Notario es una instantánea

de la mente y del alma de Basquiat,

y un relato de cómo percibimos.

Sea lo que sea lo que creamos

estar viendo, lo cierto es que lo vemos

en un montaje caótico, poblado

por pensamientos fragmentarios,

descargas de sentidos

e imágenes periféricas. Es imposible

ver una cosa totalmente aislada del resto.

Mira lo que te pierdes. El mundo visto a través del arte, de Will Gompertz. 288 págs. Editorial Taurus Foto: Editorial Taurus

Los cuadros de Jean-Michel Basquiat de principios de los años ochenta son muy buenos; Notario (1983) es una obra maestra. Nunca nadie había hecho algo semejante, ni lo ha hecho nadie

desde entonces: un amasijo expansivo, un batiburrillo de ideas, emociones, opiniones, referencias, conversaciones, observaciones, retratos, reportajes, juegos de palabras, capas sobre capas de pintura, variaciones, simplificaciones, reelaboraciones y reevaluaciones

constantes. Un lío monumental, incoherente, a primera vista; pero,

en realidad, una composición de un virtuosismo incomparable, una sinfonía para una ciudad: una reflexión sobre las complejidades de la vida urbana contemporánea y nuestras mentes sobreestimuladas. El arte suele ser un proceso de despojamiento cuyo fin es llegar a la esencia misma del tema que trata. Vale. Muy bien.



Pero no es así, con un enfoque tan estrecho, como vemos y experimentamos realmente el mundo. Rara vez —si es que ocurre— podemos concentrarnos únicamente en una sola cosa. Incluso encerrados en una

celda, sin nada que mirar salvo cuatro paredes desnudas, nuestra

mente se pondrá a vagabundear: los pensamientos brotarán en

nuestra cabeza, los sonidos y los olores desencadenarán imágenes.

Estamos haciendo malabares constantes con multitud de elementos.

Todo lo que «vemos» forma parte de un collage visual de pensamientos

asociados y disociados, conscientes e inconscientes, que no para de modificarse. En nuestras cabezas reina el caos, y esa es la esencia que Basquiat nos revela en Notario.



El cuadro es como hurgar en la bulliciosa mente del artista

nacido en Brooklyn a finales de 1982. Tenía poco más de veinte

años, vivía en el Bajo Manhattan y se encontraba en la cresta de la

ola tras el éxito de ventas de su exposición de obras neoexpresionistas.

Pero ya se había hecho un nombre escribiendo grafitis poéticos

en las paredes del East Village y el SoHo junto con su viejo

amigo del colegio, Al Diaz. Sus velados aforismos (por ejemplo, a pin

drops like a pungent odor* los firmaban como samo© (pronunciado

same-o, como en la expresión «la misma mierda de siempre»),**

con la esperanza de llamar la atención de los hipsters que dirigían

la escena artística del centro de la ciudad. Y funcionó. samo© se

convirtió en algo que había que tener en cuenta, Basquiat salió a

la luz como su misterioso autor y, antes de que pudiera decir: «Hola,

me llamo Jean», era un habitual del Mudd Club y el fundador de

la banda experimental Gray.



No era un músico especialmente bueno. Pero en aquella época

bastaba con decir que eras músico, artista, modelo, diseñador

de moda, actor, cineasta, escritor, poeta, etc., para serlo. No hacía

falta tener experiencia previa ni un currículum; uno podía reivindicar

para sí todas las ocupaciones artísticas que quisiera (Basquiat

fue siempre un artista, DJ, poeta, actor, escritor, diseñador y empresario

de camisetas). El Mudd Club atraía a aspirantes de todo

el mundo. Allí estaba, por ejemplo, una bailarina desconocida,

con grandes ambiciones y pose rockera. No pasaba desapercibida.

Más tarde, se convirtió en cantante y la atención que despertaba

no dejó de crecer. Basquiat, que estuvo saliendo con ella antes de

que la fama les llegara a ambos, no fue inmune a sus encantos.

Aquella artista se llamaba Madonna. Otra de las habituales del

club era Debbie Harry, del grupo Blondie, la primera persona —o

eso se dice— que compró un cuadro de Basquiat por unos doscientos

dólares (una mínima fracción de los muchos millones que

el cuadro cuesta hoy). El artista Keith Haring también andaba

por allí.

