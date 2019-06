Los libros del escritor Joe broderick

El escritor australiano (1935) cuenta que estos fueron los primeros títulos que vinieron a su mente a la hora de escoger los libros que lo han marcado en la vida, y aclara que no incluyó obras de teatro.

1. The sleepwalkers (Los sonámbulos), de Arthur Koestler



2. The Virgin Suicides (Las suicidas vírgenes, de Jeffrey Eugenides



3. Molloy, de Samuel Beckett



4. El siglo de las luces, de Alejo Carpentier



5. The Power and the Glory (El poder y la gloria), de Graham Greene



6. Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato



7. The Fatal Shore (La orilla fatal), de Robert Hughes



8. Continental Drift (Deriva continental), de Russell Banks



9. Laughter in the dark (Risa en la oscuridad), de Vladimir Nabokov



10. In Cold Blood (A sangre fría), de Truman Capote.