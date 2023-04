Estos son algunos títulos que puede encontrar durante su visita a la Feria del Libro y que le recomendamos no pasar de largo. Fueron elegidos por su originalidad, diversidad temática, esmero o detalle en su edición y estética o por la trayectoria de su autor. ¿Cuál otro le gustaría ver en esta selección?

Semilla (Ed. 2023) - Bora Chung

Para un género no tan reconocido en nuestro país como lo es la ciencia ficción, uno de los hallazgos más extraños que usted puede descubrir en los escaparates de este género es, sin duda, Semilla, traducido por primera vez al español. Es la colección de cuentos de la surcoreana Bora Chung enmarcados en el terror, la fantasía y la ciencia ficción, pero con un enfoque inesperado: ‘weird feminista’. Así le denomina la prensa a la mirada crítica que la escritora realiza en cada relato a las formas del amor entre diversos seres y la manera de operar y deconstruir los vínculos humanos y sus discursos hegemónicos. Chung es la presidenta de la Unión de Escritores de Ciencia Ficción de Corea. Es una de las escritoras más reconocidas de su país y su obra fue preseleccionada para el International Booker Prize 2022.







Los hombres no son islas (2023) - Nuccio Ordine

“El George Steiner del siglo XXl”, “el ensayista italiano más conocido en el mundo”, “si existiera el profesor de la cinta de El club de los poetas muertos, sería Nuccio Ordine”. Así describe la crítica a este maestro italiano de la Universidad de Cantabria, quien puede ser fácilmente el mayor conocedor del Renacimiento. Es un autor para los que buscan inspiración o entusiasmo por el futuro. Ordine invita a creer en la literatura como un motor vital de la sociedad capaz de promover la compasión y la empatía. En Los hombres no son islas, este intelectual hace una defensa de los clásicos a través de revisiones sobre la obra de Séneca, Petrarca, Cicerón, Rilke, Virginia Woolf, entre otros. Así, a través de las metáforas encontradas en sus obras, el autor esboza un manifiesto literario con las mentes más aclamadas de la literatura que, por supuesto, es una apuesta a la posibilidad de un mundo mejor.

Sobre el duelo (2021) - Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie es la escritora africana más influyente y polémica de nuestros tiempos. Su presencia en la Filbo es un acontecimiento y, entre otras cosas, será responsable de dar el discurso inaugural. Le recomendamos detenerse al encontrar sus obras en algún pabellón: su más reciente libro es una crónica autobiográfica que aborda uno de los estados más silentes y abrumadores de la existencia humana: el duelo. Tras la repentina muerte de su padre, en junio de 2020, la escritora nigeriana reflexiona sobre ese crudo episodio de su vida y trata de describir las emociones colaterales como la rabia y la soledad. A través de ese ensayo, la autora hace un tributo a su padre y se inmiscuye en una exploración sobre la lengua, la identidad y las tradiciones igbo, una de las etnias más extendidas en África. ‘Universal y valiente’, pero los adjetivos se quedan cortos con una obra realmente poderosa.

Animales invisibles. Mito, vida y extinción (2021)

¿Existió el monstruo del lago Ness? ¿Cuál es el primer monstruo de internet? Un vistazo a este libro no le va a alcanzar para responder estas dudas y apreciar la obra de arte y el vasto producto arqueológico y literario que es Animales invisibles, un ‘bestiario’ y/o ‘catálogo animal’ nunca antes visto. Aquí la ficción y la realidad esconden sus fronteras para descubrir cincuenta y un referentes de animales extintos, animales vivos que no vemos y que desearíamos descubrir. Esta obra le obliga a inmiscuirse en los misterios naturales del planeta, a estimular su imaginación y le invita a caminar por las llanuras del Serengeti, las cordilleras vietnamitas, el Amazonas, las aguas atlánticas o hasta el interior de algunas ciudades de la mano del arqueólogo, naturalista y explorador Jordi Serrallonga y el escritor y viajero Gabi Martínez. Incluye un mapa de regalo.

