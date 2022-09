¿Cuántas horas fueron anoche? ¿Cuatro, cinco? ¿Alcanzarían, por fortuna, a ser seis? El maldurmiente suele despertarse y casi de inmediato trata de hacer ese cálculo. Cuántas horas logró dormir la noche anterior para poder al menos imaginar cómo llegará a ser el día que comienza.



Es un tema que por lo general se lleva en silencio, muchas veces con resignación. Unos cuantos cafés mañaneros permiten con frecuencia acomodarse a la rutina. Sin embargo, es algo que día a día, noche a noche, va dejando huellas en el organismo. El escritor español David Jiménez Torres –autor de novelas, de ensayos, columnista en periódicos de su país– es insomne desde niño, aunque solo hasta hace muy poco tiempo se sentó a leer y escribir sobre el tema.

¿Cómo era posible que, siendo algo que lo venía acompañando desde su infancia, no hubiera dejado una sola línea al respecto? Así que comenzó a investigar en profundidad y escribió El mal dormir, que terminó por ganar el Premio de No Ficción entregado por la editorial española Libros del Asteroide.

Es, como dice su subtítulo, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. Un recorrido por el mal dormir desde un punto de vista histórico, científico, literario, personal. En sus páginas se cruzan datos precisos de investigaciones médicas –que muestran las graves consecuencias que el dormir mal tiene para la salud– con experiencias personales, no solo del propio autor, sino de algunos insomnes ilustres. Porque este tema está lleno de nombres reconocidos que lo han padecido. Sobre todo escritores. Entre ellos Jorge Luis Borges, Sylvia Plath, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Sigmund Freud o Gustave Flaubert.



¿Tiene el mal dormir alguna relación con la genialidad? ¿Existe alguna razón genética para padecerlo? ¿Las exigencias laborales de la sociedad moderna están creando más personas insomnes? ¿La ciencia se ha ocupado muy tarde del tema? ¿Las soluciones que ofrece el mercado ayudan realmente o son puro negocio? Muchas preguntas rondan el mal dormir, y que David Jiménez se planteó e investigó.

Al contenido de los sueños se le ha dado mucha atención, mientras que el sueño, el acto de dormir, ha estado en segundo plano. ¿Por qué?

El ser humano ha estado fascinado siempre por su vida onírica. Desde la antigüedad hasta Freud. Y tiene sentido: esta especie de visiones que te visitan por la noche, ¿qué significado pueden tener? Ese enorme atractivo de los sueños ha opacado al hermano pobre, que es el sueño. Más allá de una contabilidad básica, del tipo “anoche dormí X horas, mañana dormiré más”, no parece que se preste a una indagación más profunda. En el libro he querido remar contra esa percepción, demostrar que sí hay mucho que decir y que, si lo pensamos bien, el sueño tiene una consecuencia mayor sobre nuestra vida. Incluso si tienes sueños terribles, que te atormenten, no marcan tu salud, ni tu desempeño en el trabajo, ni tu expectativa de vida, ni cualquiera de las cosas muy tangibles que sí están determinadas por el dormir bien o el dormir mal.

Esto de la contabilidad básica, de hacer la suma de cuántas horas se durmió la noche anterior, parece una obsesión del insomne, ¿no?

Los maldurmientes desarrollamos una serie de neuras, de tics, de comportamientos irracionales.

TWITTER

Sí, y es una obsesión totalmente inútil. Qué más te da saber si anoche dormiste cuatro o cinco horas. La cuestión es si te sientes cansado o no. Los maldurmientes desarrollamos una serie de neuras, de tics, de comportamientos irracionales. Aunque somos conscientes de que el sueño es un proceso biológico que se rige por reglas establecidas, nuestra relación con él sigue siendo muy supersticiosa. Porque nunca terminamos de comprender la razón por la que nos hace falta. No entendemos por qué la persona que tenemos al lado se puede dormir perfectamente mientras nosotros damos vueltas. Entonces nos comportamos un poco como sociedades preindustriales: por qué me ha tocado esta catástrofe natural, por qué vino mal la cosecha. El maldurmiente piensa que tiene que haber algún agravio contra un poder divino. Y eso genera una serie de rituales para intentar lidiar con lo que no controla.

