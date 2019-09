Un ‘dream team’ mundial de la fotografía, en Bogotá

Tenía 22 años. Se lanzó de cabeza de la azotea de un edificio en Nueva York y dejó su obra y su fantasma en más de 800 fotografías. El legado de Francesca Woodman (1958-1981) es uno de los más incómodos de la fotografía del siglo XX. Su obra está ligada a su intensa y breve biografía. No es novedoso: los artistas jóvenes muertos despiertan un oscuro morbo intelectual y romántico, pero en su caso hay algo más: ella es la protagonista absoluta de sus fotos; era su propia modelo en una época pre-selfie. Sus composiciones surrealistas retratan una presencia, un fantasma: no posa para agradar; en sus imágenes siempre hay barridos en blanco y negro que dejan una estela de movimiento gris que nunca deja de ser inquietante. Sus fotos –aun sin saber su historia– tienen cierto don de la permanencia: se incrustan en el cerebro con la intensidad de una aguja; son imposibles de olvidar. Taladran, chuzan. Molestan.



La Galería Bernal Espacio (calle 80 No. 12-55) presenta cinco fotografías suyas en el tamaño en que ella las imprimía; ver su cabeza en movimiento o la sombra de su cuerpo pintado en el piso es una experiencia gozosa y escalofriante. Es un privilegio tener su obra en Colombia, la suya y la del resto de artistas que presenta la galería en esta exposición: ‘(In) visible: el umbral de lo sublime’, una colección de un ‘dream team’ de la fotografía y el arte contemporáneo: Marina Abramovic, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Óscar Muñoz, Hiroshi Sugimoto (¡no pregunten cuánto vale una foto de Sugimoto!), José Antonio Suárez, Miroslav Tichy, Isidoro Valcárcel Medina y Thomas Ruff. Y lo mejor: no son obras menores.



Antonio Caro –luego de verla– me dijo que era la clase de exposición que podría enamorar a un estudiante de arte; porque cada nombre tiene unas resonancias aterradoras. Tacita Dean, por ejemplo, es parte de la camada de artistas británicos –los Young British Artist, con Demian Hirst a la cabeza– que puso patas arriba el establecimiento del arte contemporáneo en los años 90. La obra que presenta Bernal Espacio son tres grabados que realizó a partir de las fotos que hizo de sus paisajes marítimos hechos en pizarrones de tiza. Es un mar en blanco y negro. Y con el polvo de la tiza crea una espuma borrosa que marca toda la exposición.



“Ves”, me dice Efraín Bernal, el director de la galería, cuando pasamos por la obra del alemán Thomas Ruff: cinco fotos gigantes, pixeladas, sacadas de imágenes de video, Afganistán, las Torres Gemelas, un bosque misterioso. La exposición –me dice– gira en torno a lo “borroso”, los movimientos fantasmales. Y nos detenemos en la foto de Hiroshi Sugimoto –insisto: no pregunten el precio si no tienen dinero– y me muestra la foto de un teatro en el que se ven todos los detalles con una precisión escultórica; lo único invisible es la proyección. Sugimoto abre el obturador durante el tiempo que dura la película que pide que proyecten para él. Toda una obra cinematográfica queda condensada en una pantalla absolutamente blanca.



Y hay más: el video de Óscar Muñoz es fabuloso (ni siquiera me atrevo a contarlo para no arruinar la magia de la obra), las fotos sucias de Miroslav Tichy, los dibujos con pantalla de papel de José Antonio Suárez, la obra conceptual de Isidoro Varcárcel… Vayan a verla. Y –en caso de tener dinero– pregunten por Sugimoto.