Pupila, de Eduardo Basualdo, en el Museo Moderno de Buenos Aires, un estudio inquietante y transfigurador sobre lo que hay más allá y más acá del ojo humano. Por Pablo Maurette, escritor argentino

Centenario de Iannis Xenakis

Cada año trae consigo una selección de aniversarios para celebrar que nos permiten volver a visitar con nuevos ojos y oídos a artistas del pasado. Para mí, uno de los eventos culturales más emocionantes en 2022 fue el centenario del nacimiento del compositor, arquitecto y matemático griego Iannis Xenakis. En el Reino Unido, durante todo el año, he podido escuchar algunas de las músicas más conmovedoras compuestas en el siglo XX, pero eso ha tardado hasta 2022 en ser realmente apreciado. Es música muy adelantada a su tiempo. He tenido la oportunidad de contribuir a esta celebración con una exploración de las asombrosas matemáticas y la simetría que se esconden detrás de la pieza para violonchelo solo de Xenakis, Nomos Alpha. Trabajando con el artista Simon Russell, hemos creado una animación que ayuda al público a navegar por esta maravillosa pieza musical. Espero que no dejemos de escuchar a este apasionante compositor una vez que termine su aniversario.Por Marcus Du Sautoy, matemático escritor británico

Las imágenes del espacio tomadas por Webb

Uno de los grandes acontecimientos del 2022 fueron las imágenes fotográficas infrarojas tomadas desde el espacio con el telescopio Webb que muestran el cosmos y las galaxias como nunca antes. Esas fotografías permitirán estudiar cómo nacen las estrellas, cambiando la percepción estética que existe hoy, del universo. También fue un acontecimiento que el premio Nobel de literatura le fuera concedido, por fin, a la escritora francesa Annie Ernaux, conocida por su lenguaje cortante y sus temas feministas desde lo autobiográfico. En el ámbito artístico, destaco la exposición retrospectiva de Meret Oppenheim en el MoMA de Nueva York. Ella es una artista que por la versatilidad de su obra y el uso meticuloso de medios tan diversos como la pintura, la fotografía, la escultura, el collage de objetos e imágenes, logró un lenguaje tan amplio que resiste cualquier clasificación.Por Johanna Calle, artista colombiana

Melvill, de Rodrigo Fresán

Para mí, el mejor libro que se publicó este año fue Melvill, de Rodrigo Fresán. Porque es una pieza prodigiosa y que calza perfecto en su obra inmensa y siempre en expansión (probablemente una de las más importantes de Latinoamérica) y porque es una novela deslumbrante. Una historia sobre Allan Melvill, el padre del autor de Moby Dick que un día, luego de una temporada huyendo de sus acreedores, vuelve a casa caminando sobre el río Hudson congelado, para morir amarrado a la cama y entre fiebres. Fresán hace de ese delirio del padre la semilla de la vocación literaria de su hijo (la herencia de una “casa para siempre” en la ficción y de una e al final del apellido), la configuración de un estilo y una lengua paterna, llevando a sus lectores en un viaje vertiginoso por la historia de la literatura, las reflexiones sobre la paternidad y la memoria, y la (im)posibilidad de reescribir (e inventar y soñar y recordar) a un padre. También de un padre, ahora con una hija pequeña, va la que fue, para mí, la mejor película de este año: Aftersun, de Charlotte Wells. Una historia que recuerda el que parece ser el último viaje de una niña con su papá, unos días en la playa en los que de a poco vamos intuyendo las grietas, los dolores, pero también una ternura enorme. Filmada con gran belleza y con las palabras y los silencios justos para rompernos el corazón y dejarnos sin aliento.Por María José Navia, escritora y académica chilena​

