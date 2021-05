Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

1.¿Qué libro está leyendo?

Acabo de terminar Las lunas de Júpiter, de Alice Munro. Ahora leo La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa.

2.Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Leonora Penderton de Reflejo en un ojo dorado (Carson McCuller) y a la Mujer Vieja de Yerma (Lorca).

3.De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Creo que Colmillo Blanco. Tenía ocho años y me metí en ese mundo de nieve y animales feroces. También en las ganas de que la historia estuviera a favor de ese perro. Lo leíamos con mi mamá. Las dos en voz alta. Cuando me cansaba de leer, ella me relevaba.

4.¿Qué tema musical elegiría por encima de todos?

Siempre Round Midnight.

5.¿Subraya los libros?

Subrayo y les marco las páginas con un doblez en la esquina de la hoja que tiene algo que me gustó mucho. Eso hago, más que subrayarlos, porque me parece más sencillo encontrar lo que me gustó de ese libro.

6.¿Cuál película ha visto más veces?

Mmm... toda la saga de Alien y tal vez Indochina. Son películas que siempre vuelvo a ver cuando no sé qué ver en la pantalla. No fallan.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

¡Los escribí! Los libros que escribí quería escribirlos y me gustan. De otros... tal vez El padre, de Sharon Olds.

8. ¿Cuál novela recomendaría para entender mejor su país?

Ay, qué difícil. Bueno, Las malas es un retrato del país que nunca se había hecho, desde la perspectiva de las travestis y la ficción. Pero eso es muy narcisista y me dijeron que está muy mal ser una flor de narciso. Pienso que Cien años de soledad es un libro continental. Es el continente contado en un pueblo que se llama Macondo y que podría ser cualquier pueblo de la región.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo?

Autorretrato con chango y loro, de Frida Kahlo, en el Malba. No solo me quedé largo rato mirándolo, sino que lloré. Lo pintó Frida con sus propias manos, estuvo al frente de ese cuadro quién sabe cuánto tiempo.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir?

No. Ninguna. Afortunadamente. A veces recuerdo que la cama está destendida y ordeno la habitación antes de escribir. Pero es una manía de Marguerite Duras y yo me tomo muy en serio a Marguerite.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Si me voy de casa, llevo un cuaderno y una lapicera. Si puedo llevar la notebook, pues en la computadora.

12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Sigo El cuento de la criada.

13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Córdoba, en mi ciudad. No por la ciudad. Por mis afectos. Por la gente que conozco. Es una ciudad muchas veces hostil y conservadora, pero la gente que resiste, que hace algo con ese conservadurismo, es muy querible. Artistas, trabajadores, docentes. Una ama también las miserias de quien ama.

14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Como puedo, vivo en un departamento muy pequeño y hago magia para que los libros no anden por toda la casa. En ese azar sé dónde están. Los que siempre leo están ahora mismo a mi izquierda, mirando qué respondo.

15. ¿Qué libro compraría hoy?

Ando hace meses campeando La balada de la dependencia sexual, de Nan Goldin, un libro de fotografías, quizá el libro de fotografías de nuestro tiempo.

16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Sería prostituta, otra vez. Pero ahora lo haría mejor, me arriesgaría menos.