Hay muchas formas de hacerle frente al mal dormir. Algunos lo toman casi con resignación, otros, como usted, lo analizan en detalle. ¿Existe un camino mejor que otro?

Estoy convencido de que no hay una manera correcta o incorrecta de relacionarse con el mal dormir. Uno de los problemas de la última década es que se ha establecido un discurso muy normativo acerca del sueño. El maldurmiente se atormenta al sentir que está lidiando de forma errada con su problema. Pero eso depende del temperamento de cada uno. Algunos adoptarán una actitud más estoica, porque esa es su naturaleza, y habrá gente más obsesiva que desarrollará una respuesta acorde a su carácter. Se trata de que cada uno encuentre cierta paz en su manera de llevarlo. Me encantaría tener estoicismo, pero esa no es mi personalidad. Si lo fuera, no habría hecho este libro. Mi camino ha sido escribir sobre ello. Y resultó muy terapéutico.

¿Terapéutico al punto de que ahora duerme mejor?

Facebook Twitter Linkedin

David Jiménez Torres es autor de novelas, libros de ensayo y es columnista del diario español El Mundo. Foto: Aída Prados

Sigo durmiendo igual de mal, pero estoy más reconciliado con mi manera de hacerlo. La escritura te permite encontrar palabras con las cuales reconocer tus propias experiencias. Ha sido muy útil y animaría a esto a las personas con problemas con el sueño. Porque la mayoría de maldurmientes no habla del tema. Entonces se convierte en un padecimiento invisible, mudo, que comparten con muy poca gente. Eso redunda en la sensación de soledad que atormenta al que duerme mal. Compartirlo con la gente que ha leído el libro ha sido para mí una forma de salir del castillo de mi propio insomnio.

Un padecimiento mudo que además se lleva con algo de culpa. El insomne ve al resto de la gente engranada en su rutina mientras él va arrastrándose por cuenta de algo que no ha elegido padecer...

Esto tiene que ver con la relación supersticiosa con el sueño, incluso con ciertos esquemas religiosos. Si no puedes recibir y disfrutar de esta especie de don que te viene de fuera –porque sentimos que el sueño, más que venirnos de adentro, es algo que te visita–, es porque debes de haber hecho algo mal. Tenemos interiorizada la idea de que el maldurmiente es culpable de algo. De no poder disciplinar su pensamiento, no poder relajarse, no poder seguir los ritmos naturales de la sociedad. Hay una idea, incluso, de inmadurez: no eres adulto del todo si no puedes dormirte a la hora que se supone que debes hacerlo. Sobre todo porque una de las cosas que reconocemos como constitutivas de la vida adulta es adaptarse a los horarios de trabajo. Todo eso pesa sobre nuestra manera de percibir el día.

Dice en el libro que en realidad el enemigo del maldurmiente no es la noche, sino el día...

Porque en la noche lo único que tienes que hacer es quedarte en la cama dando vueltas, que puede ser frustrante y angustioso, pero no es un desafío verdadero. El desafío es enfrentarse a una jornada laboral de nueve horas, y a la vida familiar, doméstica o social que tengas después, cuando arrastras el cansancio de una o varias noches seguidas durmiendo poco.

Una jornada de nueve horas que pueden ser más, sobre todo en estos momentos del famoso 24/7, ¿no le parece?

Facebook Twitter Linkedin

El mal dormir, editado por Libros del Asteroide, acaba de llegar a librerías colombianas. Foto: Archivo particular

Claro. Yo, por ejemplo, soy un maldurmiente que me reconozco en lo que se llaman ciclos de sueño tipo búho, el cronotipo vespertino. Por nuestra composición genética –que es algo que no podemos controlar– nos es muy difícil conciliar el sueño antes de las primeras horas de la madrugada. ¿Qué ocurre? Que si no te puedes dormir antes de las dos de la mañana y te tienes que levantar a las seis para ir al trabajo, estás condenado a vivir permanentemente cansado. Si hubiera un mundo con horarios de trabajo más flexibles, se reducirían los problemas para los que tenemos esta constitución. El asunto es que hay muchos tipos de mal dormir, y un horario más adaptable a muchos no les ayudaría. Hablar del sueño es hablar de todo. Del trabajo, del ocio. Es una radiografía en blanco y negro de nuestra sociedad.