El concierto de Roger Waters en San Francisco

El concierto de Roger Waters en San Francisco tuvo un sabor a última cena. Estábamos en el Chase Center, un estadio de basquetbol enorme, pero la sensación era la de estar en la sala de su casa, de visita, en una cena que era la última solo porque él así lo había decidido pese a que aún no lo entendiera del todo. Como lo echaremos de menos cuando no esté, nos fuimos a verlo una vez más, esta vez en San Francisco, una ciudad serena siempre marcada por sus ataques de viento frío y su Golden Gate. Era un evento masivo en el que nos juntamos muchos desconocidos, pero cada uno estaba en la sala de Waters, con la pequeña lámpara sobre el piano y tomándose un vino entre amigos. Habló de historia, de política, de Syd Barrett, no habló de Gilmour, sonó con música de siempre y también de ahora. En mi grupo éramos muchos, familia cercana y querida que comparte conmigo el placer de la música. Yo era el mayor y de ahí hacia abajo varias generaciones hasta los de 20 años. Muchas generaciones conectadas a sus sonidos hablan de la vigencia y versatilidad de un artista que se está empezando a ir y durará haciéndolo todo el 2023 porque su gira sigue, su vida también, y su música y la de su banda seguirán vivas en las sensaciones de las almas que hemos resonado con ellas y las haremos vivir.Por Felipe Aljure, director de cine colombiano

Un tanque de petróleo dentro del lago de Maracaibo, estado Zulia, foto de Fabiola Ferrero. Foto: © Fabiola Ferrero para la Fundación Carmignac

'Venezuela. The Wells Run Dry', de Fabiola Ferrero

Destaco una exposición que acabo de ver: Venezuela. The Wells Run Dry, de la fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero, exhibida en París. Ganó un premio muy importante, el Carmignac de Fotoperiodismo. Fui a ver sus fotos en compañía de dos amigas venezolanas. Una de ellas, al ver lo que le había pasado a su país, lloraba todo el tiempo. Muy fuertes las fotos de Fabiola. No sé si se han mostrado en Colombia, pero son... una paliza en la cara. En libros, me he desactualizado con mucho orgullo y tremendos beneficios para mi salud mental. El 2022 ha sido mi año de releer a mi venerado maestro V. S. Naipaul. Releí casi toda su obra y ahí está, tan grande, tan majestuosa, tan inspiradora, que quiero encender una vela a su memoria.Por Benjamin Moser, escritor estadounidense

‘María Teresa Hincapié’, en el MAMM

La exposición en el Museo de Arte Moderno de Medellín sobre la obra de María Teresa Hincapié. Un gran reto de cómo contar en una obra basada en el performance en una exposición estática. La magistral exposición nos lleva a las obsesiones de la artista, de su obra alrededor de lo doméstico y de lo que ella llama el entrenamiento. La exposición nos lleva a pensar en una arquitectura basada en acciones performativas y relacionales más allá de la técnica y la construcción.

Por Giancarlo Mazzanti, arquitecto colombiano

Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa

La novela Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa, es un viaje imprevisible y maravilloso: una mujer visita Rumanía junto a un amigo, tratando de huir de la tristeza, y en el camino todo se vuelve mucho más extraño, por momentos peligroso e incierto, pero también iluminador. Un libro que es un viaje por las zonas oscuras y vulnerables; una historia hecha de turbulencias y enigmas; una escritura enfrentada a la muerte y atenta al misterio y al pulso tenaz de la vida. Una película inolvidable es You Won’t Be Alone, del australiano-macedonio Goran Stolevski: cuenta la transformación en monstruo de una joven campesina macedonia en el siglo XIX, desde sus primeros años en una cueva hasta su deambular por distintas poblaciones, asumiendo la apariencia de sus víctimas y acechada por la bruja que la maldijo de niña. Un mundo de violencia y belleza apabullantes, una historia que se queda resonando en los sueños y en la imaginación.

Por Liliana Colanzi, escritora boliviana

El canal de viajes de Malini Angelica

Este fue un año difícil lleno de guerra, locura electoral y todo tipo de crueldades económicas. Uno tiene que encontrar consuelo donde pueda. Si aún no puede salir de casa en este tiempo de pandemia, le recomiendo el canal de viajes de Malini Angelica, en Youtube. Sumamente reflexivo. La mejor novedad de la televisión fue, sin duda, Entrevista con el vampiro. Incluso mejor que Andor, que es mucho decir. Y si necesita una novela estupenda de uno de los mejores escritores que escriben en inglés, no se pierda Meet Us by the Roaring Sea, de Akil Kumarasamy. Gran novela.Por Junot Díaz, escritor dominicano-estadounidense

Bad Bunny y su ‘World’s Hottest Tour’

