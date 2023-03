La primera vez que François-Henri Désérable se sintió escritor fue en una cancha de hockey sobre hielo. Acababa de publicar Muestra mi cabeza al pueblo (2013), un libro de relatos en el que combina ficción y realidad para recrear los últimos momentos de diez de las grandes figuras de la Revolución francesa, justo cuando se encuentran frente al cadalso.

Désérable (Amiens, 1987) jugaba para el equipo de Montpellier y se enfrentaba al Mulhouse. “La hinchada en contra era muy fuerte y ruidosa. Cada vez que ponía mis patines sobre el hielo, ellos cantaban: ‘Mostraremos tu cabeza al pueblo’. Se apropiaron del título de mi libro para decirme que me querían guillotinar”.

Salió entero y vivo de ese partido, que, si bien no fue el último, sí empezó a marcar el final de su carrera como jugador profesional: Désérable se consagró a las letras tras el prometedor Muestra mi cabeza al pueblo, que le valió su billete de entrada a la colección Blanche de Gallimard –una de las editoriales más prestigiosas del mundo– cuando tenía 26 años. Con su segunda novela, Évariste, que narra la vida fulgurante del matemático Évariste Galois, la crítica coincidió: se trataba de una verdadera revelación literaria. Su tercera obra, Un tal Sr. Piekielny, disipó cualquier duda. Con ella, Désérable fue un firme candidato a los premios Goncourt y Renaudot.

Pero fue con la cuarta, Mi dueño y mi señor (publicada a finales del año pasado en español), que vino la coronación. No solo se llevó el Gran Premio de la Academia Francesa, sino que conquistó a un mayor número de lectores. Una novela ágil, ingeniosa, divertida, íntima, de tintes eruditos y cruelmente realista sobre el matrimonio y la vida de pareja.

Hablemos de la Biblioteca Nacional de Francia, un lugar esencial en la trama de Mi dueño y mi señor...

Portada de su nueva novela, publicada en español por la editorial Cabaret Voltaire. Foto: Archivo particular

Fui invitado a la biblioteca en el marco de una residencia que, durante un mes, me permitió tener libre acceso a todas las salas; entre ellas, a la reserva de libros raros y antiguos que guarda grandes tesoros, como la biblia de Gutenberg o los manuscritos de En busca del tiempo perdido. Al término de la residencia, debía escribir un texto y había pensado hacerlo sobre esa sala, pero después me di cuenta de que el corazón de Voltaire se preservaba en el Salón de Honor, una gran sala vacía donde hay una estatua suya, en cuyo pedestal se puso su corazón con una placa conmemorativa. Cuando la vi, me dije: ‘Es muy fácil robarlo’. Entonces una tarde robé el corazón de Voltaire y lo tuve sobre la repisa de mi chimenea durante unos días. Escribí sobre eso y a la semana siguiente leí el texto en la biblioteca y devolví el corazón. Sigo agradecido de que no me hayan denunciado, aunque habría podido alegar una performance artística. Esa era mi coartada literaria.

Este episodio del robo se lo prestó a Vasco, protagonista de su novela...

Sí. Hay episodios que fueron sacados de mi vida: los manuscritos, el robo del corazón de Voltaire y la pena amorosa, porque uno no puede pretender escribir sobre la tristeza de una pasión amorosa sin haber padecido una. Lo demás es ficción.

O sea que la novela se basa en una historia personal?



Una de las razones por las que hay cuatro años entre Un tal Sr. Piekielny y Mi dueño y mi señor es porque no podía concentrarme en otra cosa que no fuera la tristeza en la que estaba. Al principio escribí poemas y, tras seis meses, decidí construir una ficción alrededor de los poemas.

Siempre que habla de este libro hace una distinción entre la pasión amorosa y el amor. ¿Cómo explica esa diferencia?

Un amor puede ser apasionante sin ser pasional. En cambio, la pasión amorosa viene con su cortejo de aflicción, porque es un amor imposible. Es algo muy exaltante pero terrible, porque uno sabe que se dirige hacia un final mortífero. Es un duelo por una persona que todavía está viva, que otros pueden ver, tocar y oler y que para uno no existe más. El año en el que viví eso murió una persona que contaba mucho en mi vida y su ausencia fue menos difícil de superar que la pena de amor. La persona había muerto para todo el mundo. Había una especie de disolución del infortunio, mientras que en mi pena amorosa estaba solo con mi dolor y mi pérdida.

Una pasión amorosa mezclada con una trama policiaca en la que aparece el revólver con el que Verlaine le disparó a Rimbaud, en 1873, en Bruselas.

El revólver está aquí (lo toma de su biblioteca, lo muestra y lo apunta) y las claves para resolver el caso están en un cuaderno lleno de poemas. Quería explorar todas las facetas posibles de esa pasión, porque el amor es el tema más trillado de la literatura. Si uno quiere renovarlo, pasa necesariamente por la forma.

¿Compró el revólver?

No, me lo prestó el dueño, que lo adquirió anónimamente en una subasta por 475.000 euros. Está intacto. Cuando estaba en venta, me dije: ‘¿Qué pasaría si levantara el brazo, pujara, me lo adjudicaran y no tuviera los medios para pagar?’. Así que integré esa idea en la novela.

