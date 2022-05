Encontrarse con el Buey descalzo, el protagonista que le da nombre a la novela más reciente del escritor bogotano Hugo Chaparro, es estar acompañado, a lo largo de 130 páginas, de un ser con una memoria prodigiosa que, sobre todo, es un hombre bueno y entrañable.



El Buey recuerda, por momentos, a Edward Bloom, el inolvidable protagonista de la película 'Big Fish', de Tim Burton; o a Amélie, de la cinta francesa dirigida Jean-Pierre Jeunet. Pero también rememora al viejo Allan Karlsson, el centenario aventurero de la novela 'El abuelo que saltó por la ventana y se largó', del sueco Jonas Jonasson.

De la mano del Buey, Chaparro monta a sus lectores en un viaje maravilloso que bordea ese ‘realismo mágico’ que sucede en alguna lejana población, entre el río y el mar, de esas de las que ni los mapas dan cuenta. Allí vive el Buey, un hombre gigante que en un ejercicio de memoria enternecedora relata la vida de los habitantes (fantasmas) de esa población, asolada por la guerra y una extraña peste.



“Yo era un muchacho que había crecido tanto y tenía huesos tan largos que parecía la estatua del héroe que hay en la plaza (…). Lo que mi madre entendió cuando nací y les dijo a los que estaban con ella es que tenía el cuerpo de un toro. Un gigante que la consoló cuando a mi padre lo mató la mala suerte”.



La población fantasmal de Chaparro, al igual que Comala, de Pedro Páramo, o Macondo, de García Márquez, se enriquece con unos habitantes singulares, la mayoría, nombrados por sus apodos: ‘El loco’ –papá del Buey–, ‘Las tiernitas’, un par de hermanas con un desenfrenado deseo erótico; ‘Mentira fresca’, la periodista del pueblo, o ‘Kan-san-cio’, el mercader chino que atendía sentado desde un taburete, en la puerta de su almacén.



Todos ellos, como anota su creador, “fantasmas hermanados” de poblaciones universales de la literatura, como las de Rulfo, Onetti o Conrad.



Este periplo imaginado por los recuerdos de sus personajes no es otra cosa que un tributo que Chaparro le rinde a su mamá, a la que cariñosamente llama ‘la niña Elvia’, quien lo maravilló, por primera ven en su infancia, con los relatos de los personajes de un pueblo “mítico”.



“ ‘¡Deja a los muertos tranquilos que ellos tampoco se acuerdan!’, decía mi madre. Pero se acuerdan. Como yo. Se acuerdan. Y si no se acuerdan, mientras que yo los recuerde no van a quedarse muertos. Perdidos en el olvido”.



Por eso Chaparro, convencido de esta afirmación de su protagonista, lo apoya en esta aventura y le sirve como escribiente de una vida inolvidable. Así como lo hizo con personajes de novelas como 'El capítulo de Ferneli' (1992), 'El museo itinerante de la señorita Schaff' (2014) o las biografías 'Alfred Hitchcock: el miedo hecho cine' (2005) o 'Marilyn Monroe: en cuerpo y alma' (2009), entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Chaparro es editado por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Al leer el libro es inevitable pensar también en Pedro Páramo y su pueblo fantasma…



Juan Rulfo nos enseñó que los retratos de un muerto pueden sudar como si este estuviera vivo y que nadie se muere del todo mientras alguien lo recuerde. Y aunque sean tan viejas como el miedo, según decía Bioy Casares, las ficciones fantásticas nunca olvidan a los muertos revividos por sus tramas. El buey descalzo puede ser un heredero de los muertos que conviven en la Comala de Rulfo. Un parentesco posible así como Rescoldo, de Antonio Estrada, anticipó a Pedro Páramo, Yoknapatawpha a Macondo o el puerto de Sulaco, en el Nostromo de Conrad, a Santa María fundada por un explorador llamado Juan Carlos Onetti. En todo caso, cada cual tiene su rumbo en el mundo de ultratumba donde se encuentran los muertos que conversan con los vivos sin saber muy bien quién recordará a quién.



Así como Comala y Macondo, usted crea un lugar literario entrañable. ¿Cómo se le fue pintando en la cabeza esa población?



El pueblo del Buey es un pueblo imaginario que parece un espejismo. Un pueblo donde se reúnen las costumbres conventuales de la claustrofobia andina y la libertad del mar que respira el Caribe. Un pueblo que se inventó al ritmo de la escritura y del relato del Buey, de su memoria asombrosa para acordarse de todos los que llegaron un día a ese rincón del mundo navegando por el mar o por el río de mil cuatrocientos kilómetros que conecta al pueblo con el centro del país, trayendo en sus maletas las noticias que suceden más allá de las montañas. Un pueblo que se empezó a construir gracias a la memoria de la niña Elvia, mi madre, protagonista del libro en clave imaginaria, y de los fantasmas que conoció en su infancia. Un pueblo que no está en ningún mapa, pero puede parecerse a tantos pueblos que acaso reconozca el lector.

¿Hay un guiño en esta novela a la tradición oral costeña?



