El frío y el calor no pueden medirse solo por lo que marca el termómetro. La humedad y la velocidad del aire, lo que llevamos puesto e incluso el índice metabólico traducido en el calor que produce el cuerpo inciden en la sensación que tenemos del ambiente, que puede ser distinta al número que aparece en un aparato de medición. Si afuera estamos a 10 grados, pero llevamos una chaqueta abrigadora y el viento está quieto, tal vez podamos experimentar algo de calor. A esa reacción del cuerpo humano frente a estas variables se le conoce como sensación térmica. Este es también el título del nuevo libro de la escritora mexicana Mayte López. Se llama así porque en él reconoce que frente al amor –o el aparente amor– una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente se experimenta.

Mayte nació en Nueva York en 1983, pero sus padres la llevaron muy pronto a vivir a México, donde creció con una certeza soterrada de querer ser escritora. Allí, en la Universidad Iberoamericana, se graduó en Literatura Latinoamericana. Luego decidió regresar a la ciudad donde empezó su vida y que, sin embargo, poco conocía. Estudió Escrituras Creativas en la Universidad de Nueva York y ahora está cursando allí su doctorado en Cultura Latinoamericana. Puede decirse que México y los países del sur del continente son los que le llaman la atención, a pesar de residir en el norte. Esto se nota en su libro 'Sensación térmica', que habla de violencia, abuso psicológico y vulnerabilidad –en el peor de los sentidos–, con un ritmo y unas palabras que pertenecen a México y también a Colombia.

Aunque está situado en Nueva York, Sensación térmica le habla directamente a América Latina y cuestiona las formas de las relaciones sexoafectivas que están en nuestras telenovelas, en nuestra música y, sobre todo, en nuestra cotidianidad. El drama y lo tóxico se ponen bajo el lente a través de un padre y un profesor abusivos, y de una madre y una amiga que –pese a ser presas del abuso– creen que la persecución, el grito y la sensación de pertenencia son caricias propias de una relación, porque para ellas es así de apabullante como debe lucir estar en pareja. Si algo es este libro, es un detonante de preguntas que ayudan a desmontar lo que hemos perpetuado como sociedades latinoamericanas. “(...) Y además no lo imagina teniendo un gesto tan dramático y, sobre todo, un gesto tan profundamente latino, como presentarse de madrugada a reventarles el timbre. Como para qué”, escribe.

López es profesora en el Lehman College y escribió otro libro llamado 'De la Catrina y la flaca', que cuenta una historia de hermanos y enfermedad; colabora para medios como 'Temporales', 'Letras Libres' y 'Viceversa', donde tiene una columna de opinión llamada ‘Tacones sobre hielo’. Hablamos con ella sobre el amor y sus manifestaciones equívocas, cuando está mediado por la violencia, el concepto de propiedad y el aparente cariño servil.



El acoso y el abuso psicológico es hoy un tema de conversación recurrente. ¿Qué la llevó a querer explorarlo más en su novela?

Este tipo de violencia es algo que, como mujeres, hemos visto más o menos de cerca a lo largo de nuestras vidas. Así que lo que me llevó a enfocarme en esto fue el hartazgo. De vivirlo tanto y de ver que sigue pasando el tiempo y supuestamente las cosas ya están cambiando y ya somos más conscientes y todo es feminismo, pero a la hora del ahora, en todos los niveles, estas violencias siguen ocurriendo. Quería poner el dedo sobre ese renglón.

¿Por qué cree que la práctica de relación tóxica está tan incrustada y aparentemente fija en las sociedades latinoamericanas?

Es algo que aprendemos. Está en el cine, en la cultura pop, en la música, en las telenovelas. Por eso recurrí a estas últimas para narrar ciertos pasajes, porque ahí se evidencia la idea de que el amor es tóxico. Aprendemos con ellas que eso violento es el amor y lo normalizamos, como si fuera incluso lo deseable en una relación de pareja. Cuanto más drama hay, pareciera que es una relación más pasional y por lo tanto válida. Además, se perpetúa ese pensamiento que dice que el ideal máximo es estar en pareja, que también es algo complejo.

¿Cómo fue la construcción de los personajes, sobre todo los hombres violentos que aparecen en el libro?

Los fui construyendo con cosas que de alguna manera, aunque no las haya bebido en primera persona, las he visto bastante de cerca. Tanto en la ficción como en la vida real. El personaje del padre, por ejemplo, tiene ciertas características de un exnovio mío. Hay mucho de ficción, pero también creo que a partir de ciertas sutilezas psicológicas se pueden establecer puentes. De esa forma se vuelve algo simple construir personajes violentos.

En el libro hay mucha música, sobre todo boleros y rancheras con letras relacionadas a ese amor dependiente y no compañero. ¿Por qué decidió incluir esto en la narración?

