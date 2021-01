'La pandemia va a cambiar nuestra mirada sobre la naturaleza'

Robert MacFarlane es un viajero de extremos. Cuando no está recorriendo los pasillos de alguna de las bibliotecas de la Universidad de Cambridge –donde es profesor– uno se lo po-dría encontrar escalando una de las montañas más altas del planeta o explorando las cuevas más profundas de Groenlandia. Ese espíritu expedicionario lo ha llevado a convertirse en uno de los escritores más importantes en temas relacionados con la naturaleza o lo que se ha llamado en el mundo anglosajón nature writing: “Aunque nunca sé bien a qué se refieren con esa denominación. Tal vez tiene que ver con que mis amigos siempre pueden esperar que los regalos que les traigo de mis viajes sean piedras y no chocolates”, dice mientras suelta una carcajada. Macfarlane, sin miedo a que parezca una exageración, podría ser un heredero del legado intelectual de Alexander von Humboldt.

Sus libros son crónicas de viaje, pero al mismo tiempo son una reflexión sobre cómo enten-demos el medioambiente, cómo lo hemos destruido y de cómo podemos cambiar esa relación conflictiva que hemos establecido con nuestro entorno. Bajotierra. Un viaje por las profundidades del tiempo es un recorrido por el subsuelo del planeta, por lugares que van desde un río enterrado en Italia, las catacumbas de París o las islas más remotas de Noruega. Sin embargo, el libro que lo convirtió en un referente mundial fue Las montañas de la mente. Historia de una fascinación. En él hace un recorrido histórico del por qué un día la humanidad (pero sobre todo los europeos) decidió que subir y explorar las montañas era importante. Pero mientras escribía el libro se dio cuenta de que no bastaba con hacer un relato intelectual sobre estas cumbres, tenía que ir a verlas con sus propios ojos. De ahí que emprendiera un viaje por las montañas que durante toda su vida lo habían atraído: “Me gusta conocer a través de lo que el cuerpo siente, por eso tengo la necesidad de ir a los lugares sobre los que escribo, sin eso siento que no hay conocimiento posible”, dice Macfarlane.



En estos tiempos de pandemia Robert asegura que estaría bien darle una nueva mirada a la naturaleza o por lo menos buscar nuevas formas de comprenderla: “Debemos entender que la naturaleza no es solo un recurso que podemos explotar. Es mucho más fuerte que cualquier sistema humano y nos sobrepasará si no la sabemos tratar bien. Además, nos han dado tantas advertencias sobre esto que no sé por qué no aprendemos”.

La forma en que hemos entendido la naturaleza ha sido muy distinta a lo largo de la historia. Sin embargo, pareciera que la injerencia de los seres humanos en el medioambiente es cada vez mayor, ¿cómo definiría la relación actual que tenemos con nuestro entorno?



De alguna forma, creo que el evento que va a cambiar nuestra mirada sobre la naturaleza es esta pandemia. Las cuarentenas tan estrictas en algunos lugares del mundo, como aquí en Inglaterra, han sido una de las lecciones más poderosas y un llamado de atención para que veamos la necesidad que tenemos de contacto con la naturaleza, en especial la que podamos tener cerca. Aquí, cuando la primera cuarentena llegó a su fin, todo el mundo salió corriendo a las playas, a las montañas y al campo. La gente se embriagó de naturaleza. Por otro lado, vi que muchas personas empezaron a tener más plantas en sus casas, algunos hasta hicieron pequeñas huertas, creció una especie de conciencia sobre cómo la naturaleza es esencial para sostener nuestra forma de vida. Y aunque esto es bueno, no se puede obviar que el coronavirus ha sido desastroso para todo lo relacionado con el cambio climático. De la nada nos olvidamos de los problemas más grandes y nos concentramos en los problemas del día a día o los que debemos solucionar en los meses que vienen, cuando lo importante es que seamos buenos ancestros. Necesitamos empezar a pensar en tiempos distintos, en tiempos del clima o de la geología.

¿Qué cambios podría traer esa nueva concepción del tiempo?



Un ejemplo puede ser la forma en que pensamos las ciudades. Debemos transformar todo lo que entendemos por planeación urbana, construir ciudades más verdes, con desplazamientos más cortos, que convivan mejor con los ecosistemas naturales y los hagan parte de ellas. Qui-tarnos esa idea de que las ciudades son contrarias a la naturaleza.

