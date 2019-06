Entrevista con… el escritor español Ignacio Peyró

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?



Siempre llevo un clásico –en este caso, La regenta–, por si me falla un moderno. Como en este caso el moderno falló, seré discreto.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para tomarse una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



Creo que el rato con don Quijote y Sancho sería imbatible: ya parecen amigos, de tanto frecuentarlos.

3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Salí pronto de eso que se llama literatura infantil, pero no sin afecto por La guerra de los botones.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?



El manisero o Cubanacán, entre la música ligera. Aunque mañana quizá le dijera otra cosa.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?



Las notas, a mano; para el resto, la belleza y claridad de las letras de molde: no hay caligrafía que no parezca un crimen.



6. ¿Subraya los libros?



Sí.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?



No repito mucho, pero he repetido con gusto de El festín de Babette.



8. ¿Qué libro le habría gustado escribir?



Los demás están muy bien escritos por los demás: lo que me preocupa es no dejar de escribir los míos.



9. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Ninguna. Como dice Valentí Puig, hay que escribir donde sea y como sea.



10. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



No.



11. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



Quepo en cualquier parte, pero el barrio de El Retiro, en Madrid, no deja de ser mi casa.



12. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Ahora mismo reina, me temo, un orden solo afectivo.



13. ¿Qué libro compraría hoy?



La colección completa de los Pevsner –su guía arquitectónica de Inglaterra–.



14. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Creo en el doble oficio, al menos en una época de la vida: si uno es escritor, puede ser –médico, abogado, contable, ganadero– cualquier otra cosa a la vez.