'El Gran Espectáculo (El Nilo)', de Jean Michel Basquiat. Foto: EFE

De este burbujeante caldo de cultivo repleto de gente bohemia,

dandis en busca de atención, creadores de la contracultura y otros

muchos personajes excéntricos y adictos, surgió el artista Jean-

Michel Basquiat. Siempre había sido un dibujante ávido —quizá

como refugio ante una vida familiar difícil en la que su padre haitiano

(Gerald) y su madre puertorriqueña (Matilde) se peleaban

continuamente, se separaban, se reconciliaban y volvían a pelearse—.

En apariencia, pertenecía a una familia de clase media acomodada

en la que el padre, contable, podía permitirse un elegante

coche europeo, una membresía en un club de tenis local, una casa

de estilo brownstone en Brooklyn y el colegio privado de su hijo.

Pero el matrimonio se estaba desintegrando, Jean no paraba de

meterse en problemas en el colegio y sus padres —según contó

después— le pegaban.



Se escapó de casa un par de veces antes de abandonarla definitivamente

a los diecisiete años. El centro de Nueva York le atraía

como las olas a un surfista. No pudo resistirse a la energía y a la

urgencia que se respiraban en el Lower East Side de finales de los

años setenta. La zona estaba en ruinas, repleta de edificios tapiados

o a punto de caerse. La delincuencia abundaba, como las drogas, y

en todas las esquinas había prostitutas y proxenetas. Para los ricos

y poderosos del Upper East y el West Side, el centro era un infierno.

Para Basquiat, era el cielo en la tierra.



Sobrevivía gracias a su ingenio. Bebía vino peleón con los borrachos,

tomaba ácido en el Washington Square Park, mendigaba

cuando era necesario, caía redondo, inconsciente, sobre sus amantes

y amigos, dormía mal o no dormía, y husmeaba en los rincones

de los antros de mala muerte en busca de monedas sueltas. Lo que

hiciera falta, en fin, con tal de permanecer en el meollo artístico

multicultural, multidisciplinar y multimedia que era el centro de

la ciudad a finales de los setenta. Aquel era su lugar, entre punkis

y poetas, productores de hip-hop y grafiteros del metro. Una cultura

alternativa, espoleada por el talento y las ideas, no por el dinero

y las grandes empresas.



Basquiat empezó a preparar lotes de postales caseras para venderlas

por las calles. Un día vio a Andy Warhol en un restaurante y

le vendió tres tarjetas al artista pop allí mismo. Basquiat quería ser

Warhol. Famoso como Warhol, admirado como Warhol, el número uno como Warhol. Eso lo tenía bien claro. Pero lo que no imaginaba

era que su héroe, Andy Warhol, no solo se convertiría en su colaborador,

sino en un mentor y amigo muy querido. Tampoco imaginaba

que su propio sueño americano se haría realidad de un modo

espectacular, solo para acabar transformándose en una pesadilla.

Era ya una personalidad destacada del East Village, alguien que

desprendía un aura de celebridad. Todo el mundo notaba que estaba

ante un tipo especial. Cuando aquel veinteañero flaco salía a

la pista de baile, la gente se echaba a un lado para observarlo y

admirarlo. Los medios de comunicación empezaron a fijarse en él.

Y, entonces, un amigo le pasó dinero para comprar materiales artísticos,

lo que dio lugar a una serie de cuadros que nacieron ya con

el sello distintivo de un estilo —el suyo— que llegaría a ser mundialmente

reconocido. Desde sus inicios, mezclaba palabras e imágenes,

borraba los detalles pintando encima, desechó la profundidad

de campo en sus composiciones y dibujaba de forma

intencionada con trazos. Este aire de provisionalidad hacía que sus

imágenes transmitiesen una sensación de improvisación y de franqueza,

un efecto que acentuaba aplicando cuidadosamente la pintura

para que pareciese que la acababa de poner de cualquier manera

nada más despertarse. Quería generar una crudeza y un

dinamismo acordes con la urgencia creativa de la escena artística

del centro de la ciudad.



Cuando era niño, su madre, amante del arte, solía llevarlo a los

museos y galerías de Brooklyn y Manhattan. A Jean, con una curiosidad

intelectual innata, no se le escapaba la escasa representación

de artistas negros en todo lo que veía. De hecho, los artistas

negros no solo estaban infrarrepresentados, sino que se los blanqueaba.