Teniendo en cuenta algunos casos que usted describe en el libro, como el del empleado que murió después de pasar varios días sin dormir, no se sabe si al maldurmiente le cuesta vincularse a la sociedad o si es la sociedad la que lo vuelve maldurmiente, por los ritmos que impone...

Esa pregunta es muy legítima: si el maldurmiente nace o se hace. Nunca llegaremos a una respuesta perfecta. Si examinamos la historia, podemos ver hasta qué punto los cambios culturales, económicos o sociales han ido afectando el sueño. Es difícil saber cómo dormían nuestros antepasados. Solo tenemos evidencia anecdótica. Pero nos permite afirmar que nuestra época no inventó los problemas de sueño. Había gente en tiempos preindustriales a la que le costaba dormir. Eso me resulta muy sugerente: pensar que hay una especie de mal dormir eterno, vinculado con nuestra composición física, genética y mental. Y con ciertas constantes en nuestra psicología: la ansiedad, la angustia, el deseo de anticiparse al futuro. Podríamos pensar en el pobre neandertal preocupado por si al día siguiente el mamut iba a acabar con él, o en el pastor del siglo XIII angustiado porque la peste bubónica iba a llegar muy fuerte ese año, o en los sonetos de Wordsworth o de Shakespeare que describen tan bien la dificultad para conciliar el sueño. La idea de romper la soledad del maldurmiente, no solo con los contemporáneos sino con nuestros antepasados, es reconfortante.

Dice que en tiempos pasados los maldurmientes podían ser muy útiles para la sociedad. Algo que hoy ya no sucede.

En eso me guío por trabajos de investigación de antropólogos. La razón por la cual la humanidad, al menos genéticamente, sigue transmitiendo distintos cronotipos (distintos horarios de sueño) puede ser la utilidad que tenía en el pasado el hecho de que hubiera siempre alguien despierto. Por si atacaba algún clan enemigo, alguna fiera nocturna, algo por el estilo. En ese sentido, los maldurmientes de hoy seríamos los descendientes de los vigías de antaño. Claro, esto hoy es totalmente inútil. Como el huesecito que tenemos y que se supone que son los restos de la cola, de cuando los homínidos bajamos de los árboles. Pues el mal dormir sería algo así, lo cual redunda en una impresión muy arraigada entre los insomnes, que es pensar que el tiempo que pasamos sin dormir es estéril. La intuición casi nihilista de que padecemos para nada.

¿La ciencia empezó muy tarde a investigar y a prestarle atención al mal dormir?

Existe una tradición cultural muy fuerte de asociar la renuncia al sueño con la virtud. Tiene que ver con la tendencia de pensar en el sueño como pereza.

TWITTER

Sin duda. Matthew Walker, en su libro Por qué dormimos, afirma que en comparación con otras necesidades básicas de la vida –como comer o reproducirse, de las que sabemos su manera de funcionar desde hace tiempo– al sueño lo conocemos mucho menos. Esto a pesar de que es algo consustancial a la vida: no hay especie sobre el planeta que no duerma. Cosas básicas como los ciclos del sueño no las conocimos hasta los años 50 del siglo XX. El boom que ha habido en el interés médico durante el último par de décadas va acompasado de una mayor preocupación cultural por lo que serían los ritmos naturales de nuestro cuerpo, que se estarían viendo amenazados por la vida contemporánea. Así como ahora estamos más preocupados que hace cien años por comer sano, lo estamos por dormir bien. Y no es necesariamente que hoy comamos o durmamos peor que antes, sino que nos interesa más. La investigación científica se mueve con base en lo que consideramos importante en cada momento.

