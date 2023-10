Friday Black: racismo, horror y fetos parlantes, ¿quién es Nana Kwame Adjei-Brenyah?

A los trece, catorce años, Nana Kwame Adjei-Brenyah le dijo a su madre: “Estoy aburrido”. Ella, una migrante ghanesa en Estados Unidos, una mujer de color en un país fracturado por el racismo, una madre que soñaba con un mejor futuro para su hijo, le respondió seca y rotundamente: “¿Cómo puedes estar aburrido? ¿Cuántos libros has escrito?”.



La frase se quedó desde entonces con Nana y casi dos décadas después la recuperó en la dedicatoria que le hace a su madre en su primer libro, Friday Black (Libros del Asteroide), una colección de doce cuentos de ciencia ficción que hablan de afroamericanidad, de racismo, de violencia, de cuerpos mutilados y castas sociales. O, como el mismo autor dice, “sobre lo que veo en las noticias de mi país, sobre el asco que me producen esas mismas noticias”.



Licenciado en la Universidad de Albany y máster en Artes de la Universidad de Siracusa, Nana Kwame se convirtió con estos cuentos en una estrella rutilante de las nuevas letras norteamericanas: en 2019 recibió el premio PEN/Jean Stein al mejor libro estadounidense, entró a la lista de los más vendidos de The New York Times y Colson Whitehead, el dos veces ganador del Pulitzer de Ficción, lo seleccionó como uno de los mejores autores menores de 35 años para la National Book Foundation.



Los relatos de Friday Black son hermosos y crueles. A diferencia de una parte de la literatura estadounidense que relega la forma a un segundo plano, a favor de prosas eficaces y eficientes, Nana Kwame despliega en estas narraciones un lenguaje expansivo y colorido. Y con bellas palabras narra el asesinato de niños negros, los primeros planos de puñetazos que rompen dentaduras, las tiernas y asquerosas vidas de dos fetos parlantes, los lamentos de los cuerpos sometidos a un sistema de salud defectuoso. El efecto es perturbador: ¿cómo puede existir tanta belleza en medio de tanta fealdad? O, al revés, ¿cómo es posible que el horror surja de algo tan hermoso?

Quizá la respuesta esté en que la voz de este autor le debe no solo a la literatura, sino a la cultura pop. En sus palabras habitan ecos de raperos como Kendrick Lamar y de series de anime como Full Metal Alchemist y Attack on Titan.

Friday Black es una publicación del sello Libros del Asteroide. Foto: Archivo particular

Nacido en 1991, Nana es un hijo de su tiempo: de la multimedia, de la globalización, del internet, del desencanto del sueño americano y de las estrellas del pop que han devenido en líderes sociales en su país. Y vestido con una camiseta de Pokémon, en la que se pueden ver criaturas como Snorlax y Bulbasaur, Nana Kwame Adjei-Brenyah, el hijo de migrantes ghaneses, el escritor para huir del aburrimiento, afroamericano y promesa de las letras de su país, habló con Lecturas.

La dedicatoria del libro da pistas sobre sus inicios en la escritura, pero ¿hubo otros factores que lo llevaron a escribir?



Creo que empecé a escribir porque era un pasatiempo al cual podía dedicarme sin tener que gastar dinero. No era como otras cosas que la gente podía quitarme. Si no tenía dinero para escribir, podía seguir haciéndolo igual. Pero, sobre todo, empecé a escribir porque me gusta esa satisfacción de crear algo de la nada. Me gusta ese juego creativo que surge de mi propia mente. Es algo que hago constantemente, a todo momento, en todo lugar. Una especie de respuesta natural a las cosas que me pasaban en la vida. Una costumbre que atesoro conmigo desde los trece, catorce años, aún sin saber que sería escritor. En ese entonces era como mi pequeño secreto, una experiencia que guardaba para mí.

Muchos críticos dicen que lo que importa es el arte, no si eres negro, blanco, latino, hombre, mujer, cisgénero, trans, etc. Que lo que importa es la literatura por sí misma, no quien la escribe. Su libro surge de su experiencia de afroamericano y habla de lo afroamericano, ¿por qué era importante hablar de la experiencia racial?



Muchos críticos y estudiosos dicen que el arte debería ser este artefacto sin ningún tipo de identidad, un algo vacío de toda historia personal. Esto, obviamente, es una forma de borrado. Claro, el arte tiene algo que trasciende las biografías personales y las identidades bien definidas. No discuto eso. Pero justamente por esta capacidad de trascender debemos hablar de temas raciales, de sexualidad, identidad de género. En otras palabras: al escribir deberíamos hacerlo teniendo en cuenta esta hermosa diversidad humana que todos compartimos. Por supuesto, también tiene que ver con mi propio ser: soy un hombre negro en Estados Unidos, que viene de una familia de migrantes ghaneses, que tuvo dificultades económicas al crecer. Si la raza y tu estatus social no fueran tan importantes, ¿por qué las historias de blancos de clase media son tan comunes? ¿Por qué son el estándar de todas las demás historias? El arte, el gran arte, debería representar el futuro, lo que el mundo podría llegar a ser.