Su nombre es Benito Antonio Martínez, nació en Puerto Rico y se trata del mayor fenómeno cultural del 2022. Bad Bunny, le dicen. Su música –¿rap, trap, reguetón?– ya es un asunto mundial. Los jóvenes deliran al oírlo, se disfrazan de tiburones, mueven las caderas como gusanos frenéticos y cantan: “Me la’ vo’ a llevar a toa / Pa’ un VIP, un VIP, ey / Saluden a Tití...”. La intelectualidad, por supuesto, no perrea. No escucha esas barbaridades. Es la música del demonio en un mundo donde siempre hubo una música del demonio. El demonio: Safaera, uno de los hits de Benito, es considerada la Bohemian Rhapsody del reguetón. Un verano sin ti, su último disco, es el primero en español en ser nominado a un Grammy como el mejor del año. Bad Bunny ha conseguido que se cante el español boricua en lugares donde hablan, por ejemplo, finlandés. Busquen en YouTube. Supe que la música había cambiado para siempre cuando Rolling Stone, la mítica revista gringa, lo fotografió para su portada pandémica, dos años atrás. Con su última gira, World’s Hottest Tour, el hombre ha logrado lo que no han podido los jeques en Catar: llenar estadios durante más de un mes. Fui a verlo en Lima. Disfruté del mejor concierto de mi vida sin saberme una sola canción.​Por Daniel Titinger, escritor y periodista peruano

La semilla y el corazón, poesía japonesa

La semilla y el corazón es una antología de poesía japonesa, excepcionalmente seleccionada y traducida, para entender la sensibilidad y el sentido de la maravilla de una tradición tan antigua como idiosincrásica.Por Alejandro Morellón, escritor español

'El encargado'

Con esta recomendación voy a incurrir, por primera vez en mi vida, en una suerte de ‘nepotismo artístico’. Pero prefiero aclarar de entrada que la serie que voy a recomendar fue escrita y dirigida por mi pareja y su equipo, y que no miento cuando digo que es lo mejor que vi, leí, oí, consumí, en el año. La serie se llama El encargado (escrita y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella). Se trata de un portero de edificio, Eliseo, y de los vecinos para los cuales trabaja. Resulta que, como dicta la tendencia en muchos lugares, el consorcio se está planteando reemplazar a Eliseo por una empresa de limpieza mucho más económica y con ello ahorrar costos para construir una piscina en la azotea (donde se encuentra el pequeño apartamento donde vive Eliseo). Al enterarse de esto, Eliseo pone en marcha una suerte de investigación policíaca apuntando a los vecinos, y consigue modos sutiles de convencerlos de votar a favor de la permanencia de su cargo y en contra de la piscina. La serie pone en escena las miserias de toda una comunidad, posturas que podría encarnar cualquier persona que se la mire muy de cerca. La serie es un coctel de conductas odiosas, nobles, ambivalentes, o sea, un universo humano envasado en un edificio. El humor negro, característico de otros trabajos de la dupla Cohn y Duprat, está potenciado, y la crítica agudísima a la clase media argentina (que también podría ser bogotana, barranquillera, paisa, mexicana, latinoamericana al fin) llega a niveles de una sofisticación hilarante. No se la pierdan, es espectacular.Por Margarita García Robayo, escritora colombiana

Este año, ArtBo volvió con gran presencia de público. Foto: Cortesía de ArtBo

ArtBo, de vuelta



Lo mejor que tuvo Colombia este año en el aspecto cultural fue ArtBo. Mucha gente criticó la feria porque estuvo muy enfocada en el arte colombiano y hubo menos participación internacional, pero hay que tener en cuenta que acabamos de salir de una pandemia y que las elecciones más complicadas de los últimos años en nuestro país acaban de pasar. El dólar está por las nubes y, a pesar de todo esto, es importante destacar que Colombia tiene arte muy serio y ArtBo es la feria más importante de Suramérica. La prueba fue que se realizó con éxito. Me gustó mucho lo que vi, por ejemplo, de Nadín Ospina, de Carlos Rojas y de Ramírez Villamizar. En general, las galerías colombianas tuvieron una buena representación con nuestros artistas.Por Santiago Cárdenas, artista colombiano

