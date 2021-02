'Me gustaría ser cirujana para ver lo de adentro de un cuerpo'

1. ¿Qué libros ha elegido para este tiempo de cuarentena?

De los que he leído en estas cuarentenas, los que más me gustaron fueron Space Invaders, de Nona Fernández; La belleza del marido, de Anne Carson, y Las Musas, de Jean-Luc Nancy.

2. Si pudiera invitar a un personaje literario a tomar un café, ¿a quiénes elegiría?

Quisiera conocer al niño de Desierto sonoro, la novela de Valeria Luiselli. También a algún personaje de Shakespeare para oírlo hablar.



3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

No recuerdo leer mucho cuando era niña, pero le tengo aprecio a una novela rosa que tomé de la biblioteca de mi abuela a los diez u once años. Era sobre un pirata que secuestraba a una joven mujer aristócrata y había muchas escenas eróticas. Yo le leía a escondidas las escenas de sexo a mi prima menor y cuando mi abuela se enteró, me regañó y escondió el libro. Lo busqué por toda la casa, pero nunca apareció. Hace poco mi prima me contó que mi abuela le regaló el libro y le dijo que ya tenía edad para leerlo.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Depende del día, pero mi canción favorita suele ser Sabré olvidar, del Joe Arroyo.



5. ¿Subraya los libros?

Sí, siempre.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Me tocó ver muchísimas veces Cars porque mi hermano estaba obsesionado.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Desierto sonoro, de Valeria Luiselli.



8. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Sí. Tengo una libreta para anotar ideas en la que solo escribo con esfero Bic azul.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Todas las esculturas grecorromanas que hay en el Louvre.



10. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Anoto muchas cosas en la libreta del esfero azul, pero escribo en el computador.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

La leyenda de Korra. Está pésima, pero ya casi termino.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

No sé.

13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Una parte la tengo organizada por editorial porque me gusta que estén juntos los libros del mismo tamaño. La otra parte, en la que tengo mis libros favoritos, la organizo combinando los colores de los lomos.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Compraría uno de Joan Didion en inglés.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Me gustaría ser cirujana para ver lo de adentro de un cuerpo.



