Los 10 libros de Marie Arana

Esta es mi lista de obras fundamentales. Hay más, y fue difícil escoger. Pero para empezar van estos en orden alfabético:



1.El Aleph, de Jorge Luis Borges.

2.El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov.

3. Heart of Darkness (El corazón de las tinieblas), de Joseph Conrad.

4. Invisible Man (El hombre invisible), de Ralph Ellison.

5. The Mayor of Casterbridge (El alcalde de Casterbridge), de Thomas Hardy.

6. Odisea, de Homero.

7.Visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla.

8.Cuentos reunidos, de Clarice Lispector.

9. Speak, Memory (Habla, memoria), de Vladimir Nabokov.

10 A Good Man Is Hard to Find (Un hombre bueno es difícil de encontrar), de Flannery O’Connor.