En el epígrafe del libro El acontecimiento, de la autora francesa Annie Ernaux, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Literatura, nos encontramos con la siguiente frase de Yuko Tsushima: “Quizá la memoria solo consista en mirar las cosas hasta el final”.

Ese ‘solo’, por cierto, es engañoso y se queda como latiendo en la página, pues, y bien lo sabe Ernaux, hay que ser valientes para atreverse a mantener los ojos abiertos frente a todo lo que nos coloca la vida por delante, hay que agarrarse con firmeza para estar dispuestos a mirar las cosas hasta el final.

Y, qué duda cabe, la obra de Ernaux, conformada por más de veinte libros (con tres de ellos adaptados al cine), nos abre los ojos. Lo hace también (y tan bien) con un engaño, el de una prosa que parece simple (como ese título de su novela sobre el deseo asfixiante y sobrecogedor que es Pura pasión, o en francés, Una pasión simple) que nos limpia la mirada y no nos da tregua. Porque en esa superficie tan limpia es imposible esconderse, porque en esa superficie tan limpia a veces cuesta un poco (cuesta mucho) no reconocer las manchas.

Ernaux nos confronta con vergüenzas y humillaciones cotidianas, con ese deseo que se apodera de la vida echando a perder planes y brújulas, una escritura del desnudo y de la vulnerabilidad, de la piel que se enchina y se enrojece, de la piel que se hace página en blanco y se quiebra tantas veces. Las novelas de Ernaux, sus libros, que ella ha llamado “autosociobiografías”, levantan un yo que es como un paraguas en el que caben tantas mujeres con sus experiencias y sus cuerpos, esa mirada inflexible sobre lo cotidiano con todo lo que tiene de miseria y maravilla.

Así, por ejemplo, uno de sus últimos libros traducidos al español, Mira las luces, amor mío, reflexiona sobre el espacio del supermercado. Leemos: “El hipermercado es para todo el mundo un espacio familiar cuya práctica se ha incorporado a la existencia, pero del que ni se sospecha la importancia en nuestra relación con los demás, en nuestra manera de ‘sociabilizarnos’ con nuestros contemporáneos del siglo XXI”. Para Ernaux, la observación de la rutina también trae belleza, lo que pasa todos los días y lejos de los titulares de los diarios también vale la pena, también puede y debe contarse. La escritura también se encuentra allí.

Uno de los libros fundamentales de la obra de Annie Ernaux. Foto: Archivo particular

Sin embargo, la mirada de la autora se encuentra siempre desdoblada. Ella misma se refiere a su lugar, en entrevistas, como alguien que escribe “a distancia”, como alguien siempre en dos planos, el de la vida y el de la escritura, y de qué manera la escritura nos vuelve a todos extranjeros y quizás también, y en primer lugar, nos vuelve extranjeros, e incluso intrusos, en nuestras propias familias.



Como la distancia entre una hija que cuida (y es testigo) de su madre con alzhéimer, en No he salido de mi noche (que es una de las últimas frases que escribe su madre en un papel), o lo que separa a una hija que consigue trabajo como profesora de su padre que se reconoce de otra clase social en El lugar. Dice allí la narradora, sobre su abuelo: “Lo que más le irritaba era ver en su casa a alguien de su familia ensimismado en un libro o en un periódico. Él no había tenido tiempo de aprender a leer y a escribir. Contar sí sabía”. Su padre, en cambio, conservaba un libro, Le Tour de la France par deux enfants, en el que había subrayado: “Aprender a ser felices con nuestra suerte”.

Para Ernaux, envolverse de lenguaje la separa de la familia, pero es, sin embargo, la forma que tiene de volver a acercarse a esa historia, a esa infancia en la que buscaba perderse en los libros. Esa infancia atravesada por la Segunda Guerra Mundial, por ese sentimiento de traición a su clase una vez que elige el camino de las letras para contar esa otra realidad en la que, nos dice, “las cosas cuestan tanto”. O, como comenta en su discurso al recibir el Premio Formentor: “Sitúo en los doce años mi entrada sensible en una vergüenza, disimulada hasta entonces por un éxito escolar obtenido sin mucho esfuerzo, la vergüenza de vivir en un medio despreciado por las alumnas de modales refinados, y juzgado inferior –era algo que saltaba a la vista– por las profesoras. Una vergüenza que envuelve el cuerpo, la vida, salvo en ese otro microcosmos de la familia y el barrio, hasta que hacemos nuestra la mirada de los otros, y nos vemos a través de ella, nosotros y sobre todo ese mundo nuestro en el que nacimos”.

Ernaux vuelve siempre a una palabra: tránsfuga. Y es que muchas cosas pueden mantenerse en su lugar, pero la escritura lo atraviesa todo y está siempre en fuga y movimiento. Quizás por eso la mirada de Ernaux es tan valiosa. Con esa prosa que algunos críticos han calificado de “quirúrgica” porque incluso en los arrebatos del deseo más demoledor la reflexión es afilada e inmisericorde. Así, por ejemplo, comienza Pura pasión: “Desde septiembre del año pasado no he hecho más que esperar a un hombre: he estado esperando que me llamara y que viniera a verme”. Y, un poco más adelante: “Todo mi horizonte se limitaba a la siguiente llamada telefónica para concertar una cita.



