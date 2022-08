Carlos Eduardo Jaramillo llevaba varios años dedicado a investigar los pormenores de la guerra de los Mil Días. Como sociólogo y consejero presidencial para la Paz –fue uno de los nombres claves de los equipos negociadores durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria–, le parecía indispensable comprender en detalle el origen del conflicto armado en el país. De tanto reunir información y profundizar en el tema, decidió escribir un libro: 'Los guerrilleros del novecientos', que en 1991 fue publicado por el fondo editorial del Cerec.

Si bien la obra marcaba diferencia frente a las otras editadas sobre este conflicto, no tuvo los mejores canales de distribución y prácticamente no salió de Bogotá. “Lo conocían algunos historiadores y sociólogos cercanos”, dice Jaramillo. Poco más. Sin embargo, el voz a voz respecto a lo que el libro ofrecía comenzó a circular entre profesores y alumnos de universidades, que a lo largo de los años no han dejado de buscarlo y compartirlo mediante las famosas fotocopias de estudiante. Ahora, por fin, se publica en una edición actualizada que va a permitir que sea leído como merece.

El libro está publicado en una colección que se llama Memoria Colombia. ¿Por qué es importante tener presente la Guerra de los Mil Días?

El libro de Jaramillo es publicado por la editorial Planeta. Foto: Archivo particular

Porque es una de las guerras más desconocidas en el país. Todo el mundo habla de la Guerra de los Mil Días porque, como fue tan extensa y cubrió prácticamente todo el territorio, la mayoría de la gente tiene familiares lejanos o cercanos, abuelos o tatarabuelos, que participaron en ella. La han oído nombrar, pero no pasan de ahí. Y resulta que es la guerra más importante que ha tenido el país, fuera de la Independencia. Partió la historia en dos porque terminó con las guerras civiles abiertas y dio inicio a un nuevo tipo de violencia. A partir de ella comenzó una guerra civil soterrada, que es la que todavía vivimos hoy. Si miras las raíces de la violencia de los años 50 y anteriores, donde se crearon las primeras autodefensas, las tácticas que utilizaron fueron heredadas de ese conflicto. Incluso las armas, que habían quedado enterradas en manos de mucha gente en todo el país. Las enseñanzas de esa guerra las absorbieron de generación en generación, sobre todo en los sectores rurales deprimidos.

Usted dice que esta guerra definió, “con acero y sangre”, la esencia de la democracia colombiana...

Claro, porque la democracia colombiana –que es imperfecta como casi todas, aunque esta lo es demasiado– convive con la violencia. Es parte integral del modelo que tenemos en el país. Basta con leer los titulares de la prensa para ver que esto es así. Y parece que la estructura del país no se conmueve, no ha encontrado fórmulas, hace parte de esa violencia. Es algo inherente a nuestra manera de gobernar.

¿Por qué decidió narrar la historia de esta confrontación desde la óptica de los guerrilleros?

Se dice que la historia la escriben los vencedores. Prácticamente no encuentras una narración sobre los guerrilleros, enfocada en ellos. Todos los textos, los libros, los documentos que hay respecto a esta guerra son un recuento cronológico de lo que sucedió. Yo decidí sacarle una radiografía a la guerra, a esos hombres que se levantan y se sublevan contra el gobierno, que por cierto es la modalidad de guerra que ha persistido en el país. Tenía un interés muy grande en mirarla casi con una lupa. Quiénes eran los que peleaban, dónde conseguían las armas, cómo las conseguían, qué papel jugaron las mujeres, los niños, cómo eran los ascensos, la presencia del alcohol... Es decir, mirar ese fenómeno hacia dentro. La gente dice “la guerrilla” y la ve plana, porque cree que se comporta igual a un ejército regular. Pero las normas y los mecanismos que la mueven son totalmente distintos. Y si tú quieres hacer un acuerdo de paz con ellos, tienes que entender su mentalidad. Ese libro fue, principalmente, una respuesta a los interrogantes que yo mismo tenía sobre el conflicto armado.

Define como un pésimo augurio haber recibido el siglo XX con esta guerra. ¿Cree que mucho de lo que estamos viviendo hoy se lo debemos a este conflicto?

Esta guerra fue la escuela de los que iniciaron el nuevo ciclo de violencia en el país. Como tuvo una extensión mayor que las demás y fue más persistente, aunque por ciclos, llevó a que muchos campesinos y mucha gente pobre de las zonas urbanas se vincularan a ella y se entrenaran en sus técnicas. Y sobre todo: aprendieran a matar, que es algo no connatural del ser humano. Aprendieron a hacerlo. Y con toda la saña. Eso quedó en las raíces de la gente. Y como los problemas sociales y de desigualdad no se arreglaron, estos sectores comenzaron a organizar grupos para defenderse, muchas veces del Estado o de otras fuerzas. Todo se sigue reproduciendo. Si miras las entrevistas con los primeros guerrilleros en el país, vas a ver que todos hacen referencia a la guerra de los Mil Días.

¿Fue una guerra que también recibió mucho de afuera?

El armamento, por ejemplo. Exceptuando el machete, que era un arma base de ellos y que no hubo necesidad de enseñarles a manejar. Los campesinos resolvían muchos de sus conflictos internos a machete. De resto, las armas de fuego eran todas importadas. Muchas regaladas por gobiernos amigos, que son parte de lo que describo como la Internacional Liberal, y otras eran compradas, a precios altísimos. Eso fue algo que también terminó modificando la guerra.

