'Me dedicaría a cuidar un rebaño de ovejas'

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido para leer en este periodo de confinamiento?

Hace tiempo que no puedo leer, pero en estos días abrí el libro La hermana menor, el retrato que hace Mariana Enríquez de Silvina Ocampo, y pude leerlo fascinada.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Heathcliff y a Catherine, de Cumbres borrascosas. Me gustaría estar un rato con ellos.



(Lea también: El rastreador de virus que advirtió llegada de una peligrosa pandemia).

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Los cuentos de los hermanos Grimm en las distintas versiones y ediciones para niños que cayeron en mis manos.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Ne me quitte pas, de Jacques Brel, es la que me viene ahora a la cabeza… Pero eso varía, y puede que mañana sea Caruso, de Lucio Dalla.



(De su interés: Un recorrido por la melancolía).



5. ¿Subraya los libros?

Los subrayaba. El volumen que tengo de la poesía completa de César Vallejo está totalmente subrayado y con comentarios al margen.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Dersu Uzala, de Akira Kurosawa. La vería mil veces.



7. ¿Qué poema le hubiera gustado escribir?

El alce, de Elizabeth Bishop.



(Le recomendamos: En busca de Nahui Olin).



8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

La novela Los últimos espectadores del acorazado Potenkim, de Ana Teresa Torres.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Las veces que he podido regresar a los museos que conocí en algún momento de mi vida, paso por las mismas salas, buscando las mismas obras que me impresionaron para saludarlas como si fueran seres queridos. Pero no me detengo.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Escribo los primeros borradores de los poemas con ‘marcador’ de punta fina y tinta negra en pequeñas libretas que llevo siempre en la cartera.



(Además: Inventario de vidas).



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Soy ‘serióloga’ y la última que vi es una joya: Succession.

12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Me siento bien en Caracas.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Mi biblioteca es casi toda de poesía y la tengo organizada por países con un apartado de poesía escrita por mujeres.



(Siga leyendo: Una mirada íntima del día a día en Venezuela).



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Una vida de pueblo, de Louise Glück.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A cuidar un rebaño de ovejas.



REDACCIÓN LECTURAS