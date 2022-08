La cantante Christina Rosenvinge es una artista que tiene una rara cualidad: sabe bajarse a tiempo del éxito –si se entiende el éxito como vender muchos discos o protagonizar portadas de periódicos– para luego lanzarse al vacío y caer de pie. Durante sus cuatro décadas de carrera seguramente muchos le dijeron, le dicen y le seguirán diciendo que está loca, pero para ella la sensatez no es necesariamente una virtud.

Se dio a conocer con el dúo Álex y Christina, y cuando apuntaba a barrer en listas de popularidad con canciones como '¡Chas!' o 'Aparezco a tu lado', decidió hacerse camino como solista. Luego, hace exactamente 30 años, apoyada por la banda Los Subterráneos, que eran nada más y nada menos que los músicos de Joaquín Sabina, hizo uno de los discos fundamentales del rock en español: 'Que me parta un rayo'.

Con su cara de Barbie y su postura de chica indie, Rosenvinge (nacida en Madrid, en 1964) puso la nota feminista en una escena musical llena de testosterona. Tenía todo para ser una superestrella y, tres discos después, se bajó de ese bus; saltó el charco y se marchó a Estados Unidos. Allí conectó con el circuito underground de Nueva York, que es como estar en el curubito de la movida intelectual estadounidense. Estuvo ad portas de tocar en el talk show de David Letterman. Tocar en un late show en Estados Unidos es algo así como la patadita de la buena suerte de Jorge Barón, pero en Estados Unidos. Si lo hubiera logrado, quizás se habría anticipado a Rosalía.

Y así ha sido su carrera: siempre explorando, atendiendo a su instinto antes que al marketing. No ha acertado en todo, pero sí se ha salido con la suya. Su proyecto más reciente forma parte de esa costumbre de retar a la rutina. Se trata de la obra de teatro Safo, donde recupera la poesía y la figura de la célebre poeta griega. Aquí, al contrario de su costumbre, escribe música para unos versos milenarios. Además vendrá a Bogotá para participar en el próximo Rock al Parque.

¿De dónde le llegó la vocación musical?

Todo nació porque mis padres pasaban los veranos afuera, en Dinamarca. Yo era la más pequeña de la familia y mi hermana Teresa, siete años mayor, invitaba a sus amigos a casa. Ellos tenían una banda y comenzaron a traer sus guitarras. Recuerdo cuando montaron una batería en el salón y la primera vez que sonó un amplificador de guitarra en mi casa. Tenía 15 años.

¿Así formó su primera banda?

Luego me ofrecieron ser parte de una banda de rock. Se llamaba Ella y los Neumáticos. Yo no tenía idea de cantar ni tocar, pero en esa época todo era muy punki. Estaba estudiando danza y pensaba que mi futuro iba a estar en las artes escénicas. Ya mayor de edad, comencé a ocuparme de la música y a escribir canciones. Así surgió el grupo previo a Christina y Los Subterráneos, que fue Álex y Christina.

¿Cuál fue la primera canción que compuso?

Hubo muchas malas canciones antes de que saliera la primera que quisiera grabar. En el primer grupo las canciones ya estaban escritas. Luego, en Álex y Christina, escribíamos juntos las canciones; él ponía los acordes y yo las melodías. Ya como solista hice cuatro o cinco temas que ni siquiera terminé. Cuando salió 'Tú por mí ' me di cuenta de forma inmediata que era una canción importante y que la iba a grabar.

¿Cómo fue crecer en una familia de migrantes?

En mi caso fue diferente. Mis padres llegaron de un país que era más rico que España, en los años 50. Viajaron por motivos románticos e idealistas. Lo que sí hay en común entre todos los migrantes es la sensación de pérdida, no importa si tus razones para migrar son económicas, políticas, ideológicas, climáticas o sociales. Has perdido a tu familia de origen, tu país, tu lengua. Eso sí estaba presente en mi familia. Por suerte, el hecho de perder una lengua madre, como es el danés, hizo que ganáramos una adoptada, el español. Eso fue la llave de un universo entero, no solo en España, sino en Latinoamérica.