El libro muestra un aspecto que no se explica de forma tan concreta en otros textos sobre esta confrontación: la presencia de las mujeres, que resultó fundamental…

Las mujeres siempre han participado en las guerras. Lo que pasa es que las tenían invisibilizadas, las dejaban por allá atrás y no hablaban de ellas. Pero eran fundamentales para que los ejércitos pudieran funcionar. Por ejemplo, en esta guerra, los servicios de inteligencia estaban prácticamente en manos de mujeres y de niños, porque eran los que menos sospecha despertaban para pasar y traer mensajes. Pero además participaron peleando. En el libro doy varios ejemplos de mujeres que peleaban. Iban a la par con los hombres.

También describe la injerencia de la Iglesia. “El clero nunca ha sabido ser neutro”, afirma.

Este país ha sido fundamentalmente católico. Y la Iglesia católica, en lugar de aceptar que haya gente que piense diferente, ha querido que todo el mundo piense como ella. El argumento es que, si eso es así, si las personas piensan de la misma forma, sus almas están salvadas. Eso se convierte en un elemento que les permite hacer cualquier cosa. Porque lo que están haciendo es salvarle al ser humano su futuro en la otra vida. En el caso de esta guerra, la Iglesia se hermanó con el Partido Conservador, que era muy religioso. Respaldó su causa. Y así como en la Conquista la Iglesia dijo que los indígenas no eran seres humanos, aquí el cuento se montó en que matar a un liberal no era pecado. Eso generó una brutalización muy grande de las fuerzas conservadoras. Ahora es distinto. Hoy la Iglesia está en otro cuento, en un papel más independiente, más neutro, más ligado a los sectores desprotegidos del país.

La guerra termina, pero sigue dejando muertos en el camino. ¿Se firmó una paz muy débil?

Es que la paz de la guerra de los Mil Días se logró al final con un Partido Liberal derrotado. Pero como seguía siendo mayoritario en el país, el temor conservador persistía. Pensaban que la violencia podía resucitar. Para evitarlo, continuaron con el exterminio de liberales. A muchos guerrilleros los fusilaron después de haber entregado las armas y firmado el tratado de paz. Por eso digo que uno no sabe qué es peor: si ser el último muerto de la guerra o el primero de la paz. Así les ocurrió a muchos. Cobraron venganza, persiguieron a la gente, la asesinaron y la juzgaron ya sin tener derecho a juzgarla. Esa fue una paz como casi todas las de las otras guerras.

Parecido a lo que vivimos hoy, ¿no le parece?

Mira qué les está pasando hoy a los desmovilizados de las Farc. No digo que el Estado los esté matando, pero no les da la protección que se comprometió a darles. En esas circunstancias muchos de ellos dicen: no me queda sino volver al monte, aquí no tengo cabida; si no me matan hoy, me matan dentro de un mes. Por eso la negociación con los grupos que vienen ahora va a ser muy complicada. Si no se protege la vida, no hay acuerdo de paz que sirva. Eso mantiene las brasas de la violencia al rojo vivo.

De alguna manera siguen así, como si fuera un destino…

Yo quiero que los que lean este libro queden odiando la guerra. Parte del interés de escribirlo –como otro que hice hace poco, 'Los guerreros olvidados'– fue mostrar las atrocidades de los conflictos. Esos oropeles con los que quieren vestir a los héroes no son sino fanfarrias funerarias. Es llevar a la gente a que siga buscando la guerra, a que le guste. El brillo de las charreteras, los honores... No. Eso hay que terminarlo, eso no puede ser un valor nacional. Intento mostrar esa faz terrible de la guerra, que sigue arraigada en la población y en la historia nacional. Cómo el conflicto de los Mil Días se está repitiendo hoy, en apariencia distinto, pero en formas similares. Igual que una noria. Va, da la vuelta, se repite. Con los ajustes de la modernidad, claro, del celular, de las comunicaciones, de esto y de lo otro. Pero la esencia es la misma.

Una inclinación natural hacia el conflicto, o quizás al revés: de tanto repetirse el conflicto, se nos hace natural…

Ahí tengo una hipótesis. Mucha gente dice que la violencia es parte del ADN nacional, que la llevamos en la sangre. No creo. Lo que pienso es que, por su persistencia y recurrencia a través de toda la historia, se ha convertido en una conducta social. En este país nadie ha vivido en paz. Aquí no sabemos qué es y por eso no la valoramos. La gente cree que paz es lo que estamos viviendo ahora. Pero hay que conocer los países que realmente la tienen para saber todo lo que nos estamos perdiendo. El colombiano actúa de esa manera violenta no porque lo lleve en la sangre, sino porque está en la estructura social del país. Si te parquean un carro frente al tuyo en el garaje, buscas una puntilla y rayas el otro carro en lugar de hablar con su dueño. Nadie quiere dialogar. Por eso las negociaciones de paz son tan difíciles: creen que el diálogo es una claudicación y no el entender a la contraparte para poder buscar un punto de convergencia. Arrancar esa conducta social es un problema de educación que llevará generaciones. Ni tú, ni yo, ni tus hijos ni tus nietos van a poder superar eso. Pero hay que empezar.

MARÍA PAULINA ORTIZ

Editora de LECTURAS

