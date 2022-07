La actriz colombiana Laura García, que hace poco lanzó el libro 'Sin verlo venir', en el que hace un recorrido por su vida, responde el cuestionario de LECTURAS.

1. ¿Qué libro o libros está leyendo o acaba de terminar?

'La mirada del ángel' del escritor estadounidense Thomas Wolfe, publicado en 1929.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Dostoievski y a Virginia Woolf.

(Puede leer: La Biblioteca del Futuro y los libros misteriosos que leeremos en un siglo).

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

'Crimen y castigo', de F. Dostoievski.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

'Gracias a la vida', cantada por Mercedes Sosa.

5. ¿Subraya los libros?

Si son libros de estudio. Si no, aborrezco esta práctica, porque los libros no son de nadie. Son de quien los lee y seguramente los míos se leerán, espero, por otras personas.

6. ¿Qué película ha visto más veces?

No la he visto sino una vez, pero me encantaría tenerla y verla varias veces. Es una gran lección cinematográfica, en actuaciones, guión: 'Adiós, señor Haffmann', de Fred Cavayé.

(Además: ‘México es un universo afectivo en mi vida’: Juan Camilo Rincón).

7. ¿Qué personaje le habría gustado interpretar?

Ya no pienso en eso. Es agua pasada. Pero se me escaparon varios: Lady Macbeth, Julieta, espero que la lista termine allí.

8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez; 'Líbranos del bien', de Alonso Sánchez Baute e 'Historia privada de la violencia', de Otty Patiño.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

El 'David' de Miguel Ángel en la Galería de la Academia en Florencia, Italia.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Debe haber silencio. Hasta la música me estorba. Porque a medida que escribo, las palabras deben resonar dentro de mí para detectar cualquier deshonestidad, excesos o falta de pausas y/o silencios.

11. ¿Qué obra de teatro le gustaría volver a ver?

'La clase muerta', dirigida por el polaco Tadeusz Cantor, que la vi en 1978 en el Festival de teatro de Caracas.

12. ¿Hay algún libro que en especial le guste regalar?

Depende de la persona. Siempre pienso en a quién va dirigido el regalo. No regalo algo que me satisfaga a mí. Pienso en quién va a ser destinatario o destinataria del libro. En su crecimiento personal.

(También: Gabriel García Márquez: ¿por qué Pinochet quemó 15 mil libros del Nobel?).

13. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

La última temporada de 'Borgen' y 'Peaky blinders'.

14. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Roma, Italia. Su luz, su arquitectura, su belleza, que hiere los ojos.

15. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Tengo una sección de teoría teatral y actuación, otra de obras de teatro, otra de narrativa, otra, la Gaboteca, otra los libretos y guiones en los que he trabajado a lo largo de mi carrera, otra los diccionarios, gramática de la lengua, otra con historia, filosofía, otra con arte pictórico y escultórico, otra de poesía y otra con la literatura que le regalé a mi hijo cuando estaba en edad de escuchar relatos antes de dormir.

16. ¿Qué libro compraría hoy?

El 'Ulises' de Joyce, a ver si lo termino de una vez por todas antes de que me lo roben.

17. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Sería concertista de piano.

LECTURAS

Más lecturas

-El regreso de Michel Houellebecq, el 'salvaje' de las letras francesas

-‘Luvina’ se despide de la esquina cultural de La Macarena, en Bogotá

-Inauguran en la hacienda Yerbabuena el Jardín de la Amistad España-Colombia