¿Sus padres llegaron en la era de Francisco Franco?

Mi padre simpatizaba con esos ideales, por extraño que parezca. Él era ingeniero y un hombre muy conservador. Alguien muy estrafalario, lleno de contradicciones. Le podía encantar la poesía de Lorca y al mismo tiempo simpatizar con Franco. Hay que meterse mucho en su personalidad para entenderlo. Pero eso también tiene que ver con la ideología de la época, que era un poco hipócrita.

¿Por qué decidió terminar con el proyecto de Álex y Christina?

Era un grupo genuino. Habíamos nacido en una habitación como cualquier banda. Sin embargo, por el tipo de promoción que se hizo desde la compañía discográfica, a cierta parte de la industria le parecía un invento. Mucha gente no sabía que escribíamos las canciones. No sabían que yo era letrista antes que cantante. Era una cosa machista; se negaba la capacidad de una mujer que da la cara en una banda. Yo no estaba de acuerdo con eso, llevaba desde los 15 años tocando y cantando en bares. No me sentía a gusto siendo parte de lo más comercial de la música.

Entonces grabó Que me parta un rayo, con Los Subterráneos. ¿Qué pasó con ellos?

El disco que la dio a conocer entre el público latinoamericano. Foto: Archivo particular

No era precisamente una banda porque las canciones las escribí sola. En alguna canción firmé con algún colaborador, pero el noventa por ciento era mío. La banda la organicé para grabar el disco y recurrí a los amigos de mi hermana mayor, que eran los músicos de Joaquín Sabina. La composición del disco fue muy impulsiva. Estaba soltándome con la guitarra y tocaba de una manera muy punki. Era una época muy convulsa para mí. Vivía en una casa compartida y pasaban muchas cosas alrededor. Comencé a escribir sobre eso y sobre la nueva relación que tenía con el que luego fue el padre mis hijos, el escritor Ray Loriga. De alguna forma todo eso fue a parar a las canciones. Es un disco escrito desde un fuego interior muy potente. Se hizo muy rápido y creo que por eso tiene fuerza.

Es un disco muy feminista…

Es verdad. No fue algo planeado, era más bien instintivo sobre lo que sentía y lo que pasaba con mis amigas y también con mis amigos. Yo tenía esa forma de pensar, de lo contrario no habría logrado esa independencia con la música. Para ese momento ya había leído las cosas fundamentales en lo ideológico y estaba muy segura de mí misma.

¿Cómo lo ve a la distancia?

Pensar si le cambiaría algo no tiene sentido, se hace con lo que tienes en ese momento. Fue grabado por un ingeniero inglés que no hacía rock. Hacía pop, y logró un sonido no tan agresivo. El resultado fue bueno porque llevó a que los padres y las madres les compraran el disco a sus hijas adolescentes. No pensaba que fuera a tener éxito en España y menos que pudiera cruzar el charco. Fue mágico. Me di cuenta de que, gracias al idioma del país adoptado por mis padres, tenía un camino abierto a una cultura nueva, encontré un montón de gente que pensaba como yo.

Y luego llegó el momento indie y se fue a Estados Unidos…

Eso no fue algo planeado. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido espontáneo. Comencé a escuchar música diferente, más sofisticada. Esa cosa tan inmediata y primaria que tenía Que me parta un rayo ya no me salía. Es lo malo de aprender, que esa frescura solo la tienes en un disco, luego ya es un ejercicio de estilo. Es hermoso ver cómo la vida te va llevando por sitios diferentes. Estaba escuchando música de los 80 y 90, la que le correspondía a mi generación, y encontré un montón de cosas que me interesaban muchísimo. Fui a acompañar a Ray a un festival literario en los Países Bajos y coincidimos con Lee Ranaldo, líder de Sonic Youth. Vimos que teníamos muchas cosas en común, nos hicimos muy buenos amigos. Esa fue la puerta de entrada. Luego él produjo mi siguiente disco y nos mudamos a Nueva York.

¿Qué le dejó esa ciudad?

