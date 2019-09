'Me tomaría una copa con Doña Flor y la exesposa Knausgård'

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

Lectura fácil (Anagrama) de Cristina Morales.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Doña Flor y la exesposa de Karl Ove Knausgård.

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

La pequeña vendedora de fósforos, una clase magistral de marxismo para niños.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Air, de Bach.



5. ¿Subraya los libros?

Solo cuando tengo que presentarlos.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Jules et Jim.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

La pasión según G. H.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

Un ensayo: Los rendidos, de J. C. Agüero.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

A la gente haciéndole fotos a La Gioconda.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

No usar nunca una mesa.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Directo y a la vena.



12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Fleabag.



13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En ninguna.



14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

En cajas.



15. ¿Qué libro compraría hoy?

Y la muerte no tendrá dominio, de Victoria Guerrero.



16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Estrella del trap.