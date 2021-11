'No haría otra cosa que no fuera escribir'

1. ¿Qué libro o libros está leyendo o acaba de terminar?

Leí Furia, de Clyo Mendoza, publicada por Editorial Almadía en México este año. Llegó a España y a Argentina en coedición con Sigilo y ojalá se publique pronto en Colombia. Es una novela hermosa, incómoda y brutal.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Con James Baldwin -el escritor-, y con los múltiples rastros que dejó de sí mismo en sus ensayos y novelas.

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

El oso que no lo era, de Frank Tashlin. Se trata de un oso que despierta en medio de una fábrica construida sobre su cueva mientras hibernaba, y es obligado a trabajar porque nadie le cree que es un oso. El colonialismo y el capitalismo salvaje en que vivimos, nos ha arrastrado a un proceso similar de automatización, de alienación y de pérdida de la identidad propia.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

La Pava Congona, de Andrés Landeros.

5. ¿Subraya los libros?

Los subrayo, los anoto y los saqueo.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

En el tiempo reciente, Mustang, Zama y Ejercicios de memoria. Hay cierta novedad en la forma en que nos repetimos.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

The Professor’s House, de Willa Carther.

8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Los años del tropel, de Alfredo Molano.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Vi una exposición de Kerry James Marshall en el extinto Met Breuer de Nueva York. Su obra cuestiona y revierte la invisibilización de los afroamericanos en Estados Unidos. Es una exposición en la que me quedé siempre.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Anoto palabras en un cuaderno que luego voy gastando en mis textos. Anoto también frases completas, tratando de copiar -con mi propio lenguaje- su anatomía.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Escribo algunos insumos a mano y luego los voy metiendo a un documento en el computador. Los archivos van creciendo, se van juntando, se van reciclando; y en esa intermitencia que producen los textos escritos en diferentes momentos y con diferente vocación, se va creando el libro, con sus propias inestabilidades y enigmas.

12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

No.

13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Oaxaca la ciudad, y en Oaxaca el estado.

14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Está organizada por el contagio que produce el lenguaje. Voy encontrando semejanzas en la manera en que los libros me hablan y los junto así sobre los anaqueles.

15. ¿Qué libro compraría hoy?

Esta mañana compré Manifiestos de la diversidad lingüística, de Yasnaya E Gil. Me muero por leerlo.

16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

No haría otra cosa que no fuera escribir. Lo que me gustaría, más bien, es que el oficio estuviera remunerado en lo que merece. Eso en Colombia es impensable porque se ha propuesto el modelo absolutamente inverso. Como Duque, la economía naranja es una política superficial y de un solo piso, pensada en la instrumentalización de la cultura, la censura y la precarización del arte.



