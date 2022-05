La habilidad del escritor y exespía británico John le Carré para jugar con sus personajes, apelando a la tradicional flema británica, la aplicó también a su vida. En primer lugar, porque murió siendo irlandés, para mostrar de manera contundente su conocido rechazo a la salida de su país de la Unión Europea. Era ‘antibrexit’ y falleció europeo. La segunda jugada tiene que ver con su legado literario, su novela póstuma 'Proyecto Silverview' es, en principio, aparentemente un proyecto inacabado, pero la realidad muestra que no desmerece cuando se le compara con sus clásicos como El espía que surgió del frío o El infiltrado; ¿por qué nunca lo publicó?

Su hijo menor, Nick Cornwell, también escritor, recibió la misión de revisar sus archivos y fue quien la encontró, y como explica en el epílogo, no encontró la necesidad de hacer ningún tipo de ajuste, en su concepto, siempre estuvo lista. Pero el libro estuvo en remojo algo más de un lustro, quedó engavetado y se publicó de forma póstuma.



Sin embargo, después de leer la historia de Edward Avon, un viejo espía que casi al final de su vida hace su jugada maestra, se puede entender 'Proyecto Silverview' como una metáfora literaria del desencanto y frustración del gran escritor británico con su país y con la realidad de occidente. Tal vez dejó su novela para después de su muerte para no tener que soportar la cultura de la cancelación, y la dictadura de los likes que aqueja la cultura de hoy. Sabía lo que se venía con una novela que es pesimista sobre el mundo actual.



Le Carré se saca el clavo apostando por un personaje que es capaz de traicionar a todos solo para ser leal a sí mismo, una paradoja donde la coherencia ética lo lleva a dar una patada al tablero y llevarse por delante a todos los que en su momento confiaron en su trabajo.



Proyecto Silverview muestra que su talento no decayó con el tiempo ni con la edad ni con las circunstancias. Muchos pensaron que con la caída del muro del Berlín y el final de la Guerra Fría se había quedado sin tema, sin referentes y sin villanos, pero al igual que James Bond –otro famoso personaje miembro del servicio secreto británico– supo reinventarse.

Proyecto Silverview John le Carré Planeta 296 páginas $ 65.000 Foto: Archivo particular

Como siempre, en las novelas de espías nada es lo que parece y casi todos los personajes que participan en la historia tienen una doble vida y se deben a verdades superiores que poco tienen que ver con su cotidianidad más mundana. El amor por la literatura y los libros puede ser una fachada para alguien que en realidad se está jugando el futuro de su país. Y la historia de Proyecto Silverview comienza con la visita del anciano terrateniente Edward Avon a una pequeña librería. Su dueño, Julian Lawndsley, es un joven financista renegado de la City, algo así como el Wall Street británico, que decide darle un giro de 180 grados a su vida. Con su horizonte económico resuelto se instala en una pequeña localidad costera del Reino Unido y abre una pequeña librería. Lo que no sabe es que su emprendimiento y él mismo se ponen en el centro de una intriga internacional protagonizada por viejos y jóvenes espías que buscan adaptar su trabajo a las necesidades de la nueva Europa, la del brexit y los nuevos nacionalismos.



La relación entre el viejo y entrañable espía y el joven librero comienza por la siguiente solicitud: Avon está interesado en “cualquier libro en buen estado cuyo autor sea Chomsky N… Autor de más de cien libros. Filósofo, analítico, científico cognitivo, lógico, activista público, crítico del capitalismo de Estado y de la política exterior de Estados Unidos, encarcelado en repetidas ocasiones. Se le considera el intelectual más importante del mundo y padre de la lingüística moderna”. ¿Declaración de principios o mensaje en clave? Cada quien puede interpretarlo como quiera.