¿Qué libro ha leído en estos tiempos de confinamiento?

Antropología filosófica contemporánea, de Juan David García Bacca; Essai sur la fatigue, de Peter Handke, y La femme aux cheveux roux, de Orhan Pamuk.



2.Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Ricardo Reis y a Esch.



3.De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato.



4.¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Autumn leaves, que fue y es la nuestra con mi esposo Gerardo Alzamora Vela.



5.¿Subraya los libros?

Algunos sí, otros no, pero no por segregarlos, sino porque hay algunos que tienen tesis y otros en menor grado.



6.¿Cuál película ha visto más veces?

Medianoche en París, de Woody Allen, por la admiración que suscita de épocas y seres pasados y sus magníficas obras de arte, siempre presentes; y los actuales sumidos en el ayer y a la vez proyectándose en el hoy y en el futuro, con la entrega así de un tiempo heideggeriano.



7.¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Me hubiera gustado escribir Más allá del bien y del mal, de Nietzsche.



8.¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

Égloga trágica, de Gonzalo Zaldumbide, por ser virgiliana.



9.¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Las iglesias son también museos. En San Pietro in Vincoli, El Moisés de Miguel Ángel. En Quito, la Virgen de Legarda en la iglesia de San Francisco. En la terminología propiamente de museo, El pensador de Rodin, en París.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

No lo llamo manía sino necesidad. Siempre escribo frente a mi ventana, contemplando los árboles y pájaros.



11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Directamente al computador.



12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Vi la serie The Durrells y la sigo repitiendo cuando la presentan.



13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Caracas, en donde hemos vivido con mi padre, Alfonso Rumazo González; mi madre, Inés de Cobo de Rumazo, y mi esposo, Gerardo Alzamora Vela.



14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Por lo que me llega más dentro del espíritu.



15. ¿Qué libro comprarìa hoy?

Varios, pero empezaría por estos dos : L’anomalie, de Hervé Le Tellier, Premio Goncourt 2020, y Le chant dissonant de la modernité, de Louis Zukofsky.



16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A pintar.





Redacción LECTURAS