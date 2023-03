1. ¿Qué libro o libros está leyendo o acaba de terminar?

Estoy leyendo dos libros, Fuerzas especiales de Diamela Eltit, que capta una realidad de flexibilización laboral, precarización de las masas y militarización en nuestra (funesta) era neoliberal; y el recientemente publicado Peregrino Transparente de Juan Cárdenas, un libro que creo marca un antes y un después en una obra ya de por sí estupenda.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Difícil pregunta, pero hoy invocaría a las mexicanas Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos, configuradoras definitivas del feminismo latinoamericano.

3. De los libros que leyó en la infancia, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Mujercitas, de Louisa May Alcott. A la luz del XXI, el nombre de esta novela puede sonar despreciativo, y no sé cómo sería mi experiencia de lectura de este libro en el presente. Sin embargo, tengo el recuerdo de una lectura dulce, divertida, y que me ayudó a generar una práctica íntima con la literatura.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Amor verdadero, de Willie Colón.

5. ¿Subraya los libros?

Subrayo con lo que tenga a la mano (lápiz o esfero), anoto todo lo que puedo en las márgenes de los libros y no tengo ningún tipo de reparo en desgastar los propios, a menos de que sean ediciones delicadas. Por ejemplo, tengo la primera edición de El lugar sin límites de José Donoso, y ese sí que no me he atrevido a subrayarlo o anotarlo (aún).

Lectura sugerida: Norman Mailer: 100 años del gran boxeador de la literatura

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

La última cena de Tomás Alea, que presta una mirada incisiva sobre los ingenios azucareros en Cuba durante la Colonia, y que expone una dificultad (casi una imposibilidad) de comunicación de los esclavos africanos debido a que provenían de distintos países y por ende manejaban diferentes lenguas.

7. Qué libro le hubiera gustado escribir?

Pornogafía de Witold Gombrowicz; y La hora de la estrella de Clarice Lispector; y Fruta podrida de Lina Meruane; y El obsceno pájaro de la noche de José Donoso… No me decido. Pero sé que todas estas novelas tienen en común el ejercicio de voces delirantes, que son contenidas en la plataforma que es la novela: el género que creo mejor permite la desigualdad estética.

8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Los ejércitos de Evelio Rosero.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

La bola de cristal ‘Emperatriz viuda’ que está en el Museo de Penn. Es una pieza seductora, de origen incierto, pero cuyo nombre está ligado a la emperatriz Cixi, figura clave en el ocaso de la dinastía Qing.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un lugar...

Puede interesarle: ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo durante más tiempo en un museo?

Necesito silencio y, en frente, una pared blanca. Cualquier detalle me distrae, cualquier ruido me perturba.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

A la hora de escribir voy directo al computador. Pero tengo muchísimos cuadernos en donde copio frases de los libros que voy leyendo. El ejercicio de transcripción de estas frases a mano ha sido una constante lección de escritura. Tengo la sensación de que en el traspaso uno aprende técnica, vocabulario, y de que comienza a entender cómo la sensibilidad estética que uno carga puede corporizarse en la literatura.

12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Me ha parecido estupenda.

13. ¿Hay algún libro que en especial le guste regalar?

No. Va cambiando según el año. Pero el último libro que regalé a una muy buena amiga fue la antología Tiempo terrestre de la poeta portuguesa Sophia de Mello.

14. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Siempre me he sentido muy bien en Bogotá, me gusta la vibra de urbe gótica, y, también, agradezco que, en un periodo formativo, me haya permitido experiencias claves, como haber trabajado en la sección Judicial del periódico El Espectador.

Lectura sugerida: 'Huesos de sol': el caos controlado de la memoria

16. ¿Qué libro compraría hoy?

Escrituras de Jacob, de Olga Tokarczuk. Lo compraré pronto, pero no sé si este año tenga tiempo para leerlo: tiene más de mil páginas.

17. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Tengo la fantasía de una vida paralela en la que soy perfumista. Creo que tengo un buen olfato, pero no sé qué hizo o qué hará mi yo alterno para profesionalizarse: definitivamente, no tengo talento para la química.

LECTURAS

Otras lecturas dominicales

'Me preguntan si esto es una novela. Mi respuesta es simple: sí'

Elisa Guerra: los caminos hacia una nueva educación

'Nunca he encontrado algo tan intenso como la maternidad': Rachel Cusk