¿Las soluciones que se ofrecen son efectivas? Según usted, el maldurmiente veterano ya da por hecho el fracaso de cualquier estrategia en busca de dormir bien…

Lo digo con base en mi experiencia, aunque a cualquier persona que tenga problemas de sueño la animaría a ir un especialista e intentar lo que le recomienden. Hoy existe sobreabundancia de posibles remedios. Ya sean cambios de hábitos o productos. El mercado está lleno de pastillas, de clínicas especializadas, o de cosas más esotéricas como estos retiros de sleep wellness. Incluso aplicaciones que te monitorizan el sueño. Sin embargo yo he tenido la experiencia -y mucha gente con la que he hablado- de que ninguna te ayuda del todo. Y eso es negativo porque el maldurmiente lo interioriza como culpa suya, sobre todo respecto a los cambios de hábitos, que te pueden forzar a una disciplina muy espartana. Tienes que cenar ligero, ducharte justo antes de dormir y a determinada temperatura, irte a la cama siempre a la misma hora... Y el problema es que si no cumples con ello, sientes que estás fracasando doblemente. Fracasas al dormir y al ayudarte a dormir. Esto puede exacerbar la sensación de que somos una suerte de parias de nuestra especie. Pero el mal dormir es un desorden muy complejo que varía de individuo a individuo. Y no tiene una solución mágica.

¿Se sorprendió al conocer los efectos negativos sobre la salud que tiene el dormir mal?

El problema de dormir mal es acumulativo. El efecto de varias décadas de tu vida durmiendo menos es lo que va a tener un coste en tu salud.

TWITTER

Desde luego. Yo no había indagado sobre esto hasta que empecé a investigar para el libro. Y fue terrorífico. Me estoy exponiendo a todo tipo de cánceres, a que mi expectativa de vida disminuya, a enfermedades cardiovasculares, a mayor deterioro cognitivo… Solemos medir las consecuencias de la falta de sueño solo en el día posterior. Si te despiertas y eres capaz de trabajar, crees que el mal dormir no te afecta. Por eso, mucha gente dice que funciona durmiendo cuatro o cinco horas. Pero el problema es acumulativo. El efecto de varias décadas de tu vida durmiendo menos de lo que deberías es lo que va a tener un coste en tu salud. El maldurmiente sabe, o al menos intuye, estos efectos. Lo sentimos en el trabajo, en las relaciones sociales. Es esa idea de que estamos al 70 o al 80 por ciento de lo que podríamos estar.

Todo esto ha dado pie a un negocio redondo. Según datos que usted comparte, la industria de productos para mejorar el sueño va a mover en el 2023 más de cien mil millones de dólares. ¿Se está exagerando?

El capitalismo es muy bueno a la hora de detectar oportunidades de mercado. Y en los últimos años ha descubierto una extraordinaria en los problemas de sueño. ¿Hasta qué punto el mercado responde a necesidades reales o las crea para luego ofrecer presuntas ayudas? No podremos saberlo con certeza. Mientras los productos no sean un fraude y realmente ayuden a la gente, no sentiré que se está exagerando tanto. Lo interesante es que se venden casi como un bien de consumo en sí mismos. Bebes Coca-Cola, comes en McDonald's, tomas el somnífero X. La fetichización del sueño está muy integrada. Esto desmiente la tesis de que el capitalismo contemporáneo está peleado con el sueño, que es algo que han defendido ensayistas como Jonathan Crary. Al contrario, me parece que se ha adaptado bastante muy bien.

Muchas veces el hecho de dormir mal o poco se ve como algo positivo. De niño usted lo disfrutaba y en sus años de universidad se sentía incluso orgulloso cuando pasaba la noche en blanco estudiando...

Cuando yo era niño no veía mi mal dormir como un problema, sino como una oportunidad. Yo no era de los más habilidosos en nada, pero por alguna razón dormía muy poco por la noche y eso me permitía seguir leyendo más cómics que nadie. Lo entendía como una suerte de superpoder. Existe una tradición cultural muy fuerte de asociar la renuncia al sueño con la virtud. En mis tiempos de universidad, al estudiar hasta las cuatro o cinco de la mañana, interiorizaba esa lógica. Había algo en esa tenacidad que me gustaba. Eso encaja con otro aspecto: hasta qué punto muchas figuras del mundo de los negocios o de la política hacen gala de lo poco que duermen y lo mucho que trabajan. El hecho de considerar que la gente que tiene éxito está conectada con la renuncia voluntaria al sueño. Esto tiene que ver con la tendencia muy arraigada de pensar en el sueño como pereza.