Debemos entender que la naturaleza no es solo un recurso que podemos explotar. Nos han dado tantas advertencias sobre esto que no sé por qué no aprendemos FACEBOOK

TWITTER

Usted habló de ser buenos ancestros, lo cual, de hecho, es una de las preguntas que siempre están presentes en sus libros, ¿por qué?



Esa pregunta es la que más preocupa y la que más me repito. Estoy convencido de que si organizáramos nuestras medidas políticas en torno a este interrogante, tomaríamos mejores decisiones como especie, como naciones, incluso como individuos. La primera cosa que siempre señalo es que ser un buen ancestro es diferente de ser un buen padre, un buen abuelo o un buen bisabuelo. Ser un buen ancestro tiene que ver con asumir responsabilidades por personas que jamás conoceremos, personas que no nacerán sino hasta dentro de cientos de años. El gran problema es que nuestros sistemas políticos no están muy bien equipados para esto, por mucho hacen planes a cinco años, en el mejor de los casos a diez, y en el momento actual solo planean estrategias para el siguiente mes. Esta es la razón por la que Bajotierra es un viaje en el tiempo en busca de los primeros ancestros: los neandertales y los primeros humanos que estuvieron ocupados en hacer arte en la oscuridad de las cavernas. Pero no me quedo en el pasado, también es un recorrido por el futuro, por nuestras huellas; por eso también narro mi viaje a un depósito de desechos nucleares: uno de los legados más impresionantes de nuestro tiempo. Lo malo es que, de todo ese recorrido, que tiene algunas escalas, lo que pude ver es que seremos unos ancestros terribles.

¿Qué cree que encontrarán las personas que en algún momento decidan estudiarnos o estudiar este tiempo?



Es muy difícil imaginarse a uno mismo como historia, y toda la noción del antropoceno (la era geológica donde la mano del hombre en los ecosistemas es más evidente) está basada en la idea de que nosotros estamos construyendo nuestro propio legado, nuestro propio archivo a cada minuto y cada día. En este momento, el rastro que estamos dejando es horroroso: montañas de plástico, por mencionar uno que será bastante evidente.

Bajotierra es un viaje por ese archivo que está escondido tras la superficie de la Tierra. Tanto que usted dice que el color de la memoria debería ser el azul del hielo, que es el mejor contenedor para el pasado. No obstante, hemos estudiado muy poco ese registro histórico, ¿por qué?



Durante la época victoriana, al subsuelo se le llamó muchas veces ‘El gran libro de piedra’; ellos sabían que ahí había un archivo y estaban empezando a entender su lenguaje y sus signos. También hay que tener en cuenta que en los mitos clásicos griegos ir bajo tierra estaba relacionado con el peligro, pero también con la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de mensajes del futuro. Hace mucho sabemos que en el subsuelo hay pistas para entender el futuro, y que este está almacenado allí, pero no sabíamos cómo leerlo. Hasta que llegaron las ciencias que nos ayudaron a descifrar ese archivo que estaba escrito en el hielo, en las piedras y en el cieno. Cuando comprendí esto me obsesioné con los geólogos, que son los profetas de nuestro tiempo. Ellos nos hablan del futuro a partir de estudiar rocas que tienen miles y miles de años.

Una de estas nuevas formas de leer la naturaleza es la wood wide web. Usted cuenta en el libro cómo varios científicos encontraron todo un sistema de comunicación que tienen las plantas y vieron que los árboles pasan nutrientes a otros que los necesitan a través de los hongos. ¿En qué sentido cree que hallazgos como este pueden cambiar nuestra forma de entender y ver la naturaleza?

​

Una de las grandes consecuencias ideológicas de lo que conocemos como la Ilustración fue 'renderizar' el mundo natural no como una comunidad, sino como una mercancía. Esto llevó a que viéramos la naturaleza como algo no animado. En Landmarks, otro de mis libros, hablo precisamente de eso: la necesidad de volver a entender el mundo natural como algo animado. El caso de la wood wide web es perfecto para entender esto. La idea del mutualismo entre las plantas y los hongos es algo que muchas culturas no occidentales ya conocían hace siglos y nuestra ciencia moderna solo lo comprendió hace veinticinco años. Lo que nos fascina de esto es ver cómo ese mundo vegetal se organiza y tiene sus propias estructuras y que entre ellas hay una idea de cooperación. El cambio de mirada que se está dando es que estamos aprendiendo de ese mundo y que se está convirtiendo en una especie de espejo de nuestros deseos: queremos un mundo en el que la colaboración sea mucho más extendida, que nos ayudemos entre todos cuando lo necesitemos. Pero todavía prima lo contrario: los intereses individuales. Cuando me refiero a ver la naturaleza como algo animado hablo de darles derechos a los bosques, por ejemplo, como una forma de protegerlos y de conservarlos para las futuras generaciones.