The Town of Babylon, de Alejandro Varela

Entre las cosas que he leído en los últimos años, he notado la aparición de varios escritores colombo-americanos, es decir, nacidos en los Estados Unidos de padres colombianos, o que nacieron en Colombia pero crecieron en EE.UU y escriben en inglés. Alejandro Varela nació en Estados Unidos pero su madre es colombiana. Habla español perfectamente y ha hecho un esfuerzo por regresar a Colombia y conocer más el país. Con este material autobiográfico, escribió The Town of Babylon, una visión caleidoscópica de la clase trabajadora y de inmigrantes en los Estados Unidos de hoy en día y que refleja una visión expansiva y crítica de la era post-presidencia de Donald Trump. La novela fue escogida este año como una de las finalistas del National Book Award. El libro de Varela me recordó a las novelas de contenido sociopolítico de John Updike y Philip Roth. Si nadie lo ha comprado para su publicación en español en Colombia, espero que alguien se anime pronto a hacerlo. Estos nuevos escritores están haciendo un aporte de alta calidad a la literatura contemporánea colombiana y sus obras dicen mucho, no solo acerca de Estados Unidos, lugar donde ellos viven, sino sobre sus países de origen.Por Jaime Manrique, escritor colombiano

Dos libro para celebrar la poesía

Este año fui muy feliz con dos poetas colombianos: María Paz Guerrero y su magnífico y deslumbrante Lengua rosa afuera, gata ciega, y Víctor Andrés Rivera, quien se ganó el concurso de la UIS con El sueño de la montaña: una joya. En general hubo cosas muy buenas, pero si se trata de escoger, escojo y celebro la poesía.Por Juan Esteban Constaín, escritor colombiano

‘Tinta y tiempo’, de Jorge Drexler



En cuanto a trabajos aparecidos en el 2022, ninguno me pareció tan estimulante, sorprendente y destacado como Tinta y tiempo, el álbum editado por el cantautor uruguayo Jorge Drexler con una selección de canciones compuestas en su mayoría por él mismo a lo largo de los dos últimos años, grabadas en los estudios MG de Madrid, producidas por el propio Drexler y Carles Campi Campón y arregladas por Fernando Velázquez. Aunque todo el trabajo es delicioso, variadísimo y con estupendas colaboraciones (Rubén Blades, Martín Buscaglia o Noga Erez), quizás lo más sobresaliente sea el tema No tocarte, que Drexler compone y canta junto a C. Tangana, dando lugar a una imaginativa, ingeniosa y sensual canción que conecta dos mundos que hasta ahora parecían alejados: el universo sutil, poético y cadencioso de la canción de autor, que desde siempre identifica a Drexler, con la apabullante creatividad de una de las estrellas más celebradas y controvertidas de la actualidad, el joven C. Tangana, revitalizador de músicas tan variopintas como el rap, el reguetón, el R&B, el pop o la música urbana latina. Una conexión, con la que C. Tangana devuelve la colaboración de Drexler en su álbum El Madrileño, y que nos brinda una de las canciones más imaginativas, luminosas y hechizantes editadas este año.

​Por Juan Mari Montes, compositor español

El regreso presencial del Hay Festival

Este año me ha parecido que lo más importe ha sido la vuelta a lo presencial tanto en las ferias del libro y del Hay Festival. Tras el premio Princesa de Asturias 2020 al Hay y a la FIL Guadalajara, ha resultado espléndido comprobar este 2022 un retorno masivo a ambos espacios y la chispa intransferible de ese encuentro entre escritores, editores y lectores. He tenido la suerte de participar en el Hay Querétaro y el Hay Arequipa este año y volver a comprobar la salud de estos festivales gracias a la enorme voluntad de sus organizadores y a la fe del público, que solo aseguran un Hay Cartagena 2023 impresionante.Por Jeremías Gamboa, escritor peruano

Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit

Portada del libro de Rebecca Solnit, editado por Lumen. Foto: Archivo particular

Uno de los grandes libros que se publicó este año en castellano fue Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit. Es un ensayo que se mueve entre la botánica, la historia del cultivo de las rosas, las atrocidades del capitalismo salvaje y del comunismo estalinista, la importancia de las flores en el desarrollo de la humanidad, el origen del carbón y el cambio climático, incluso los invernaderos donde se cultivan rosas en Colombia tienen su lugar dentro del libro. Pero, sobre todo, es un desvelamiento del papel trascendental que las plantas y el paisaje tuvieron en la vida y obra de George Orwell (y de paso la que tienen en la vida de todos nosotros), a quien desde lejos juzgamos como un hombre solamente interesado en la representación de la política y sus derivas totalitarias. Con su mezcla de ciencia, humanidades, política y arte, el ensayo adquiere esa aura de integridad analítica y artística propia de los ensayos humboldtianos. No se trata, claro está, del relato de una aventura científica a través de las selvas de nuestro continente, sino de un viaje al corazón de una época, en la que vivió inmerso un clarividente que cultivó un jardín de rosas, y cómo durante ese tiempo se incubaron los males que hoy amenazan nuestra supervivencia.Por Pablo Simonetti, escritor chileno