Era tal la escasez de pinturas y esculturas de gente con su

color de piel que uno de sus primeros encuentros con un arte enraizado

en la cultura africana se produjo cuando contempló el

Guernica, el genial alegato antibelicista de Picasso, en directo.

Aquello fue un flechazo en toda regla. Basquiat había leído mucho

sobre las influencias estilísticas de la obra, que, ahora podía verlo

claramente, eran producto de la fascinación que ejerció en el pintor

español el arte tradicional de África. Basquiat se propuso reapropiarse

de lo que Picasso había tomado prestado: los ojos elípticos,

las formas simplificadas y las figuras bidimensionales.

'In This Case', obra subastada de Basquiat. Foto: Efe

La escena bohemia que Basquiat documentaba era muy diversa

desde el punto de vista étnico; era liberal e inclusiva, aunque el

resto de la ciudad de Nueva York no fuese así. Padeció el racismo

y la discriminación a diario, desde el acoso policial hasta los taxis

que se negaban a parar para llevarlo. Le enfadaban y frustraban las

preguntas ridículas e impertinentes que le hacían los entrevistadores,

preguntas que no le habrían hecho a un artista blanco. Por

ejemplo: «¿Diría que su obra es “primitiva”?» o «¿Es cierto que

tiene que encerrarse en un sótano para poder pintar?». O, esto otro,

extraído de una antigua entrevista de televisión: «¿Se considera usted un “expresionista primigenio”?». A Basquiat le pareció una pregunta tan tonta y tan insultante que pidió una aclaración al periodista. «“Primigenio”... ¿como un mono? —preguntó, perplejo—,

¿como un primate, quiere decir?». El entrevistador se quedó

desconcertado, incapaz de armar una frase, mientras el entrevistado

esperaba pacientemente la aclaración.

Fue en aquella época cuando pintó Notario. Se había convertido

en la comidilla de la ciudad. Un marchante de arte muy prestigioso

lo había contratado, le había proporcionado un espacio en

su galería y le había organizado una exposición individual en la

que vendió todos los cuadros. Jean-Michel Basquiat «el Artista»

había llegado a lo más alto como una exhalación, pasando de vagabundo

a millonario en cuestión de meses. Todo el mundo lo

deseaba, a él y a su arte. Al principio, aquello le encantaba, después

empezó a fastidiarle. Se dio cuenta de que «debía» cuadros a coleccionistas

con quienes —sin ser consciente de ello— había firmado

contratos de adquisición de pinturas aún no realizadas.

Aquello ejercía mucha presión sobre él, se sentía obligado a no

bajar el listón. Le preocupaba que su obra se resintiera por ello y

acabar haciendo cuadros malos. Su relación con las drogas, cada

vez más intensa, no contribuía mucho a paliar su ansiedad. Según

se dice, Madonna lo dejó porque consumía heroína.

De esta mezcla tóxica de acontecimientos, experiencias, emociones

e influencias, nació Notario. Y el sobrenombre de «Picasso negro

». Pero él no era eso. Picasso había sido el innovador por excelencia,

un artista de formación académica que pintaba y esculpía en

una variedad de estilos muy amplia, algunos de los cuales inventó él

mismo. Jean-Michel también era brillante, innovador y un artista formado, pero no desarrolló una investigación filosófica comparable

con la que Picasso llevó a cabo sobre los modos de percepción

y de representación, influido profundamente por Cézanne.

A Basquiat le gustaba sumergirse en sus libros, visitar museos, ver

la tele, leer cómics, seguir los acontecimientos deportivos y —lo

más importante de todo— escuchar a los músicos de jazz que su

padre le había dado a conocer. Basquiat no era el Picasso negro,

sino el Charlie Parker de la pintura. Puede que Andy Warhol

fuera el rey del Pop Art, pero Jean-Michel Basquiat era el campeón

absoluto del Bebop Art. Pintaba tal como tocaba Parker, con

una improvisación enérgica y un ritmo palpitante, rizando las

notas —las palabras, los colores, las formas— de su pintura con

un efecto increíble.

