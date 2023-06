"Siempre que hablamos, hablamos sobre un trasfondo, conocido o meramente intuido, de una diversidad de lenguas. Solo podemos hablar porque nuestro idioma no está solo”. Fabio Morábito.

La historietista Marjane Satrapi nació en Irán, pero a los 14 años salió de Teherán para recibir una educación imposible en su patria en Viena y Francia. Dejó su tierra y su lengua para instalarse en otra que le permitiera ser libre. “Siento en persa y pienso en francés. Tengo el pensamiento lógico del francés, pero mi corazón sabe cosas que mi cabeza no, y esas son en persa”, dijo alguna vez. El escritor Fabio Morábito hizo la misma ecuación con otras variables: nació en Alejandría, en 1955, en una familia italiana de inmigrantes que tuvo que regresar a Milán cuando Gamal Abdel Nasser se hizo presidente de Egipto; cuando cumplió 15 años partió de nuevo con sus padres, esta vez hacia América Latina, y se instalaron en México. Fabio siente en italiano, pero su corazón, que es la escritura, sabe cosas que su cabeza no y esas son en español.



Llegó a México con el italiano ya instalado en su cerebro y para aprender la lengua del país que lo recibió, escuchó, preguntó, leyó, pero también tradujo y escribió; y no dejó de hacerlo nunca. Este gesto lo ha llevado a consolidar una obra diversa donde hay novelas, ensayos, cuentos y poemas que hablan de objetos, viajes, familias, lecturas y, por supuesto, lenguas maternas y aprendidas. Ha ganado premios como el White Raven, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer y el Premio de Narrativa Antonin Artaud por libros como De lunes todo el año (1992), Cuando las panteras no eran negras (1997) o Grieta de fatiga (2006). Además ha traducido a poetas italianos como Eugenio Montale y Aminta de Torquato Tasso. La editorial Sexto Piso ha editado y traído a Colombia El lenguaje materno (2014), También Berlín se olvida (2015), Madre y perros (2016), Lector a domicilio (2018) y La sombra del mamut (2022).



Piensa en la traducción como un puente que le permitió cruzar del italiano al español, en la lectura como el acto de descubrimiento que le sembró la idea de convertirse en escritor y generar en otros y en él mismo la sensación que tiene cuando lee, y en la escritura como un vicio que lo ocupa en las mañanas, un oficio que ha perfeccionado y un ejercicio azaroso que a pesar de los años todavía acomete sin saber si va a salir bien o mal.

La sombra del mamut, 2022. 216 Págs. Editorial Sexto Piso. Foto: archivo particular

¿Cómo ve usted los hilos que lo unen a cada espacio que ha habitado? ¿Qué lo une a Alejandría? ¿Qué lo une a Italia? ¿Qué lo une a México?



A Alejandría solo me une el mito, de por sí es una ciudad mítica y al haber nacido ahí y haber vivido tan poco tiempo –los primeros tres años– la vuelve una ciudad más irreal que verdadera. No tengo relación con la cultura árabe, no lo hablo. En cambio con Italia me une una relación mucho más intensa, el italiano es mi lengua materna, sigo leyendo y disfrutando la literatura italiana, y la he traducido. Y el español es mi lengua materna literaria y es la lengua que hablo mejor.



También estudió un tiempo alemán, ¿por qué le llamó la atención este idioma tan lejano a las otras lenguas que domina?



Estuve un año en Alemania con una beca de escritura y se me ocurrió que era una oportunidad para aprender alemán, cosa de la que no me arrepiento, pero era una hazaña destinada a fracasar. Un año no es nada. Creí haber olvidado todo y de repente me doy cuenta de que todavía me sé muchas palabras y eso en lugar de llenarme de orgullo me llena de rabia, porque es como no haberme bajado totalmente del caballo. Preferiría no recordar nada.

Ha pasado largas temporadas en otras ciudades; Berlín, Buenos Aires, ¿hay alguna ciudad que considere su casa?



Yo creo haber renunciado a considerar algún lugar como mi hogar o como el lugar por excelencia. Desde luego si tuviera que escoger no tendría duda, llevo 50 años viviendo en México y este es finalmente el lugar donde he hecho toda mi vida, por lo tanto es mi lugar. Pero, como soy extranjero y he vivido en otras partes, no lo siento totalmente mío.



Es traductor también, ¿cómo llegó a ese oficio?



Empecé a traducir poetas italianos teniendo como 17 años; no sabía muy bien qué hacer de mi vida y comencé a traducir un poco febrilmente poesía italiana y creo que me ayudó a tener más familiaridad con el español, y de no haberlo hecho, tal vez hubiese sido más difícil escribir mi propia poesía o mis propios textos en español.

La poesía es un género complejo para la traducción, ¿lo ve como un ejercicio retador?

Hay una discusión eterna sobre si realmente se puede traducir poesía, porque la poesía trabaja con el sonido y muchas veces las cosas significan más por como suenan que por lo que dicen, y como no se puede en una traducción respetar esa fusión que se da en el original entre significado y significante y entre contenido y sonido, hay que inventar, deformar, alterar y se termina por traicionar. Aceptando esta condición de traición, sí se puede y se debe traducir, pero con esta consciencia de que uno se está alejando mucho de la voz original y se crea otro poema.

Ha dicho que todo cuento, cualquiera que sea, aun si es plano y justo, tiene un hueco por donde crece el misterio, una pregunta que debe resolverse. ¿Qué le hizo saber que es así?