Portada de la novela, editada por Libros del Asteroide. Foto: Archivo particular

Todas estas canciones que escogí son las que hemos escuchado siempre, sobre todo en México, son parte de nuestra educación sentimental. Nos han acompañado. Pero cierta distancia de mi país me dio el chance de volver a escucharlas con otra mirada. Por ejemplo, oír 'Mátalas' (cantada por Vicente Fernández y por su hijo, Alejandro) es algo confrontante. ¿Qué hacer con esa dualidad del amor por algo que hemos escuchado desde niños y cuya letra es horripilante? ¿Cómo conciliarlo? Quise construir la novela enunciando esta idea de romance y de amor con la que hemos crecido, pero que deberíamos diseccionar.



Aunque el libro está lleno de México, la ciudad donde ocurre es sobre todo Nueva York…

Soy mexicana y escribo con México en la cabeza. Pero esta historia pasa en Nueva York porque quería dejar por escrito que es algo que sucede en todas partes, no solo en Latinoamérica. Este es un problema universal y en la medida en que vayamos entendiendo que es mal de todos podremos ir desmontándolo.

La amistad es un tema que atraviesa la novela. ¿Qué tan importante es ese tipo de vínculos para usted?

En esta ciudad se aprende a hacer familia, así sea temporal, entre las personas que vienen de paso. Pero mi pregunta en el libro es sobre todo cómo se puede acompañar a alguien, si es que se puede, que está atravesando por una situación de abuso.

En la novela aparecen Colombia y México como los países de procedencia de las protagonistas. ¿Fue al azar o ve mucho en común entre colombianos y mexicanos?

Empezaría por desmontar, en general, lo que llamamos amor. Yo soy muy fan del amor, estoy enamorada, vivo feliz en pareja, pero sucede porque es un tipo de amor basado en el respeto y la admiración mutua, en la compañía y la vulnerabilidad, en los lazos afectivos. Sin embargo, hay algo que llamamos amor y que no lo es. Tendemos a asociar la vulnerabilidad con la toxicidad, pero esto no debería ser así. La vulnerabilidad es un tema de confianza, no de dependencia. Los problemas empiezan, creo, cuando hay una relación de poder y desigualdad en una relación y no hay entrega mutua. Ahí se confunden los términos.

Son países que tienen muchas cosas similares en cuanto a violencia de género, en la idea de la mujer y de las relaciones entre mujeres y hombres. Escogí México porque es mi entorno, y Colombia porque sí tiene una similitud en temas de abuso y acoso.

Hay una parte donde hace zoom al gesto de las nalgadas entre adultos y niños como algo problemático que está normalizado, ¿por qué detenerse en ese acto?

Es algo que pasa y que lo viví en mi familia. Se vuelve común que te nalguee un tío, pero llega un punto en que a los varones les deja de ocurrir y a las mujeres no. ¿En qué momento ya no es un juego con niños y sí con niñas? Para nosotras es algo difuso, que no debería existir y por eso lo destaqué. Me gustaría señalar más conductas que se normalizan como juegos pero que realmente no están bien. Es un abuso con los niños de cualquier edad. No hay que pegarle a nadie como parte de un juego y, además, conforme las niñas van creciendo es un gesto que se va sexualizando y es problemático.

¿En algún punto sintió catarsis por haber escrito este libro?

Creo que de algún modo todas las mujeres podemos identificarnos con estos personajes. De manera que sí, es una exploración y una búsqueda que va acompañada de momentos catárticos a la hora de escribir. También de coraje, de cierta rabia de ver que las cosas siguen pasando así y se siguen normalizando.



Durante un tiempo se dedicó a traducir y hay quienes dicen que el traductor es un escritor a su manera. ¿Lo cree así?

Traduje mucho tiempo para vivir en Nueva York. Y sí, creo que un traductor debe ser un escritor también. Acá se pide mucha literalidad, pero a veces se tiene que reconstruir el texto manteniendo su esencia, entonces no es una cuestión solo literal, sino de creación.

Escribe una columna de opinión. ¿Cuánto ha ayudado en la elaboración de la novela la experiencia con un proceso de escritura más rápido y corto?

La columna se centra básicamente en el choque y la experiencia de estar en Nueva York. Cuento anécdotas anodinas del día, pero riéndome un poco de mí y de lo que pasa alrededor. Es una especie de crónica muy inmediata, cotidiana. Algo que me cuesta mucho menos trabajo que una novela. Se da más natural y es más fácil y real. En esos textos soy casi completamente yo.

Está haciendo un doctorado en Cultura Latinoamericana. ¿De qué se trata la investigación?

De la transmisión de la memoria traumática en las segundas y terceras generaciones de descendientes de la guerra civil española en México. Lo hago porque mis abuelos fueron exiliados de esta guerra y fue un tema que siempre me intrigó. Era algo que siempre estaba en mi casa. Como parte de mi propia historia.

ANDREA YEPES CUARTAS