A Jean-Michel no le gustaba hablar de su obra. «Es como preguntarle

a Miles [Davis]: “¿Cómo suena tu trompeta?”», dijo en el

documental de Tamra Davis, Radiant Child. Sin embargo, dio algunas

pistas sobre Notario, un mejunje repleto de enigmas, referencias

a la Antigüedad clásica, los dibujos animados de Disney, el

racismo, los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci, la trata de

esclavos, la teoría marxista, la Biblia, el arte moderno, la astronomía,

la química, los grafitis, los símbolos tribales africanos, el hip-hop

y los jeroglíficos egipcios.



Comienza en la esquina superior izquierda, con el planeta Plutón,

para cuya ejecución se basó Basquiat en el primer dibujo de

la Luna que hizo Galileo. Adjuntó el signo © (un símbolo que

había utilizado repetidamente desde sus días de samo©) a la palabra

pluto, por si Disney —suponemos— intentaba reclamar los

derechos del nombre. Tachó la palabra pluto abajo porque no

quedaba bien. La palabra salt en la esquina inferior izquierda, que

se repite en el lado opuesto, es una referencia al uso de la sal como

moneda en la antigua Roma.



El tema de las transacciones continúa con la inclusión de la

palabra notary, el profesional del derecho que autentifica documentos

y contratos comerciales. La forma dentada debajo de la

palabra, idéntica a la corona que Basquiat utiliza a menudo en sus

cuadros, es el sello roto de un notario. El contrato se ha leído. El

mensaje mercantil del cuadro se vuelve explícito con la escritura

en la parte inferior, bajo las dos figuras centrales, de la frase this note for all debts public + private, impresa en todos los

billetes de dólar. Basquiat, presionado para producir nuevas obras

destinadas a clientes impacientes, está convirtiendo su arte en dinero,

utilizando su pintura como los romanos utilizaban la sal:

como moneda de cambio. La composición imita la de un billete

de dólar, sobre todo en los dos paneles de la izquierda, en los que

el círculo central en forma de salvavidas está remarcado, y el «mal

de ojo», como lo llamaba el artista, asoma por él igual que en la

cima de la pirámide que figura en el reverso de los billetes de dólar.

Pero Basquiat ha incluido dos cabezas, no una, la primera de

las cuales es un casco (escrito en español, casco, como se dice en

Puerto Rico). La segunda figura es casi con toda seguridad un

autorretrato probablemente inspirado en la máscara de Tezcatlipoca,

el dios azteca del cielo nocturno.

Exposición Warhol y Basquiat. Foto: AFP

Cuanto más se mira, más se ve. Los bichos chupópteros están,

evidentemente, en la cabeza del artista: parasites, fleas and

leeches** (numerados 46 y 47 porque, según Basquiat, la lista de

sanguijuelas es muy larga). ¿Se refiere a esos voraces coleccionistas

de arte que, según él, le chupaban la sangre y lo dejaban seco desde

el punto de vista creativo, dehydrated?*** ¿Y las palabras del

medio? Son difíciles de distinguir al principio (Basquiat pensaba

que la veladura dificultaría la lectura), pero el caso es que pueden

leerse: roaches dehydrated as a result of boric acid.

¿Está celebrando el éxito que ha tenido con el ácido bórico (un

popular producto en polvo que mata a las cucarachas deshidratándolas)

para deshacerse de una infestación en su estudio? ¿O está

hablando del mundo del arte, o de las drogas, o estableciendo un

vínculo con la sal? Y luego está el panel de la derecha con letras

blancas que sobresalen de un fondo negro y que dicen: introduction

(palabra semienterrada en un borrón de pintura) to pluto,

y, encima de ellas: academic (palabra que se ha remarcado con

pintura) study or the male torso.



El único torso masculino que aparece en el cuadro es el de la

figura negra, lo que, suponiendo que se trate de un autorretrato,

daría sentido al subrayado de la palabra academic, ya que Basquiat

no tenía formación académica pero había estudiado con detenimiento

los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci. El cuerpo era

un tema que le interesaba desde la infancia, después de que un

coche lo atropellara cuando tenía siete u ocho años, un accidente

que lo mantuvo ingresado durante mucho tiempo en el hospital y

provocó que le extirparan el bazo. Su madre le regaló un ejemplar

de Anatomía de Gray (posiblemente de ahí sacó el nombre de su

banda) para que dibujara.