Creo que lo que es indudable es que un cuento no termina de escribirse hasta que pones un punto final, esto quiere decir que por más que uno lo tenga en la cabeza antes de escribirlo, al escribir el cuento cambia, y cambia de una manera sorpresiva para el propio escritor y se va por un lado insospechado; y eso es lo que uno aprende escribiendo cuentos, que nunca son totalmente controlables. Toman su camino porque uno no solo sigue la idea, sino que sigue las palabras, una tras otra, y las palabras son muy traviesas y cada una sugiere otras y así lo alejan a uno del contenido inicial.



¿Cómo escoge sus ficciones?, ¿cómo sabe que hay un tema que quiere convertir en una escenografía imaginaria?



Lo aprendes con errores y ensayos a lo largo del tiempo. Yo al principio creía que una historia muy seductora era suficiente para empezar a escribir un cuento y poco a poco fui descubriendo que las historias más atractivas, muchas veces, no son las que uno debería escribir y uno va aprendiendo a reconocer cuáles son las historias que son más idóneas para uno, para su temperamento, para su estilo, y olvida las que son más llamativas, pero que finalmente no se conectan contigo. Al principio uno es un pez que muerde cualquier anzuelo y luego, con el tiempo, aprende que hay carnadas que por más suculentas que sean, es mejor ignorarlas.

Llegó a los libros por su madre y cuenta que fue una lectora desordenada, ¿cómo es ser un lector desordenado?



Leía por el gusto salvaje de leer y podía leer novelitas rosas o leer literatura mucho más seria. Yo fui aprendiendo a leer los libros que ella leía. Se me metió por ella ese gusanito de la lectura y junto con él esa tendencia a leer de todo sin hacer demasiadas discriminaciones. Ahorita sí las hago. Ya no leo literatura que sé que no me va a aportar nada. De repente tengo ganas de una novela policiaca que me atrape o emocione, pero invariablemente las abandono porque pesco la fórmula y me aburre. Quisiera leer más gozosamente literatura facilona, pero uno con el tiempo se va volviendo exigente aunque no quiera.



¿Es la escritura un oficio para usted?



Se vuelve más bien un vicio. Yo escribo todos los días muy temprano, excepto los domingos, y si de pronto me prohibieran escribir, al despertar, tendría que inventarme 3 o 4 horas de alguna actividad para llenar esas horas. Yo creo que uno escribe por invitación, no concibo que alguien quiera escribir si no es un lector, y entonces si ha caído en la fascinación de los libros lo más lógico es que quiera reproducir él mismo esa fascinación y se diga: ‘bueno, yo quiero también escribir un libro’. Y luego el oficio es importante porque ayuda a atenuar el dolor en las caídas, que son muchas. A medida que uno gana oficio va resolviendo problemas y eso le ayuda a concentrarse en lo relevante que es encontrar algo importante qué decir.

¿Cree que la escritura puede considerarse un ejercicio colectivo?, ¿o lo ve siempre íntimo a pesar de buscar la mirada de los otros?



Siempre es un ejercicio íntimo, solitario, en el que muy pocos te pueden ayudar. Una de las cosas difíciles de cuando uno empieza a escribir es la incapacidad de estar a solas con tu propio texto, hay un afán de terminar el texto. Y eso es algo que uno aprende, a no adormilarse, pero tampoco precipitarse.



¿Cómo es el proceso de escritura para usted?, ¿difícil o agobiante?, ¿o algo más cotidiano?



Siempre es difícil, si no fuera difícil, sería un hobby, como resolver el crucigrama. Siempre frente a un nuevo texto, del tipo que sea, yo me siento igual de desvalido. Yo sé que tengo un oficio y puedo resolver ciertos problemas, pero eso no me garantiza que el texto vaya a resultar bueno. Creo que sería terrible que no se tuviera esa duda, que estuviera seguro cien por ciento que ese primer verso va a ser un buen verso.

¿En qué cambia su proceso cuando se enfrenta a un poema o a un ensayo o a un cuento?



Yo creo que fundamentalmente es lo mismo. Uno empieza lleno de dudas, empieza a tener una idea, una intención de camino, y poco a poco ese camino va cambiando y uno está ahí siempre preguntando si es el camino correcto. La herramienta es distinta porque cada género pide situaciones diferentes, pero en realidad es un poco lo mismo, un constante trabajo de ajuste.



Ha dicho que la cotidianidad es inevitable a la hora de escribir, ¿por qué lo ve así?



La cotidianidad es muy ambigua; la cotidianidad en sí, a mí no me interesa, dicho así secamente. Me interesa, claro, en la medida en la que descubro en ella aspectos que están lejos de ser cotidianos, pliegues en que lo cotidiano se transforma en algo inédito y digno de explotarse. Cobra valor cuando me ofrece un asidero para encontrar un enigma y un punto de verdadera exploración.



¿Necesita el silencio para escribir?



Nunca he escrito con música porque creo que la música es un verdadero ruido. Como uno va buscando el ritmo, si está escuchando música, ese ritmo va a estar interferido. No necesito, sin embargo, un silencio monástico; escribo a veces en cafés donde hay voces y me he sentido muy abrigado por ese zumbido de compañía humana, no me molesta; me gusta, incluso.



ANDREA YEPES

ESPECIAL PARA LECTURAS