El escritor colombiano Isaías Peña Gutiérrez, quien acaba de publicar El universo de la creación literaria, responde el cuestionario de LECTURAS.

¿Qué libro o libros está leyendo o acaba de terminar?

Por costumbre y razones de creación literaria, leo libros de manera simultánea. En este 2023, me han acompañado Aki Shimazaki con Luna llena, Violette Ailhaud con El hombre semilla (El hombre semen), Samanta Schweblin con Siete casas vacías y J. M. Coetzee con Hombre lento. Y ya viene José Zuleta Ortiz con Lo que no fue dicho.

Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Qué bueno sería invitar al Conde Drácula y decirle, “Hermano, deje la sangre, tomémonos un cafecito”; con Bartleby el problema sería que me saliera con el cuento de “Preferiría no hacerlo”; me quedo con Gargantúa y Pantagruel, comida, vino y café a torrentes.

De los libros que leyó en la infancia, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Con la nostalgia de mis primeras aventuras platónicas, siempre recuerdo Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne.

¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Difícil para un melómano. Me gustaría citar algún tema inglés o algo de Bach, pero si me tomo un vino me sale al paso Armando Tejada Gómez con “Canción de las simples cosas”, y si escucho blues, jazz o rock, termino siempre en “Sur” y en “Vuelvo al Sur” con Roberto “el Polaco” Goyeneche.

¿Subraya los libros?

Resalto (creo que ya nadie subraya) en papel o en pantalla, en varios colores, para ubicar después ideas, temas, personajes, figuras, recursos o puntos de encuentro del argumento, por ejemplo.

¿Cuál película ha visto más veces?

Sigo viendo, sin remedio, París Texas (1988), de Win Wenders. Ry Cooder, Shepard, Stanton o Travis, la bella Kinski, caminar sin destino.

¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Por mi dedicación a la investigación de la creación literaria, me gustaría haberlos escrito todos o, al menos, los de un centenar de grandes autores. Pienso, sin embargo, que El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha gana el concurso.

¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Serían varios, entre ellos, el principal, La Vorágine, que cumplirá cien años en 2024.

¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

En el Prado miraba y miraba La Gioconda, buscaba el misterio en eso tan pequeño; y, en el Reina Sofía, hace poco, no podía atrapar en una sola mirada la grandeza de Guernica.

¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un lugar...

Muchas, tantas, que me parecen ridículas, como diría mi suegra.

¿Escribe a mano o va directo al computador?

En bachillerato, a mano; en la universidad, en máquina eléctrica; ahora, directo al computador después de repasar notas de libretas, resaltados de libros, o caminatas echando cabeza.

¿Está viendo alguna serie de televisión?

Me quedé en la primera temporada de The walking dead porque pasé de los 70 de edad y decidí solo ver cine, dos o tres películas por semana, cuando alcanzo. El tiempo es injusto.

¿Hay algún libro que en especial le guste regalar?

Pregunta muy peligrosa en Colombia. Recién salió, regalé varias veces El olvido que seremos. Ahora, lo hago según el paciente, el género y las novedades. Y siempre, por placer, regalo Don Quijote de la Mancha.

¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Me siento mejor en el mundo.

¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Siempre he sido un feliz bibliotecario sin sueldo. Muchas horas de mi vida las pasé organizando mi biblioteca, primero con las fichas bibliográficas de cartulina que me enseñaron a hacer en el Externado y luego con los sistemas digitales. Por géneros, por apellidos, en estricto orden según la sala o el piso de la casa.

¿Qué libro compraría hoy?

Hoy haría una excepción, entraría en una librería y me compraría mi propio libro, el que acaba de salir con Editorial Planeta, para estrenarme yo mismo y sentir esa extraña sensación.

Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A la literatura.