'Poéticas de lo real'

En mayo de este año visité la exposición Poéticas de lo real en la planta 4 de CentroCentro, antiguo Edificio de Correos de Madrid, España. Fue dedicada a la escenografía de vanguardia alemana entre 1989-2019. Se trató de una muestra de la escenografía contemporánea a través de las creaciones de la última generación de escenógrafos alemanes. Partiendo de lo real, “crearon un principio ético y estético para aportar a la escenografía una verdad y una autonomía que hereda y reformula el legado de las vanguardias performativas del siglo XX”. Se destacaron entre estos creadores Annette Kurz, Aleksandar Denić, Rebecca Ringst, Jan Pappelbaum, Bettina Meyer, Klaus Grümberg, Nina Wetzel y los colectivos Rimini Protokoll y SIGNA, entre otros. Quedé, literalmente, con la boca abierta. ¡Cuánta imaginación, belleza plástica, recursos extraordinarios, a la par de una fantástica creatividad!​Por Laura García, actriz y escritora colombiana

'Las bodas de Fígaro'

Entre muchos acontecimientos importantes de 2022 destaco la película Los reyes del mundo, de Laura Mora, conmovedora, un viaje fascinante y aterrador en la geografía de nuestras violencias y sueños. El libro La izquierda al poder en Colombia, oportuna y necesaria historia escrita con rigor y pasión por uno de sus protagonistas: León Valencia. Y Las bodas de Fígaro, ópera de Mozart producida por el Teatro Mayor, la conjunción de la creatividad y el talento nacional e internacional en un acontecimiento escénico de enorme belleza y excelencia.Por Ramiro Osorio, gestor cultural colombiano

‘Mapa Teatro, 40 años'



Esta exposición, que abarca los dos pisos de exhibición del Museo de Arte Miguel Urrutia (Biblioteca Luis Ángel Arango) recoge varias de las obras realizadas por esta agrupación teatral, que además de haber hecho montajes escénicos, también ha experimentado en profundidad con el video arte y las artes vivas. En esta retrospectiva se presentan lo que Mapa Teatro denomina “Laboratorio de la imaginación social”, en los que participan comunidades experimentales temporales, conformadas por artistas, especialistas de diversas disciplinas y miembros de las comunidades con las que ellos han trabajado. La muestra estará abierta hasta el 6 de marzo del año entrante.Por Eduardo Arias, periodista colombiano

La ciudad, de Lara Moreno

De lo mejor para mí de este año en libros es La ciudad, de Lara Moreno, publicado por Lumen. La autora onubense ha escrito no solo su mejor novela, sino también un libro perdurable por la poética precisión, la intensidad, la exhaustividad y el soberbio manejo del lenguaje con el que se articulan tres maltratos: el llevado a cabo por un perverso narcisista hacia su pareja, y el de dos mujeres migrantes en España, una que está de legal y que cuida los niños de una pareja acomodada y otra ilegal que ha recogido la fresa en Huelva y busca a su hijo. Es un libro de crítica social muy poderoso, con la fuerza del testimonio pero mejor que un buen testimonio, pues la ficción permite la introspección y una más completa experimentación de las vivencias de esas tres mujeres por parte del lector.Por Elvira Navarro, escritora española

Escena de Severance, una de las series elegidas como lo mejor en 2022. Foto: Archivo particular

'Severance'

Para mí, lo mejor de este año ha sido Severance, la serie de Ben Stiller: una historia sorprendente, escalofriante y muy imaginativa sobre el mundo del trabajo. Como toda distopía, Severance tiene algo de documental: denuncia un sentido de la productividad que nos aísla de la vida y de la moral. Sus personajes viven perdidos de sí mismos, intentando alcanzar objetivos que no entienden. Y eso es lo más terrorífico, porque es muy real.Por Santiago Roncagliolo, escritor peruano

