'Mi biblioteca es un desorden solo parcialmente cartografiado'

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido para leer en este periodo de confinamiento?

En estos meses difíciles, muchos libros me han acompañado, me han ofrecido serenidad y refugio acogedor. Gracias a mi hijo he regresado a la literatura infantil, que leo en voz alta antes de dormir, y a la novela gráfica. Nos encanta Maurice Sendak y La enciclopedia de la Tierra Temprana, de Isabel Greenberg. Entre mis descubrimientos adultos, destacaría los libros de la argentina María Gainza y Vida de Guastavino y Guastavino, de Andrés Barba.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Me fascinan los contrastes, así que elegiría a Dido –la apasionada protagonista de la Eneida– y al tío Toby –el divertido, cándido y excéntrico personaje de Tristram Shandy–.

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Momo, de Michael Ende, una joya filosófica que habla en el lenguaje de la fantasía sobre el culto a la prisa y la desenfrenada ansiedad del mundo contemporáneo.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?

Por el papel que jugó en un desmedido enamoramiento, Into my arms, de Nick Cave & The Bad Seeds.



5. ¿Subraya los libros?

Tomo notas y copio párrafos en cuadernos aparte, siempre a mano. Me gusta pensar que mis libros pueden viajar, cambiar de hogar, llegar a otras manos y otros ojos, así que no quiero condicionar otras lecturas con mis anotaciones. Si los libros vuelan, que vuelen libres.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Suelo ver todos los años, en torno a la noche de Reyes, La noche del cazador, dirigida por Charles Laughton. Me maravilla cómo amalgama el relato histórico de la Gran Depresión y el simbolismo mítico de nuestros miedos de infancia. Y no deja de asombrarme que, en la época de su estreno, la crítica destrozara esta hipnótica joya. Muchas décadas después, es una película más joven que nunca.



7. ¿Qué poema le hubiera gustado escribir?

La Odisea, una leyenda antigua que contiene las semillas de nuestra forma contemporánea de relatarnos. En ella anidan algunas ideas que han dibujado nuestro imaginario, nuestra mirada, nuestra manera de vivir y entender el mundo.

8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Entender bien a una sola persona ya es tarea bien difícil, un país entero es inasequible. Propongo dos visiones: Patria, de Fernando Aramburu y pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz. Dos escritores muy admirados que retratan magistralmente algunas de las cicatrices más dolorosas en la memoria reciente de mi país.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Las Prisiones, de Miguel Ángel. Realicé el doctorado en la ciudad de Florencia y logré un permiso universitario, un salvoconducto mágico, que me permitía entrar gratuitamente en la Galería de la Academia. Acudí allí muchas tardes, repetidamente, sobrecogida por las luces del atardecer. Estaba hechizada por esas metáforas dolorosas y extasiadas de la creación.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Desde que soy madre, no puedo permitirme muchas manías: me veo a mí misma como esas figuras hindúes con múltiples brazos. Escribo en cualquier sitio, incluso dando la cena a mi hijo, cazando al vuelo los instantes, robando horas al sueño y luciendo al día siguiente ojeras como condecoraciones escritoras.



11. ¿Está viendo alguna serie en la televisión?

El impacto del desnudo, una serie documental escrita y guiada por Mary Beard. Me entusiasma su habilidad para conjugar lucidez, sabiduría y sentido del humor. Es una maestra y una referencia absoluta capaz de analizar e iluminar nuestro mundo, a través de las lentes y el legado de la cultura antigua.

12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

He vivido en tres ciudades de tres países, en todas ellas he experimentado momentos de extrañeza y de pertenencia. A Florencia, ciudad tomada por los turistas y al mismo tiempo de belleza recóndita si sabes buscar los lugares, le debo en gran medida la inspiración de mi último libro.

13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Mi biblioteca es un desorden solo parcialmente cartografiado. Los libros se escapan de los estantes, en rebelión permanente, y forman torreones apilados aquí y allá, en todas las habitaciones de la casa. Mi forma apasionada de leer acaba desmantelando todos los intentos de orden y racionalidad.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Las obras completas de Manuel Chaves Nogales, recién editadas, y Los amnésicos, de Géraldine Schwarz. He releído estos meses algunos libros del maestro Héctor Abad Faciolince y estoy buceando en sus escritos, atrapada por su escritura brillante, por su universo poblado de verdad, dolor y nostalgia.

15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Desde niña, la literatura fue mi gran vocación: ningún oficio me parecía más bello que sentarse en un escritorio a inventar mundos. Ya con ocho años dejé constancia de mi propósito en un cuaderno infantil. Si el sueño no se hubiera cumplido, me gustaría ser profesora de educación especial.



REDACCIÓN LECTURAS