Fue una experiencia a medio camino. Me marché allí porque surgió una oportunidad, pero no me habría ido si hubiera tenido las cosas muy atadas en España. Acababa de sacar un disco, 'Cerrado', y la gente no había entendido lo que estaba haciendo. Si ese tipo de cambios hubieran venido de otro artista, se habrían respetado, pero en mi caso no, por el hecho de ser mujer. Estaba cansada de eso y surgió la oportunidad de irse. Son las ganas de hacer música las que me han llevado de un sitio a otro. Cuando volví a España ya era otra persona.

¿Cómo fue el regreso?

Un reencuentro y un enamoramiento con mi lengua. Después de haber escrito en inglés, donde hay mucho monosílabo, me volví a conectar con la sonoridad del español y la tradición literaria hispanoamericana, que es tan prolífica. En ese regreso el disco 'Tu labio superior ' hizo un nuevo milagro. Volví a estar en las listas de lo mejor del año y con conciertos llenos. Todos mis discos son hechos por instinto y eso para mí es una lección de vida: hacer las cosas de forma sensata no es necesariamente lo mejor. Arriesgarse es la mejor manera de encontrar tu camino.

¿Y cómo aparece el proyecto actual sobre Safo?

Estaba escribiendo para un disco nuevo y me ofrecieron hacer la música de una producción teatral. El proyecto era sobre Safo. Debía adaptar sus poemas a la canción pop y contactar a María Folguera para escribir textos, y a Marta Pasos, para dirigir. Hicimos algo que cada quien lo describe de manera distinta: algunos dicen que es una ópera rock, otros que es una obra de teatro y algunos más que es un musical avant garde.



¿Qué sabía de Safo hasta ese momento?

Poco. Su figura se conoce poco. Una poeta del siglo VII antes de Cristo de la que sabemos que tuvo mucha importancia en su tiempo y que escribía poemas de amor dirigidos a mujeres, es decir poesía homoerótica. Su obra ha dado lugar a dos adjetivos: lésbico y sáfico. Fuera de esto y de su 'Oda a Afrodita', no sabía mucho. Pero es que realmente solo se conoce un poema completo, cinco o seis incompletos, y algunos versos. Así que hay mucho para imaginar dentro de Safo. Lo que hemos hecho con la obra es contar su evolución en la historia, a lo largo de los siglos. Me metí de lleno en los versos porque en la antigua Grecia la poesía no se leía ni se recitaba, sino que se cantaba. Fue un gesto muy natural convertirlo ahora en canción pop.

Ha dicho que Safo era como una Rosalía de su tiempo...

Efectivamente, Safo tuvo mucha importancia e influencia sobre las generaciones posteriores grecorromanos, tanto en los hombres como en las mujeres. Ovidio, que fue un poeta famosísimo, era un fan de Safo, algunos siglos después.

¿Cómo ve la música de hoy, a las otras cantautoras, como Julieta Echeverry o Natalia Lafourcade?

Para mí ha sido maravilloso encontrar tantas cantautoras hoy. Durante mucho tiempo me sentía muy sola. El hecho de que años después mujeres mucho más jóvenes me reconocieran como influencia es una fortuna. Mujeres que dicen: “yo te vi en la televisión cantando 'Voy en un coche' o 'Tú por mí ' y me di cuenta de que, si tú lo habías hecho, yo también podía”. Con Julieta nos hemos hecho amigas, nos conocemos y nos visitamos. Es una cantautora superdotada y tiene una voz muy linda.

Una de las pocas que la acompañaba en esa soledad era Andrea Echeverri.

Es increíble: nunca hemos estado juntas aunque tuvimos éxito al mismo tiempo. Más allá de las circunstancias, siempre nos hemos caído muy bien. Cuando se hizo una edición conmemorativa de su disco 'El Dorado', hice una versión de la canción 'Bolero falaz'. Siempre ha habido una relación de simpatía a la distancia.

En alguna entrevista mencionó que estaba leyendo a la escritora Piedad Bonnett…

Para mí ella es una referencia absoluta de estilo. No me refiero a las cosas que cuenta, sino de cómo escribe, cómo maneja el idioma. Es una maestra total.

ANDRÉS ZAMBRANO DÍAZ