Dicen los franceses que “la réalité n’existe pas avant qu’on l’observe...” y es cierto: la realidad solo existe cuando uno la mira de cerca. Es lo que hace de forma muy original Severance, una magnífica serie de Apple + TV creada por el conocido actor Ben Stiller, que ha construido un artefacto audiovisual infrarrealista con una historia que sucede en tiempos y espacios simultáneos y superpuestos. La serie tiene una cinematografía muy cuidada y detallista; actores y actrices magníficos; un hermoso diseño de producción y una banda sonora de Theodore Shapiro que te hace pensar todo aquello que no se ve en esta gélida creación de retrofurismo sofisticado de (apagados) colores pop concebida como una gran red neuronal llena de pasillos interminables que solo conducen al laberinto imposible de nuestras mentes; de nuestros sentimientos; de nuestras vidas. Como dice Mark, el protagonista en la piel del actor Adam Scott: “El trabajo es misterioso e importante”, pero también es el factor clave de nuestras vidas dañadas e insatisfactorias; existencias alienadas y alienantes atrapados de forma más o menos confortable en eso que, a falta de mejor definición, seguimos llamando pretenciosamente REALIDAD.Por Pere Ortín Andrés, ensayista periodista español

Centenarios de Proust y Pasolini

Dos centenarios, uno de muerte y otro de vida, pero ambos eternos: el centenario de Marcel Proust, que se despidió del mundo a finales de 1922, y el centenario de Pier Paolo Pasolini, que llegó al mundo en el mes de marzo de 1922. Sus viudos los recordamos en este 2022 alrededor del mundo.Por Hugo Chaparro escritor colombiano

Paulinho da Viola, en concierto

Elijo la presentación del músico brasileño Paulinho da Viola, por sus 80 años. Una verdadera enciclopedia del samba, renovado siempre, alrededor del eje tradicional. Eterna belleza.Por Ana María Machado escritora brasileña

Bajamares, de Antonio Tocornal

Una de mis mejores lecturas del año ocurre en una isla desierta habitada por lagartos de andar prehistórico. Una isla en donde “cada día es un remedo del anterior y un preludio del siguiente”. Allí vive el último farero, un anciano a medio camino entre el hombre y el fósil que todo el tiempo está reflexionando sobre la vida, la muerte y la riqueza. ¿Alguien necesita más razones para leer la novela Bajamares de Antonio Tocornal? Si la respuesta es positiva, las tengo. La obra tiene una prosa bellísima y las digresiones del farero son de una lucidez que invita a replantear conceptos que damos por sentado sin siquiera cuestionarlos. El farero nos demuestra, por ejemplo, que cuando las necesidades básicas están satisfechas ya no se puede ser más feliz aunque se multipliquen las riquezas, por eso hay gente tan rica y tan miserable. Para el farero es suficiente “tener con qué saciar el hambre o protegerse del frío, un paseo para sentirse el cuerpo, un baño en la mar para probar la ingravidez, un erizo en ayunas, la ausencia de responsabilidades una vez que se ha cumplido con el deber y, sobre todo, tener tiempo para pensar, o mejor aún, para no pensar, para perderlo. ¿Hay alguien más rico que el que se puede permitir perder su tiempo sin sentirse culpable por ello?”. Bajamares es más que una novela: es una experiencia, un sacudón, un viaje que termina en la pupila de una ballena y que revela una cruel verdad: el tiempo jamás se detiene.Por Sara Jaramillo Klinkert, escritora colombiana

L-Gante

El trabajo de L-Gante, un rapero-cumbiero-trapero de General Rodríguez (periferia pobre de la ciudad de Buenos Aires) que saltó a la fama masiva en 2021 cuando Cristina Kirchner lo nombró en un discurso, y que este año subió trece nuevos temas con gran flow, buena producción, historias muy suburbanas y algunos ft. comentados, como por ejemplo, en El último romántico, Wanda Nara, la ex muy mediática de un futbolista famoso. Así, mientras crece en su performance pública vía Instagram, L-Gante va actualizando la cumbia villera de los años 2000 con sonidos sintéticos y drogas nuevas como el tusi (¿o la tusi?).