A la Biblia y la esclavitud se alude con las palabras sickles y

mattocks,* que aparecen en la mitad inferior del panel derecho

de Notario. Son una referencia a los primeros minutos de la película

Downtown ’81 (rodada en 1980 y estrenada en 2000), que protagoniza

el propio Basquiat. Mientras camina por el Bajo Manhattan

con su característico abrigo de gran tamaño, una voz en off

presenta al personaje, que es básicamente él mismo:

Jean [voz en off]: ¿No son reyes los príncipes? Antiguos y honorables

ni por espada ni lanza dispersos por los cuatro rincones de la tierra.

Ni por las hoces, las azadas, las horcas, las hachas. Y la tierra era un

vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu se movía sobre la

superficie de las aguas. Y se hizo la luz. Y aquello fue bueno.

Uno puede pasarse días y días rompiéndose la cabeza y tratando

de descifrar el sentido de las imágenes y las palabras repartidas por

la enorme superficie de 180 × 401 cm de Notario sin dar con una

solución convincente y coherente. Sospecho que a Basquiat le habría

costado explicar la lógica de todas y cada una de las piezas que

componen el cuadro. Era un admirador de los recortes de William

Burroughs, de los actos de azar de Marcel Duchamp, del «sampleo»

de los DJ. Le gustaba imaginarse la revelación emergiendo a través de

actos aleatorios y combinaciones veladas. Le atraía rescatar elementos

procedentes de diversas fuentes y juntarlos. Trabajaba en cinco o seis cuadros a la vez, añadiendo un poco aquí, quitando una

parte de más allá. Las ideas pasaban de un lienzo a otro mientras

el artista construía el equivalente visual del famoso Wall of Sound

de Phil Spector: una obra de arte compacta que, cuando se mira

como un todo orgánico, se nos aparece como la manifestación

sinfónica de la personalidad, el talento y la experiencia de la vida

de Basquiat en el East Village de principios de los años ochenta.​

Notario es a la vez personal y universal: una instantánea de la

mente y el alma del artista, y un relato sobre cómo percibimos. Sea

lo que sea lo que creamos estar viendo, lo cierto es que lo vemos

en un montaje caótico, poblado de pensamientos fragmentarios,

descargas de sentidos e imágenes periféricas. Es imposible ver una

cosa totalmente aislada del resto.



Después de Notario, la vida de Basquiat mejoró y empeoró mucho

también. El lado positivo es que el número de sus seguidores,

amantes del arte, no dejó de aumentar. Entabló una relación muy

estrecha y gratificante con Andy Warhol, que asumió el papel de

mentor, confidente y colega, lo que dio lugar a una exposición

de pinturas realizadas en colaboración (1984-1985) que no tuvo

mucho eco. También se benefició de que lo representaran algunos

de los marchantes de arte más respetados. La parte negativa es que

su vida perdía pie, al igual que la de su héroe Charlie Parker. Ambos

estaban enganchados a una venenosa mezcla de heroína, alcohol

y gente que se los suministraba. Por supuesto, Basquiat era muy

consciente de que Parker había muerto joven, a los treinta y cuatro

años; tal vez lo considerara un final romántico y digno de un artista.

«Si es lo que hay...», solía decir. Cuando Jean-Michel murió

de una sobredosis de drogas en 1988, a la edad de veintisiete años,

dejó más de mil pinturas y otros tantos dibujos. Era muy prolífico,

pero estaba exhausto. En los últimos tiempos, se le había metido en

la cabeza convertirse en escritor, un oficio en el que había incursionado

de forma puntual con sus grafitis y pinturas. Sin duda,

tenía muchas más cosas que ofrecer, una visión del mundo que

compartir.



Empezó queriendo ser bombero, luego dibujante, antes de descubrir

el arte a los quince años. Y el arte se convirtió en su vida, y

su vida en su arte. Su visión del mundo moderno como un collage

viviente repleto de estímulos era algo original entonces y muy clarividente ahora, en la época de las redes sociales. Supo reconocer

que lo que vemos está inmerso en una avalancha de imágenes,

sonidos, olores, sensaciones interconectadas y que nada se experimenta

de forma aislada; el contexto de cada cosa lo conforman

todas las demás. Todo es, en fin, un revoltijo, pero, tal como nos

mostró Basquiat, un revoltijo que puede ser, también, hermoso.