También hay un submundo o un subsuelo moldeado por los hombres. A través del recorrido de las catacumbas de París usted abre una relación entre ese subsuelo y la resistencia política o de cómo bajo la superficie de la Tierra también hay espacios para pensar nuevas relaciones sociales. ¿Por qué cree que pasa esto?



Algo muy importante es que por muchos siglos la gente oprimida o perseguida ha encontrado en el subsuelo un refugio o un lugar para esconderse. Tenemos el ejemplo de las ciudades enterradas en Capadocia, en Turquía, que parecen que fueron habitadas por comunidades que huían de las persecuciones religiosas, o las propias catacumbas de París, que fueron ocupadas por la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y luego por oficiales de la Gestapo. Pienso también en los búnkeres que los multimillonarios están construyendo, solo que estos no son proyectos comunales, solo son la ambición individual hecha refugio. Cuando recorría las catacumbas de París me di cuenta de que al bajar por ellas crecía la idea, o la posibilidad, de ser alguien más. Este es un espacio muy poderoso, con sus propias reglas y formas de comportamiento. La tierra encima de ti se convierte en una especie de protección o manto que da una sensación de libertad frente a la volatilidad de la superficie.

Hablo de darles derechos a los bosques, por ejemplo, como una forma de protegerlos y de conservarlos para las futuras generaciones FACEBOOK

TWITTER

Otro ejemplo de cómo el paisaje bajo tierra se convierte en un espacio político es el de las montañas en la frontera entre Italia y Eslovenia. Allí, el pasado sigue en disputa, pero no solo en los libros o en las escuelas, también en las piedras. ¿Es posible politizar el paisaje?



Una idea que me persiguió cuando estuve allí fue que el subsuelo es un lugar donde simplemente enterramos el pasado, pero al final este termina haciéndose camino a la superficie. En la región de Trieste, las montañas son un recordatorio de las atrocidades que podemos llegar a cometer como especie. Las cuevas en las que se ejecutaron varias masacres siguen siendo un lugar complicado donde aparecen esvásticas, pero también poemas. Y si bien se intentó que fueran lugares de reconciliación, o unos monumentos, esto terminó creando más violencia. Es un paisaje muy traumatizado y al mismo tiempo muy hermoso. Me imagino que en el caso colombiano esta idea de la naturaleza y la violencia también puede tener unos componentes muy complicados, y la forma de entenderlos está marcada por el conflicto.

Un paisaje del que habla con mucha nostalgia y tristeza en el libro es el del hielo y la nieve.



La nieve hace parte de mi vida, yo crecí en el norte de Escocia y ese fue el paisaje que me acompañó. Probablemente sea uno de los ecosistemas que dejaremos de ver en unos años. Será solo un recuerdo y eso es una lástima. Porque el Ártico es el lugar que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático, dentro de poco tiempo puede que cambie de un paisaje de hielo y nieve a uno de lluvia y agua. Eso hace que para mí sea muy importante hablar de esta zona del planeta, es mi forma de hacer memoria.

Así como usted recorrió algunos de los pasajes más profundos de la Tierra, también ha ido a los lugares más altos del mundo. Su libro Las montañas de la mente. Historia de una fascinación es una especie de elegía de estas. Después de conocer el subsuelo, ¿cambió su idea sobre las montañas?



Sueño con montañas, amo las montañas y lo que más extraño en estos tiempos son las montañas, sobre todo porque vivo en la parte más plana de Inglaterra: Cambridge. Mi corazón está hecho de montañas, para mí son una de las fuentes más grandes de esperanza, de maravilla y de enigmas. En cierto modo ir bajo tierra solo me hizo quererlas más y puedo decir que no pasaré el resto de mi vida yendo al subsuelo, pero sí puedo decir que pasaré el resto de mi tiempo escalando montañas. Lo primero que haré cuando se acaben las cuarentenas será subir lo más alto que pueda. El problema es que al final todos terminaremos haciendo parte del subsuelo.

Siendo así y después de conocer tantos lugares bajo tierra, ¿en qué lugar le gustaría que su cuerpo fuera enterrado?



Lo más cerca de casa que sea posible... En las montañas que me vieron crecer en Escocia.

Robert Macfarlane tendrá una charla virtual en el Hay Festival de Cartagena el viernes 29 de enero, a las 3 p. m. Inscripciones www.hayfestival.com