Dos años infiltrada en lo más oscuro de internet

La vida secreta de los extremistas. Cómo me infiltré en los lugares más oscuros de internet, el último libro de la austriaca Julia Ebner, muestra lo vulnerables y manipulables que somos. Y hace que entendamos, no sin cierta angustia, cómo en ese agujero negro que es la pantalla del celular, del computador, hay todo un universo que parece ciencia ficción.



Pero no lo es.

En ese mundo hay grupos raros pero muy populares como los nipsters –nazis hípsteres–, yihadistas –ideología terrorista–, tradwives –esposas que defienden el papel tradicional de la mujer y que se clasifican a sí mismas según su VMS o valor sexual en el mercado–, supremacistas blancos, 4chan y 8chan –redes sociales que permiten compartir mensajes de forma anónima–.



Julia habla cinco idiomas y es consejera para gobiernos y agencias de seguridad e inteligencia. Su libro es una enciclopedia sobre grupos, formas de incidir y técnicas de radicalización. Internet cambia mentes humanas. Está demostrado. En una encuesta que se les hizo a cerca de quinientos extremistas estadounidenses en 2016, la conclusión fue que las plataformas online jugaron un papel en el 90 por ciento de los casos de radicalización.





Por eso, por absurdos que parezcan estos grupos, hay que saber que ante tamaña desinformación que circula, hay consecuencias. En 2016, el bombero Edgar Welsh creyó firmemente en el Pizzagate, teoría conspirativa que afirmaba que los demócratas dirigían una red de abuso infantil masiva desde Comet Ping Pong, una pizzería en Washington. Disparó para liberar a los niños. Nadie murió. Pero como este ejemplo hay decenas en un libro que debe ser lectura obligada para todo educador de hoy.***

Empecemos con un dato curioso. De niña usted quería ser cazatormentas y de adulta se dedicó, en efecto, a espiar gente que causa tormentas de odio y división. ¿Por qué esa pasión por un mundo oscuro?

Quise serlo cuando vi Twister (Tornado), una película en la que investigadores de tormentas intentan llegar al centro del huracán porque es ahí donde mejor se puede estudiar el fenómeno. Sentí igual cuando empecé a investigar los movimientos extremistas: quería llegar al corazón, al lugar donde pasan las cosas dentro de esos movimientos ideológicos. De modo que hay un paralelo entre mi sueño de niña de perseguir tormentas y perseguir extremistas.



Usted es filósofa con maestrías en Historia y Relaciones Internacionales. ¿En qué momento se le cruzó el radicalismo en su vida?

Fue una coincidencia. Cuando hice mi primera maestría en Pekín, quise enfocarme en China. Pero cuando llegué a Londres ocurrieron los primeros ataques terroristas que le pegaron duro a Europa: el tiroteo que dejó noventa muertos en el club nocturno Bataclan, en París, el ataque al semanario satírico francés Charlie Hebdo. Terminé muy interesada en el proceso de radicalización. Me hice miembro de Quilliam International, una organización fundada por exislamistas. Vi el gran valor que tenía hablar con gente que conoce los movimientos radicales desde adentro.

En su libro parece preocupada por la cantidad de jóvenes que están en el extremismo. Conectados todo el tiempo al computador, absorbidos por las redes sociales… ¿Les está enviando un mensaje a los padres de familia?

Por supuesto. Los padres, los profesores, rara vez reconocen a tiempo los patrones de la radicalización de un joven. Cuando se quiere reversar el proceso, suele ser demasiado tarde. En el Instituto de Diálogo Estratégico, donde trabajo, hemos estado intentando enseñarles a los padres qué tipo de lenguaje, técnicas y estrategias usan los extremistas para atraer a los jóvenes y menores de edad. Tenemos varios recursos y recomendaciones para familias y profesores de cómo frenar la radicalización en la página del instituto www.isdglobal.org



¿Podría explicarnos cómo, desde un celular, los extremistas se aprovechan de las debilidades humanas?

Las redes sociales están diseñadas para explotar la psique humana, para saber cómo funcionamos en nuestra cabeza, en nuestras emociones. Los extremistas conocen todas nuestras vulnerabilidades –las adicciones, la soledad– y saben cómo exacerbar esos problemas a través de las redes. Al principio tratan de explorar las preocupaciones que uno tiene. Una crisis económica, un mal momento con su pareja, un problema familiar. Son expertos en torcer estas crisis, que pueden ser sencillas. Pero los extremistas le mezclan narrativas que terminan explicándole al solitario, por ejemplo, por qué todo lo malo le está ocurriendo. El siguiente paso es ofrecer una solución. Y la solución, desafortunadamente, es muy blanca y muy negra y muy peligrosa porque divide el mundo entre el bien y el mal y, a veces, provocan ataques contra ese enemigo percibido.

Hablemos de esos ataques. En 2019, el australiano Brenton Tarrant, de 29 años, transmitió por redes cómo mató a medio centenar de personas en dos mezquitas en Nueva Zelanda. ¿Cómo controlar la información en redes?