Con este libro quise hacer una novela oral, escrita con el aliento y el ritmo de la memoria, sumergiéndome en la voz del Buey, que reúne a todas las voces del pueblo y narra los cuentos de sus recuerdos fantásticos, de la vida imaginaria que se vivió en un pasado que continúa acompañando los días largos del Buey, tan largos como su estatura y como sus pies, que no encajan en ningún zapato. Una novela que cumple para mí el sueño que tenía de niño: ser, cuando creciera, costeño. No en vano, mientras escribí el relato, escuché al Buey como si fuera un narrador del Caribe.



¿Cómo fueron surgiendo tantos personajes?



Los personajes surgieron, algunos de ellos, de una larga entrevista que le hice a la niña Elvia durante un par de años, alrededor de los que aparecieron personajes que recordaba como parte de esa realidad insólita resumida en la palabra Colombia. Estuvieron en la cartelera, al frente de la que escribo, girando como un caleidoscopio según como se presentaran al ritmo que imponía el relato. Una multitud que se fue ordenando mientras escuchaba las historias que me quisieran contar, pues me convertí, antes que en el autor de una novela, en el biógrafo que transcribía la vida de cada uno de los personajes a través del Buey y de la memoria de la niña Elvia.

Se siente un desafío llevar en la cabeza tantas psicologías sin confundirse…

Escribir la novela fue como estar dos años viviendo en un circo, atento a los acróbatas que salieran a la arena para sorprender al público con actos tan asombrosos que podían aparecer todos al mismo tiempo o retirarse a las sombras, antes de salir de nuevo, mientras alguno de ellos le contaba a los demás su historia. Cuando leí la primera versión que tuve de la novela, sospeché que, tal vez, el acróbata más arriesgado de todos había sido yo para ordenar sus voces sin que se confundieran, según el tono y la música que tuviera cada uno para hablar como si interpretara una partitura coral. Con el tiempo, entre todos me ayudaron para tenerme confianza y la acrobacia es el libro que ahora está publicado.

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Chaparro es autor de varias biografías también, como la de Hitchcock y Marilyn Monroe. Foto: Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

De tantos personajes rescatemos dos entrañables. ¿En quién se inspiran las hermanas ‘Las tiernitas’ y el indio Pakasuka?



‘Las tiernitas’ son dos mujeres albinas que hacen de su soledad una diversión erótica en el pueblo ardiente del Buey, al que comprometen en sus devaneos, y están basadas, al menos en su apodo, en dos mujeres que conocí en otro pueblo, donde eran perseguidas por la ternura de seda que respiraban sus cuerpos. El indio Pakasuka recuerda a un indígena que llegó como un misterio al pueblo de la niña Elvia preguntando si alguien le prestaría una pared para pintar un paisaje, adornando entonces una de las paredes de la casa de la niña Elvia con un talento asombroso, tan desconcertante que era capaz de mejorar con sus trazos la realidad que pintaba.



Usted comenta que el libro llegó a tener 200 páginas de fluir de conciencia. ¿Qué tan retador fue el proceso de edición, que lo dejó en 133 páginas, dividas en dos grandes párrafos?



“Solo lo difícil es estimulante”, escribió Lezama Lima. La primera versión de El buey fue un maratón implacable en el que corrí a lo largo de doscientas páginas, extenuándome al final de lo que era entonces una novela de un solo capítulo y un solo párrafo. Supe entonces que no habría sido justo imponerle a ningún lector semejante prueba de atletismo literario, empezando por el lector que era yo, que terminé jadeando al final de la lectura. Así que edité el texto de una manera implacable hasta que alcancé la meta en ciento cincuenta páginas, que seguían teniendo solamente un párrafo. Felizmente, en la tercera versión, el kilometraje se redujo a dos capítulos, cada uno con un párrafo de cincuenta páginas, en los que sentí que la memoria del Buey fluía con facilidad.

La primera parte es muy divertida. Y la segunda, que se titula ‘La peste’, hace temer que el tono de la narración cambiará. Sin embargo, un hecho tan doloroso, usted lo sigue contando de manera deliciosa…



Cruzar el umbral del primer capítulo al segundo fue como estar nadando en un río verbal sin que el lector resintiera el paso de una orilla a la otra. Y aunque la muerte amenace, por una peste que inunda con el miedo y sus temores al pueblo donde continúan murmurando los fantasmas que conversan con el Buey, la vida insiste en vencer la insolencia de la muerte durante todo el relato. Los dos capítulos de la novela –‘El pueblo’ y ‘La peste’– le permiten un descanso al lector y se reflejan como un par de espejos por la esperanza del Buey, y de tantos personajes que respiran en su historia, para que la vida permanezca a pesar de la tragedia.



¿Cuánto tiempo duró este libro dando vueltas en su cabeza?



Soñé con El buey descalzo en mi infancia, cuando escuchaba los cuentos de la niña Elvia y sus hermanos, vividos en un pueblo mítico, que permanece en el libro por la memoria y sus dones; una historia que me acompañó en secreto hasta que la escritura, con la que un autor se responde las preguntas que le causan su perplejidad ante el mundo, me enseñó a los personajes que habían estado conmigo, tantos años en secreto, revelando sus misterios gracias a los relatos del Buey, que ahora son del lector. L