Por Javier Sinay, periodista argentino

Umberto Giangrandi, en Bogotá

Café Pilsen. Umberto Giangrandi. 1986. Foto: Cortesía Galería Alonso Garcés

Dos eventos culturales me llamaron la atención este año 2022. El primero de ellos fue la exposición en la galería Alonso Garcés en Bogotá del maestro Umberto Giangrandi. Es una obra en distintos formatos y técnicas que alude al intenso dolor que experimentan nuestros cuerpos y nuestras psiques, bien sea por la realidad exterior o por los conflictos psicológicos que habitan en nosotros, muchas veces de manera inconsciente. Lo cierto es que estamos atravesados por múltiples violencias, estamos escindidos, fracturados, rotos. Nuestros cuerpos y nuestras mentes deliran en simultáneo. Es el testimonio de una época en la cual toda cordura y todo equilibrio son imposibles. El segundo evento cultural fue la obra de teatro La Dama de Negro, presentada en el Teatro Libre de Chapinero. El gótico tiene un aire de misterio que en esta oportunidad está muy bien logrado gracias a una escenografía y unos efectos de sonido impecables. La protagonizaron Robinson Díaz y el actor mexicano Rafael Perrín, ambos en papeles estelares, brillantes, que demostraron una vez más que el horror y la risa, como en la vida, suelen estar más cerca de lo que creemos. Nos han dicho que son contrarios, y no, son fascinantemente complementarios.Por Mario Mendoza, escritor colombiano

Monkey Boy, de Francisco Goldman

Monkey Boy (Almadía, 2022) es la gran novela autobiográfica de Francisco Goldman (Boston, 1954). Hijo de un judío laico de origen ucraniano y de una guatemalteca católica, ahonda en sus traumas de infancia –la violencia de su padre, la identidad confusa entre su lado gringo y su lado latino– por medio de un alter ego llamado Francisco Goldberg. La personal traducción del escritor mexicano Daniel Saldaña París está a la altura de un prosista fabuloso, un autor con el dificilísimo don de la escritura sencilla y a la vez elevada, profundo y divertido, sagaz observador –y autoobservador– de la psicología de las personas. Leer a Goldman sobre Goldberg es un placer. No se pregunten qué detalles son reales y cuáles ficción. La vida, toda nuestra vida, es pura literatura.Por Pablo de Llano, periodista español

Avui és sempre, de Pere Rovira

La literatura española tiene varias lenguas, aparte del castellano, y una de ellas es el catalán. Uno de los poetas catalanes más importantes de la actualidad es Pere Rovira (Vila-seca de Solcina, 1947). Este libro contiene una antología de sus poemas más celebrados. Rovira es un poeta de la emoción y de la fraternidad. Un poeta lleno de amor a la vida, pero también un gran explorador del misterio del tiempo y de la muerte. Los poemas de Rovira son fáciles de comprender para un hablante de español, pues el catalán de Rovira es sencillo, preciso y sobrio. Un libro lleno de verdad, de trascendencia, de mano tendida al lector. Rovira es un poeta extraordinario.Por Manuel Vilas, escritor español

Pablo Milanés

Puede parecer extraño pero para mí lo más importante este año en el mundo cultural fue la muerte de Pablo Milanés, con 79 años. Fue muy prolífico hasta el último minuto. Estuvo cantando y componiendo hasta unos días antes de ingresar en una clínica en Madrid. A mi edad ya disfruto más la relectura y ver películas viejas que me marcaron. Y no me preocupo por estar al día de lo nuevo. Funciono con otro tempo.Por Pedro Juan Gutiérrez, escritor cubano

El año del cine español

Creo que lo más importante que ha ocurrido en la cultura española en 2022 es que el cine ha vivido un año extraordinario, impulsado por una serie de directoras jóvenes –Carla Simón con Alcarrás; Elena López Riera con El agua; Carlota Pereda con Gordita; Alauda Ruiz de Azúa con Cinco lobitos o Pilar Palomero con La maternal–, pero también con veteranos como Rodrigo Sorogoyen con As bestas. No solo se trata de grandes películas, sino que además han sabido encontrar su público, llevar a la gente a los cines tras la pandemia. También destacaría una exposición de la pintora realista Amalia Avia, en Madrid. Hacía mucho que no veía a tanta gente maravillada ante la obra de una mujer eclipsada por sus compañeros de generación. Falleció en 2011 y ahora sus cuadros, que sobre todo retratan Madrid, están más vivos que nunca.Por Guillermo Altares, periodista español