Necesitamos leyes más fuertes para empresas como Facebook, Twitter, Instagram y para las que se benefician del uso de redes sociales. Si el modelo de negocio se enfoca simplemente en eliminar contenido extremista, nada va a cambiar. Los extremistas son expertos en inventarse otras plataformas que pasen desapercibidas frente a las medidas de censura.

¿Y los medios tradicionales? ¿Deben escribir sobre estos ataques que se gestan en las redes? Usted critica la publicidad que se la da al odio que se produce en internet.

El papel de los medios es muy grande en promocionar y ampliar los impactos de los actos de terrorismo a nivel psicológico publicando, por ejemplo, las fotos de los terroristas. Puede multiplicar el temor y dar ejemplo a otros. Y eso es lo que quieren los terroristas. Pero, a la vez, necesitamos buenos análisis e investigaciones sobre lo que ocurre. En Nueva Zelanda, la primera ministra hizo un buen trabajo al exigir a los medios no publicar el nombre del atacante, no darle atención adicional, no glorificarlo.

Pero el racismo, el radicalismo, la intolerancia han existido siempre. Con redes sociales o sin ellas...

Desafortunadamente, la naturaleza humana está propensa a formar tribus exclusivas. Y las tribus están basadas en raza, religión o etnia. Tenemos que reconocer las capas distintas de nuestra identidad para no solo identificarnos basados en nuestra religión o raza. Tenemos que enseñar a los niños que, aunque eres musulmán, también te gusta el fútbol. ¡Hay tantas capas en tu identidad! Las nuevas tecnologías fomentan luchas entre tribus, para poner el mundo en blanco o en negro. Es muy peligroso.

¿Cuál sería la mejor manera de luchar contra esta realidad?

Existen varias iniciativas de la sociedad civil, como The Baltic Elves, que bloquea y enfrenta las noticias falsas en Rusia. Lo más importante es mostrar coraje social en línea. Actuar como cuando un buen ciudadano interviene si alguien está siendo asaltado en un bus. Todavía no estamos mostrando el mismo nivel de coraje social en línea. Espero que ese coraje crezca. Que nos demos cuenta de que hay seres humanos detrás de estas cuentas y que seamos conscientes de intervenir si alguien es atacado en línea. Así las voces más moderadas tendrán más posibilidades de ser las voces dominantes.





¿Por qué cree que el odio circula más fácil y más rápido en internet que lo conciliador?

Contenidos de odio y violencia son contagiosos y pueden amplificarse muy rápido en las redes sociales porque están privilegiados por los algoritmos. Los emoticones más compartidos en Facebook son las expresiones de enojo. Por eso, muchos partidos políticos están tratando de crecer fomentando el odio y la indignación en su propaganda. Porque es la manera más eficaz de diseminarlo en línea.

¿Ve el mundo más extremo hoy que en el pasado?

Existen más redes de la derecha extrema que dominan el discurso en línea. Y están más organizadas y se insertan mejor en la sociedad convencional que las redes yihadistas.



Uno lee su libro y termina muy informado pero también muy angustiado. ¿Hay algo que podamos hacer para empezar a revertir este extremismo e intolerancia?

La idea inicial de las redes sociales era romper las fronteras, construir puentes entre personas. Eso es el lema de Facebook: ‘Conectando a la gente’. Pero también nos ha dividido. Cambiar esa tendencia está en nuestras manos. Quizás podamos hablar en línea con personas con quienes normalmente no nos comunicamos. Los que no tienen las mismas opiniones políticas. Tratar de construir puentes no solo porque nos una la misma opinión política, raza o religión. Sé que con la pandemia es más difícil tener diálogos personales. Pero aun cuando uno arranca una conversación en línea, si no estás de acuerdo con esa persona, es mejor decirlo directamente que iniciar una campaña de odio a sus espaldas. He sido víctima de mucho odio después de publicar libros o investigaciones. Cuando les escribía directamente a las personas que me insultaban, terminaban siendo amables conmigo. Incluso me pidieron disculpas porque de repente aparecí como un ser humano real.

Usted habla del arte como una forma muy útil de luchar contra el extremismo. ¿Cómo así?

Hay un comediante excelente en Alemania, Jan Boehmermann, que usa la comedia para alertar sobre el extremismo. Funciona muy bien. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania es un gran tema no poder expresar el orgullo nacional. Pero este comediante hace reír a la gente, rompe tabúes. El arte puede darnos una nueva forma de expresarnos, especialmente emociones profundas, que a veces son difíciles de demostrar con las palabras correctas.

Acaba de ser mamá. ¿Qué decisión va a tomar cuando su hijo empiece a usar redes sociales?

En general no estoy en contra de las redes sociales, pese a que han estado vinculadas a la radicalización. Pero los niños deben estar muy informados para darse cuenta cuando alguien está tratando de atraerlos, de involucrarlos en un grupo, de manipularlos, de venderles información falsa. Es importante que sepan que estas redes pueden ser usadas por extremistas.



ALEJANDRA DE VENGOECHEA