Procuraba salir lo menos posible al margen de mis obligaciones profesionales –cuyos horarios él conocía–, siempre temerosa de perderme alguna llamada suya durante mi ausencia”. El amante de la narradora también es un extranjero, y, nos dice la narradora desde su exposición: “Yo tenía el privilegio de vivir desde el inicio, constantemente, con plena conciencia, lo que siempre acaba por descubrirse con asombro y perplejidad: el hombre al que se ama es un extraño”.

Facebook Twitter Linkedin

El libro que marca un punto de inflexión en la narrativa de Ernaux. Foto: Archivo particular

Si bien Ernaux comenzó publicando libros de ficción, con novelas como Los armarios vacíos, es El lugar el que marca un punto de inflexión según la propia autora, apostando por esa estética de cuchillo y sus cortes limpios sobre la realidad. Ernaux escribe sobre su padre luego de su muerte y comenta: “Así que empecé una novela en la que él era el protagonista. Sensación de asco a mitad de la narración”. Y luego: “Nada de poesía del recuerdo, nada de alegre regocijo. Escribir de una forma llana es lo que me resulta natural, es como les escribía en otro tiempo a mis padres para contarles las noticias más importantes”. Sin embargo, escribir también es perder, y es la muerte del padre la que la enfrenta a la vulnerabilidad de su cuerpo, es al fallecer que por primera vez lo ve desnudo, expuesto, y la experiencia la desarma. Con la enfermedad y muerte de la madre, que Ernaux registra en No he salido de mi noche, en cambio, la mirada vuelve a la anotación y al diario, inmisericorde. Allí, leemos: “Había dejado de ser la mujer que había conocido, que velaba por mi vida, y sin embargo, bajo ese rostro inhumano, por su voz, sus gestos, su risa, era mi madre, más que nunca” y, también, “Escribir sobre la propia madre plantea, a la fuerza, el problema de la escritura”.

Perder a la madre, quizás no sea sino otra forma de perder la lengua o parte de ella. Volverse huérfana de la lengua materna y buscar otra forma de habitar el lenguaje y entenderse como escritora. Ernaux asiste al deterioro de su madre y, con ello, enfrenta el espejo de su propio futuro (“Mi madre pierde el color. Envejecer es perder el color, hacerse transparente”), la tal vez inevitable “transparencia de la vejez”. En un momento, se pregunta: “¿Voy a salir de este dolor? Todos los gestos me llevan a ella. Quizá agotar este dolor, cansarlo contando, describiendo”, y afirma, adolorida: “Todas las penas vividas no han sido más que ensayos de esta”.

La literatura de Annie Ernaux busca una manera de resguardar y cuidar, incluso cuando no se quiere. Hay quienes han llamado a esta autora una “guardiana de la memoria”. Ernaux va más lejos y usa la palabra ‘salvar’. En No he salido de mi noche dice: “He buscado el amor de mi madre por todas partes en este mundo. No es literatura esto que estoy escribiendo. Veo la diferencia con los libros que he hecho, o más bien no, porque no sé hacer libros que no sean esto, este deseo de salvar, de comprender, pero de salvar primero”.



Y este salvar, para la autora, es un preocuparse especialmente por la memoria de las mujeres que el mundo, nos dice ella, parece siempre muy pronto a desmerecer. Así leemos en una de sus entrevistas: “Fui consciente de que la memoria de los acontecimientos que conciernen a las mujeres, la memoria de las mujeres, se borra extremadamente rápido. Todo lo que concierne a las mujeres cuanto antes se olvida, mejor, en cierto modo”.

De ahí su insistencia, su ojo abierto y listo a diseccionar las primeras experiencias sexuales (Memoria de chica), o el aborto que se cuenta en sus detalles y no como una elipsis que guarda el acto en un misterio y una vergüenza (El acontecimiento). Sí, con Ernaux siempre miramos “las cosas hasta el final”, incluso en fotografías que nos muestran la evidencia del deseo, como las que se toman de las ropas dejadas en el suelo, al hacer el amor y registradas en El uso de la foto, su libro junto a Marc Marie, en el que también se cuela el cuerpo enfermo y las muchas formas de la vulnerabilidad, o aquellas que aparecen en Los años (probablemente su libro más importante y ambicioso, en el que la vida individual es atravesada por la historia, y lo privado se vuelve coro).

En la obra de Ernaux, contar y contarse se convierten en una forma de la generosidad; abrir los ojos es también abrirse, dejarse atravesar por el mundo, quizás incluido disolverse en él, mezclando lo colectivo y lo privado. Como leemos en El acontecimiento: “Y quizás el verdadero objetivo de mi vida sea este: que mi cuerpo, mis sensaciones y mis pensamientos, se conviertan en escritura, es decir, en algo inteligible y general, y que mi existencia pase a disolverse completamente en la cabeza y en la vida de los otros”. O, en No he salido de mi noche: “Le gustaba dar, más que recibir. ¿Hacerse valer, ser reconocida? De pequeña a mí también me gustaba dar, estampas, caramelos, para que me quisieran y ser popular. Luego ya no. ¿No es escribir lo que escribo una manera de dar?”.

MARÍA JOSÉ NAVIA

Escritora y académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado dos libros en Colombia: Kintsugi y Una música futura (Himpar Editores).