Su literatura no suena a buena parte de la literatura estadounidense: eficiente, eficaz, pragmática. El lenguaje que usa es vivo, expansivo, colorido… ¿qué es el lenguaje para usted?



Sobre la literatura estadounidense hay que preguntarse qué se ha vuelto lo típico, lo estándar, lo aceptado. El imaginario sobre la literatura de este país no me representa, ni a mí ni a la manera en que yo hablo. Para mí el lenguaje es mi hogar, es mi sentido del humor, es mi identidad. Es pensar en otras posibilidades distintas al ahora. Las historias de Friday Black se preguntan por cómo hablarían y vivirían y pensarían las personas negras en el futuro. Así que el lenguaje para mí es una forma de materializar mi mundo interior y las esperanzas y miedos que habitan en él.

Un falso imaginario es que la ciencia ficción es algo caucásico: de blancos para blancos. Estos son cuentos de ciencia ficción que hablan de personas racializadas, ¿cree que esta es una manera de pensar en otros futuros posibles?



Escribir estas historias para mí fue una forma de reafirmarme y decir: “Habrá gente como yo en el futuro, gente que luce como yo, que habla como yo”. Me emociona poder decirle al mundo: “¿Cierto que saben que en cientos de años no solo habrá tipos como Luke Skywalker?”. En el futuro existirán las personas afroamericanas, asiáticas, latinas, africanas. El futuro no es solamente caucásico. Y hay algo que me resulta extraño y gracioso: pueden imaginar más fácilmente un futuro con criaturas alienígenas tipo Jabba the Hutt o Jar Jar (personajes de Star Wars) que aceptar la posibilidad que en el año 3023 haya alguien remotamente parecido a mí.

Algo que salta a la vista de sus cuentos es la dualidad: son maldiciones y milagros, destellos de belleza y horror…



Intento habitar ese espacio de ambigüedad, algo entre la belleza y el horror, humor y asco. Creo que esto tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y que al final del día nutren mi literatura. En este país y en todo el mundo están pasando cosas terribles a todo momento. Hay una gran cantidad de terror, miedo y dolor que podría evitarse. Pero, si solo escribiera desde esta mirada, estaría haciéndolo desde una mirada parcial y dándoles demasiado poder a los cabrones que quieren joder al mundo. De mi propia vida, de la vida de mis padres, de la vida de quienes me rodeaban aprendí que a pesar de que todo esté en tu contra, la vida siempre encuentra una manera de ser, de resistir.

Imagen de la película 'Full Metal Alchemist'. Foto: Warner Bros

Usó la palabra ‘asco’ en esta respuesta y sus historias no evitan producir asco en el lector. ¿Por qué decidió ser incómodo en estos tiempos en que las personas buscan sentirse bien, cómodas y satisfechas?

Me encantaría poder escribir historias de superación personal, para que los demás pudieran sentirse bien consigo mismos. Pero, si hablo de racismo, violencia racial y brutalidad policial desde esta perspectiva, lo que terminaría haciendo es propaganda. A pesar de que mis historias parecen suceder en el futuro, te aseguro que si encendiera el televisor ahora mismo, tendría que apagarlo por el asco: brutalidad, asesinatos, violaciones, crisis de los opioides, la posibilidad de que Trump sea presidente una vez más. Me asquea la manera en que nos tratamos, la forma en que no nos cuidamos, el modo en que hemos desalojado de nuestras vidas la ternura. Estamos asistiendo al derrumbe de un sueño que una vez se llamó americano. Un sueño que terminó consumido por la propia voracidad del neoliberalismo.

El pensador británico Mark Fisher decía que para la sociedad era más fácil pensar en el fin del mundo que en un mundo sin capitalismo…



Es cierto, pero al final del día esta pérdida de fe es un golpe tanto para el capitalismo, que no le conviene tener personas descontentas, como para quienes soñamos con otros sistemas posibles. Y el temor tiene todo el sentido del mundo: no es fácil pedirle a alguien que cambie de la noche a la mañana sus maneras de ver el mundo, de consumir, de vivir. Yo intento no desanimarme demasiado o de hablar desde la desesperanza, porque eso sería aceptar la derrota de antemano. Al final del día, que esta conversación ocurra, tal y como está ocurriendo, es el signo de que los tiempos cambiarán, de que deben cambiar.

¿Quiénes son sus inspiraciones? ¿Quiénes son los referentes de su lenguaje literario?



Me gustan cosas que en apariencia son infantiles o banales, que para muchos no son cultura. Los titanes de Attack on Titans… sus cuerpos monstruosos, la deformidad de sus proporciones, la brutalidad de sus muecas. Quizá nos hemos acostumbrado a ver en las producciones audiovisuales un tipo de violencia: disparos, mutilaciones, cortes. Pero en esta serie ves a un humano que parece un bebé gigante partir un cuerpo en dos o masticarlo sin piedad… Es algo perturbador que se queda contigo. ¿O qué decir de la geopolítica tras Full Metal Alchemist? La profundidad ontológica que hay tras algo tan aparentemente superficial es conmovedor. También la música, el rap, figuras como Kendrick Lamar me hacen querer escribir y trastocan mi visión del mundo. Me hacen pensar que otro mundo es posible. Que se puede escribir desde otro lugar y de otra forma. L

