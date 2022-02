Su destino era ser empleada doméstica. Como su bisabuela, su abuela, su madre. Nació en Brasil, el segundo país con mayor población negra fuera de África y el lugar donde seis millones de mujeres viven de limpiar las casas de otros.



Pero una decisión cambió su historia. Durante sus dos periodos de gobierno, del 2003 al 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer presidente obrero de Brasil, creó dieciocho universidades públicas, 173 nuevos campus universitarios y amplió el acceso a la educación para las familias más pobres. Gracias a eso, Djamila Ribeiro, la hija de un estibador de puerto que durante su tiempo libre llevaba a sus hijos a teatro y los ponía a leer libros de filosofía, se convirtió en 2019 en una de las cien mujeres más influyentes e inspiradoras del planeta por su activismo en el feminismo negro, según la BBC.

“Yo rompí el ciclo”, dice Ribeiro, de 41 años, que este año vino a Colombia por primera vez, invitada por el Hay Festival de Cartagena, para hablar sobre cómo combatir el racismo. Y romper el ciclo se traduce en lo siguiente: Ribeiro es hoy profesora de periodismo y de filosofía y es columnista del diario Folha de São Paulo. Es autora de El lugar de enunciación, ¿Quién tiene miedo al feminismo negro? y El pequeño manual antirracista, el libro más vendido en 2020 en Brasil por la plataforma Amazon. Es coordinadora del sello Sueli Carneiro y la colección Feminismos Plurales en la editorial Letramento, especializada en publicar voces silenciadas.

Djamila trabaja para los invisibles. Por eso en 2016 aceptó ser la secretaria adjunta de Derechos Humanos de la ciudad de São Paulo. No faltaron los riesgos. En 2018, cuando daba una conferencia en el estado de Acre, donde el 80 por ciento de la población votó a favor del presidente conservador Jair Bolsonaro, casi la linchan. “Seguidores de Bolsonaro quisieron sabotear la presentación. Irrumpieron a los gritos. Tuve que salir con escolta armada”, dijo Ribeiro en su momento. Pero no se amilanó. Ella sigue incomodando con sus ideas en Brasil, uno de los países del mundo donde más se mata a defensores de derechos humanos.

“Todo tiempo histórico tiene su resistencia. Soy parte de la resistencia a esa atrocidad que es el gobierno de Bolsonaro. Un gobierno extremadamente conservador, que conduce al desmonte de políticas públicas y a la precarización de la vida de la población pobre. En esta pandemia en Brasil mueren cinco veces más brasileños negros que blancos. Muchos viven en la periferia, en asentamientos irregulares sin saneamiento básico”, dice. Y entonces esa realidad, tan parecida a la de Colombia, da origen a la primera pregunta.

Durante la Colonia, Cartagena fue el puerto al que entró el mayor número de esclavos de África. Cientos de años después sus descendientes siguen viviendo en la periferia, ocupando los peldaños más bajos de la escala social y económica. ¿Cómo analiza esto?

Lo que veo aquí es muy similar a lo que veo en Brasil. En Cartagena hay muchos negros, pero no tienen ni los mismos trabajos, ni ocupan los mismos espacios ni viven igual que los blancos. Países como Brasil y como Colombia tienen que enfrentar este racismo y abandonar esa visión romántica colonial según la cual no somos racistas porque somos muy mezclados. En Brasil todo el mundo es racista, pero nadie lo asume: da vergüenza reconocerlo en público. Durante mucho tiempo se negó su existencia. Bolsonaro, por ejemplo, dice que en realidad no hay racismo y que somos los activistas antirracistas quienes creamos el problema. El racismo brasileño es un crimen perfecto, dado que el racismo estructural en una sociedad alienada lleva a mucha gente a reproducir el lenguaje de odio sin darse cuenta. Hay que enfrentar y nombrar el problema. No solo se trata de negros, sino también de los blancos. Tenemos una relación entre nosotros. Vivimos juntos. Es importante que los blancos empiecen a responsabilizarse de un cambio que es necesario.

Como blanca, ¿de qué manera puedo hacer eso que usted dice?

Pregúntese lo siguiente: cuando estuve en la universidad, ¿tuve cursos con profesores negros? ¿Tengo amigos negros?

Pregúntese lo siguiente: cuando estuve en la universidad, ¿tuve cursos con profesores negros? ¿Tengo amigos negros? ¿Cuántos periodistas negros, de ambos sexos, ocupan cargos en las principales redacciones del país o en los medios alternativos? Si no, ¿por qué será? Hay que entrar en un estado incómodo. Fíjese que usualmente es la persona negra la que tiene que cargar con esa incomodidad. Muchas veces soy la única persona negra en un aula de lectura, en un evento como este. Los blancos no se dan cuenta de eso. No lo ven como un problema. “Piensen en eso”, les digo a mis amigos blancos. ¿Cómo? Si tiene un negocio, puede hacer el esfuerzo de contratar empleados negros; si es profesor, puede retocar la bibliografía de su curso y buscar autores negros. Es muy importante que los blancos entiendan que tienen el poder para cambiar el statu quo. Deben engrandecer su visión del mundo. Porque si solo socializas, lees y escuchas a gente como tú, el resultado es que tu visión del mundo va a ser restringida, no real. Cuando estoy con indígenas, por ejemplo, ellos me muestran sus puntos de vista, su forma de ver el mundo. A veces me siento incómoda porque no sé algo. A veces no soy consciente de que discriminé o hice algún chiste pesado. Si no me incomodo, no puedo cambiar mi visión. El mundo no se limita a mí. El mundo se trata de mucha gente, de toda la gente.