La niña más veloz que el viento (2023) - Gabriela Cordero y Tatiana Calderón

La historia de la campeona y única mujer en la historia en competir en la fórmula 2: la colombiana Tatiana Calderón, sigue inspirando a millones de niñas alrededor del mundo. De ser campeona nacional de karts en Colombia, Tatiana Calderón pasó a ser la única mujer en competir en la formula 2 y la única latinoamericana en conducir un formula 1. Su historia de valentía será contada por Gabriela Cordero, comunicadora y publicista de Universidad de Nueva York, la Ponticia Universidad Javeriana y el Therapeutic Writing Institute dedicada a la sanación generacional en temas de diversidad, equidad e inclusión. Tatiana superó la voz del viento que le llena de inseguridades, los prejuicios de género y el miedo para romper sus propios récords. Un manifiesto por una niñez libre de estereotipos de género. Su lanzamiento será durante la Feria del Libro.

Mãn (2013) - Kim Thúy



Esta recomendación requiere de un agudo paladar, pero la multifacética autora de este viaje narrativo también le llenará de sabores el alma. Detrás de esta pluma está una costurera, intérprete, abogada de uno de los más prestigiosos bufetes canadienses, propietaria de un restaurante y crítica gastronómica. La historia de Kim Thuy, cuyo nombre deja entrever sus raíces asiáticas, avista sus primeros caminos tras abandonar Vietnam en un barco de refugiados a los diez años junto a su familia, pero los designios de la vida los llevan a instalarse en Quebec (Canadá). Sus obras son reflejo de esta exploración sobre el origen y las fronteras culturales. En esa línea se ubica Mãn, el relato de una joven refugiada que es obligada a casarse con el propietario de un restaurante vietnamita exiliado en Canadá. Es en la cocina cuando los sabores desatan memorias del sufrimiento de su pueblo, de sus relaciones familiares, de sus vínculos con el pasado milenario gastronómico y las preguntas que le hace su presente occidental. Una novela sobre la migración desde los sentidos.

Testigos del fin del mundo (2023) - Javier A. Rodríguez

Póngase los audífonos para abrir este libro. Rey Naranjo Editores ha preparado un panorama de la escena independiente iberoamericana, una guía sonora de diferentes géneros y latitudes: ¡120 reseñas de discos publicados entre 2010 y 2020! En una década, los mestizajes rap, electrónicos y experimentales se encuentran y la tristeza centennial encuentra un reflejo de un pop descoyuntado: un vistazo al feeling de la juventud esbozado en su sonoridad. Desde Rosalía, ha$lopablito, Rita Indiana hasta Romperayo, Helado Negro y más. Su autor, el boliviano Javier A. Rodríguez, escribe sobre cine y música desde 2006. Fue elegido en 2009 por la revista Crawdaddy! (EE. UU.) como The Next Great Rock Critic, ha ganado premios a nivel internacional y nacional. Una exquisitez para los melómanos de la Filbo.

Capítulo oscuro (2023) - Winnie M Li

Un libro necesario para romper el silencio alrededor de las violaciones. Basada en su propia tragedia, la escritora y activista Winnie Li relata con visceralidad y criterio la situación de las mujeres abusadas sexualmente que son juzgadas por la sociedad y las penas que sufren para denunciar. Aquí ofrece una mirada ambivalente y cruda desde la perspectiva de la víctima como del perpetrador, lo cual deja una lectura de la valentía y honestidad de su pluma. De ascendencia taiwanesa, la escritora estadounidense tiene estudios en folclor y mitología en la Universidad de Harvard. En 2008 sufrió una agresión sexual en el parque Glen Forest. Desde entonces, invierte todo su trabajo en la visibilización de los derechos de l a mujer. Esta obra ganó el premio Not the Booker de The Guardian en 2017 y fue nominada a Los Premios Edgar

¡Qué suerte tengo! (2020) - Lawrence Schimel

Este libro álbum muestra otro ángulo de la discapacidad: un narrador de apenas ocho años se siente orgulloso de su hermano invidente, otro niño capaz de hacer cosas asombrosas: leer en la oscuridad, tiene una memoria prodigiosa, y su perro labrador, un acompañante incondicional. “¡Qué suerte tengo!”, piensa. Como todo libro catalogado como infantil, aborda asuntos que trascienden la edad y las fronteras geográficas: es una reflexión sobre la percepción sensorial del mundo y la diversidad. Este libro de Lawrence Schimel fue parte de la selección de la IBBY (International Board of Books for Youth) y sus ilustraciones fueron una creación de Juan Camilo Mayorga, un gran artista e ilustrador radicado en Bogotá. Este libro álbum ha llegado a 16 países, entre ellos Madagascar, Mozambique y Tanzania: es la primera vez que un libro infantil colombiano llega al continente africano.