Un estudio que cita en el libro, hecho en Estados Unidos, muestra que el insomnio lleva a que las personas sean más mentirosas, ganen sueldos más bajos y sean corruptas. Increíble hasta dónde pueden llegar sus efectos.

El mal dormir fomenta la paranoia. Esa sensación de estar en el trabajo y creer que todos los demás se están dando cuenta de que vas más lento.

TWITTER

Lo de la corrupción sigo sin entenderlo. Cómo se llega desde el punto A, la falta de sueño, hasta el punto B, la corrupción. Pero si hay estudios que lo demuestran, alguna razón existirá. En lo de ganar menos y el ser mentirosos entiendo la lógica. El mal dormir fomenta la paranoia. Esa sensación de estar en el trabajo y creer que todos los demás se están dando cuenta de que vas más lento. La manera de lidiar con esto puede llegar a ser la mentira. Como es muy difícil decirle a la gente que estás trabajando peor porque duermes mal, entonces intentas esconderlo con excusas. Esto crea un patrón de familiaridad con la mentira que se puede extender a otras áreas. Lo de ganar menos viene de que si estuviera más descansado, trabajarías mejor. Y si así fuera, te subirían el sueldo con mayor frecuencia. Quizás todo sea paranoia. Pero me temo que ese estudio viene a demostrar que no lo es.

¿Hay cierto romanticismo, también, al hablar de este tema? Del pasar la noche en vela, sobre todo en el universo de los artistas.

Existe la creencia de asociar la falta de sueño con la genialidad. La idea de que, mientras toda la ciudad está dormida, hay una luz en una ventana y tras esa ventana hay un genio creador trabajando. Alguien tan entregado a la fuerza de su inspiración que no tiene tiempo para dormir. Es un mito. Si te metes en internet, ves que hay centenares de artículos sobre escritores y creadores insomnes a lo largo de la historia. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a escribir sobre los que dormían bien. Si lo hiciéramos, tal vez descubriríamos que son más. En lugar de entender el mal dormir como explicación de la genialidad, hay que verlo al contrario: eran geniales y tuvieron grandes obras pese a dormir poco. Ya es impresionante que alguien consiguiese escribir Lolita, un libro de una complejidad estilística y psicológica muy notable. Pero descubrir que su autor fue capaz de hacerlo durmiendo solo dos horas por noche, como es el caso de Nabokov, es más impresionante. Es una razón más para admirar a estos escritores. Lo mismo con Kafka, otro maldurmiente casi olímpico.

Además porque existe una conexión clave entre sueño y lenguaje... ¿Dormir es importante para la creación?

Dos de las funciones del sueño, según los expertos, son muy útiles para el escritor. La primera es la memoria. Gracias al sueño recordamos. El sueño nos ayuda a convertir las memorias fugaces en duraderas. Y la segunda es la creatividad, que nuestra mente sea capaz de reconstruir los ciclos de pensamiento creativos. Esa sensación, incluso, de poder despertarte con un ¡eureka! es algo que te facilitaría el sueño.

¿Este libro lo escribió de noche o de día?

De noche, que es cuando mejor trabajo. Si decidiera entregarme plenamente a la escritura, viviría y escribiría de noche y dormiría durante el día. Pero como también me importa no estar del todo separado de la sociedad, trato de reconciliar los dos ritmos. Cuando estoy en un proyecto que requiere una especial concentración, trabajo de noche. Mi mente se vuelve más clara. De repente todo encaja. Quería darle a este libro un tipo de escritura que solo puedo alcanzar entre la una y las cuatro de la madrugada. Me encantaría que no fuera así, pero por desgracia lo es.

MARÍA PAULINA ORTIZ

Editora de LECTURAS