Djamila Ribeiro, 41 años, es columnista del Folha de São Paulo y profesora en universidades de su país. Foto: Archivo particular

¿Algún ejemplo de racismo que haya tenido que vivir aquí en Cartagena y que por ese racismo estructural muchos lo pasemos por alto?

Racismo directo, no. Como estructura, sí. Estoy hospedada en el hotel Santa Clara, un lugar bellísimo, por supuesto. Pero no veo muchos huéspedes como yo. Como mujer ando muy alerta de este racismo estructural. Para mí es muy evidente. En el desayuno miro alrededor y me digo: 'otra vez soy la única negra en este espacio’. Es exactamente lo mismo que en Brasil. Mi hija tiene 16 años y juega tenis. Es la única adolescente negra en su equipo. Antes de empezar con ese deporte, le dijimos que no iba a ser fácil ser la única. Que aunque estamos trabajando para cambiar esa situación a nivel estructural, por ahora deberá enfrentar esa realidad. Es pesado ser la única.

Los ciudadanos del común, como usted, como yo, podemos hacer esos esfuerzos. Pero quienes más tienen que concientizarse son los que mandan. Presidentes como Donald Trump, como Bolsonaro dividen. ¿Qué debería hacer la gente que tiene poder?

Portada del único libro de Ribeiro que está traducido al español. Foto: Archivo particular

Cuando hablo de un lugar de enunciación, eso significa que tú tienes un lugar, yo tengo un lugar. Tú tienes el poder de escribir sobre estos temas. Tienes el poder de haberme elegido y estar aquí entrevistándome, escuchando cómo pienso. En Brasil hay una iniciativa muy interesante que se llama ‘Entreviste a una mujer’. Y hay una base de datos que incluye economistas, ingenieras, profesoras, intelectuales. Ya no hay excusa para decir que no hay, por ejemplo, ecologistas mujeres. Es posible cambiar lo que uno está haciendo. Es posible cambiar las normas. Es importante pensar bien qué tipo de sociedad queremos, ahora y en el futuro para las otras generaciones. ¿Cuál es mi rol en cambiar la sociedad? Un escritor, si va a escribir una obra de teatro, que haga el esfuerzo de no crear estereotipos. Unos padres pueden presentarles a sus hijos toda la diversidad del mundo. Es importante hacer este esfuerzo. No es algo que viene instintivamente. Es un proceso. Y los presidentes tienen que hacerlo.

La guerra en Colombia sucede en regiones con alta población afro e indígena. ¿Por qué siempre estas minorías cargan con lo peor de los Estados?

En Brasil pasa lo mismo. La guerra contra las drogas se lleva a cabo en las favelas. Si la policía encuentra a un negro con un poquito de marihuana, lo mete en la cárcel. Pero si encuentran a un rico con coca, el desenlace es otro. La conversación es mucho más compleja. La pregunta por hacerse es ¿por qué las cosas pasan de esta manera?

¿Quién hace posible esto?

¿Cómo cambiar mentes, volverlas más tolerantes? ¿Cómo empezamos a entender las ideas de los otros? A fin de cuentas, libros, cines, periódicos y todo lo que moldea mentes es más blanco que negro...

Hay que empezar cambiando el mercado editorial. Conceição Evaristo, una de nuestras mejores y más importantes escritoras brasileñas, dice que para la mujer negra el problema no consiste tanto en escribir, sino en publicar. Existen escritores negros, pero son invisibles. Si uno busca detrás de la historia de Brasil, ve nombres como Abdias do Nascimento, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto. Muchos escritores, muy buenos, pero no se les conoce. Y mueren en la pobreza. Hay que luchar por la democratización de los medios. En Brasil no son democráticos. Unas pocas familias controlan los medios de comunicación. En este momento hay censuras sobre la historia afro e indígena de Brasil. Es importante que la próxima administración luche por la democratización de los medios.

Pero hay medios, como el internet, que no necesitan ni democracia ni poder. Es un terreno en el que se puede contar lo que quiera.

Yo utilicé las redes sociales porque entendí que nos iba a servir, que era una buena estrategia para comunicarle a la gente lo que hacíamos, para iniciar conversaciones públicas, para defendernos narrativamente en una plataforma grande. Entendimos que necesitábamos alternativas y yo, por ejemplo, ya tengo un millón de seguidores en Instagram. Por eso, las estaciones de radio y de televisión se sintieron obligadas a invitarnos a hablar. Y ahora soy columnista del periódico más grande de Brasil.

Sentir incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Leyendo El lugar de enunciación, el único de sus libros traducidos al español, uno se siente incómodo. Uno no se ha puesto en los zapatos de ustedes, los que se sienten solos en un espacio lleno de blancos. ¿Qué mensaje quiere dejar?

Que es importante no utilizar el privilegio para discriminar a otros. Todos estamos discriminados de alguna manera: capitalismo, sexismo, racismo. Todos estamos oprimidos en niveles diferentes. Tenemos que entender nuestras diferencias. Y aunque ser diferente no es malo, el problema reside, más bien, en la desigualdad.

ALEJANDRA DE VENGOECHEA