La encomienda, de Margarita García Robayo

La encomienda. Margarita García Robayo. Anagrama. Foto: Archivo particular

Imposible pensar en un ser que marque más, que deje la impronta más profunda en un ser humano que la madre. La narradora de La encomienda, novela de Margarita García Robayo, en un arrebato de fortaleza, se ocupa del misterio de la luz y la oscuridad de una relación que perturba y ampara al mismo tiempo. Muchos lo hacemos o lo intentamos hacer en algún momento de nuestras vidas. Jugamos a alejarnos y acercarnos, a intentar entender eso que nos pasó o que le pasó a otra persona y que dio como resultado el individuo que somos. Esta novela, melancólica y llena de silencios, es esa búsqueda de respuestas que no están en ningún rincón de lo que llamamos hogar, familia o relaciones. La narradora, escritora caribeña que vive en Buenos Aires (no confundir con la autora), acepta que “no le alcanza el parentesco” para mirar con un poco de ternura y condescendencia el pasado que la persigue y que la ha hecho huir sin éxito de los enigmas de una infancia que no ha podido enterrar. Solitaria, irónica e implacable, sin embargo, no pierde del todo la fe. Porque el miedo y su cuerpo la mantienen viva, además de la belleza, el sexo (¿el amor?) y una confrontación permanente consigo misma. Con una indiscutible solvencia de lenguaje y unos diálogos magníficos, las observaciones sobre una cotidianidad aparentemente nada apasionante, terminan siendo de gran calado en un lector que se regodea con la capacidad de observación de una escritora que usa recursos que dialogan, entre otros, directamente con la literatura del país donde sucede la historia.Por Consuelo Gaitán, editora colombiana

'Desde cero'

Inspirada en el libro From Scratch, esta serie de Netflix nos ilusiona a primera vista con la típica relación amorosa de una pareja compuesta por un italiano y una mujer americana afrodescendiente, interpretados por la actriz puertorriqueña Zoe Saldaña y el actor italiano Eugenio Mastrandrea. Este drama nos muestra cómo la vida del ser humano es tan vulnerable y cambia en un parpadear de ojos. La joven americana viaja a Florencia en busca de convertirse en pintora. Desde el inicio del romance, se palpan los problemas derivados de las diferencias culturales. ¡Es increíble cómo las tradiciones trascienden en el tiempo! En muchos casos se estancan sin pensar que el mundo está en continua evolución, en todo aspecto, pero especialmente en las relaciones de pareja y familiares, que hoy están más abiertas a lo nuevo y desconocido. Esta serie te lleva a pensar que es importante conocer las tradiciones, pero también dejarlas fluir de forma natural con el trascender del tiempo.Por Fernando Montaño, bailarín de ballet colombiano

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Es más fácil deslumbrar cuando se es nuevo en el barrio. Es lo que hacen cada año decenas de series nuevas y formidables, como The bear o We own this city en este 2022, que con sus personajes bien dibujados nos ponen de su parte tras dos capítulos. Por eso es tan asombroso lo que logró la cuarta temporada de Stranger Things, que no sólo consiguió renovar el fervor ochentero que despertó en su audiencia cuando apareció en 2016, sino que pudo crecer en complejidad y belleza, con nuevos personajes que nos robaron el corazón tocando riffs de Metallica mientras luchaban con demonios, y con tramas que lograron transmitir ideas valiosas sin renunciar al entretenimiento. Que lo más importante para lidiar con los problemas es contarlos, comunicarnos con nuestros amigos o con quien sea, para que no se conviertan en una oscuridad que te persigue y te aniquila. Que la música o el arte pueden ser el cable a tierra que sostiene nuestras vidas. Que los buenos amigos son los que están dispuestos a salvarte. Todo eso lo dijo Stranger Things mientras sus protagonistas luchaban contra uno de los villanos mejor diseñados de los últimos años y todos volvíamos a ser, por un rato, aquellos adolescentes que descubrían los rincones más luminosos y más oscuros del mundo, montados en sus bicicletas.Por Samuel Castro, crítico de cine y escritor colombiano