En sus libros hay fragmentos en los que uno se ríe a carcajadas…

Hay que tomar la literatura muy en serio, pero sin tomarse a sí mismo en serio

TWITTER

Como lector, los libros que más me gustan son los que cuentan con una cierta forma de humor, de ironía. Es mi marca natural, tal vez porque fui influenciado por dos escritores que consideraban que el humor es el arma blanca de los hombres desarmados, lo que nos queda cuando todo está perdido. Ellos son Romain Gary y Albert Cohen, que escribió Bella del Señor, una historia de amor muy trágica y al mismo tiempo la más divertida que he leído, y que me hizo desear escribir cuando tenía dieciocho años. El hecho de que el acto fundador de mi voluntad de escribir venga de un libro tan divertido me llevó hacia ese camino. Hay que tomar la literatura muy en serio, pero sin tomarse a sí mismo en serio. No me gustan los escritores que creen que la risa debe ser proscrita de la literatura. Uno de mis grandes sueños es que un lector comience una página riendo hasta las lágrimas y la termine llorando de emoción.

En Un tal Sr. Piekielny hace un homenaje y también algunos reproches a Romain Gary, el único escritor que se llevó dos veces el premio Goncourt, aunque uno con seudónimo…

Siento una admiración desmesurada por Romain Gary. Le hago pequeñas indirectas, pero llenas de ternura, porque era un inmenso mentiroso, consideraba las mentiras como una variación subjetiva de la verdad. Cuando se lleva a cabo una investigación sobre él, es muy fácil perderse, porque nos hace dar vueltas. Para Gary, la ficción no es solo para divertir al lector, es un medio de sobrevivir, es una forma de eludir lo trágico de la existencia y de lo real.

Aprendió muy bien la lección de Gary, porque también juega hábilmente con el lector…

Lo hice sobre todo en Évariste. Cuando hablo de un personaje real y me permito contar una escena que invento, hago un pacto con el lector y al final le digo: en realidad no sé nada, pudo pasar de manera totalmente diferente. No intento tener certezas sobre las personas que existieron y busco deconstruir la escena que he construido.

¿Por qué dedicó un libro a Évariste Galois, llamado el ‘Rimbaud de las matemáticas’, pero muy poco conocido?

Porque era una injusticia que debía ser reparada. Galois descubrió las matemáticas a los quince años y las revolucionó a los diecinueve; fundó la teoría de los grupos e hizo un gran avance en el álgebra moderna justo antes de morir. Pasó la última noche de su existencia en prisión, corrigiendo su tratado y escribiendo una carta, que es su testamento matemático. Tuvo una vida muy novelesca: conoció a Dumas, a Nerval, fue retado en duelo… Había misterios en su biografía que solo un escritor podía intentar llenar. Le dispararon y murió en los brazos de su hermano, tras decir: “No llores, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años”. Una frase como esa me hace querer escribir una novela.

Partir de una frase es un mecanismo similar al de su primera novela, Muestra mi cabeza al pueblo. ¿Cómo escogió a los personajes de ese libro?

Es un libro de cuentos que parte de escenas que me parecen extraordinariamente novelescas, por lo que pasó con cada uno de ellos delante de la guillotina. Danton sobre el cadalso dice: “Mostrarás mi cabeza al pueblo, vale la pena”. De él salió el título del libro. También está Lavoisier, que estaba leyendo un libro en la carreta que lo llevaba al cadalso y, justo antes de poner su cabeza sobre el tronco de la guillotina, marcó con un separador la página en la que detuvo su lectura. Un gesto audaz. Todas son historias reales, pero poco conocidas.

Dos libros que están ligados a la revolución. ¿Qué le atrae de ella?

El aliento vital de una revolución es extraordinario. Hace un par de años fui a América Latina siguiendo los pasos del Che Guevara. Sobre ese viaje será mi próximo libro. Mientras lo digo, mido lo ridículo que puede parecer hablar de revolución y revolucionarios en un apartamento burgués de Montmartre, pero es el mismo motivo por el que fui hace unas semanas a Irán: quería ver con hechos lo que es un pueblo que se levanta contra su régimen dictatorial.

¿Fue a Irán después de la muerte de Mahsa Amini?

Sí, muy poco después. Tuve la suerte de obtener la visa y me dije: ‘Tengo que ir, es necesario dar testimonio de lo que está pasando’. Fui con la idea de escribir artículos y resultó tan inspirador que hice un libro. Se publicará en mayo. Viajé siguiendo las mismas etapas de Nicolas Bouvier, en Los caminos del mundo, un magnífico relato de viaje, de 1953.

¿Tuvo algún incidente durante este recorrido?

Me arrestaron los guardias de la revolución. Estuve preso en el Kurdistán iraní, en Saqqez, la ciudad donde Mahsa Amini está enterrada. Ocurrió después de seis semanas de viaje. Estaba almorzando y alguien vino a hacerme preguntas. Me llevaron a un garaje y me interrogaron. No traté de pasarme de astuto porque sé lo que hacen a la gente en prisión: a los hombres los torturan y a las mujeres las violan. A partir de ahí estaba fichado, tomaron fotos de mi pasaporte y tuve que regresar. Cuando me preguntaron mi profesión, busqué algo que significara escritor. Writer era muy cercano a periodista. Entonces dije Love novelist, porque mi última novela era de amor, y dijeron: “Oh, so french”. Tuve miedo, pero hace poco, cuando escribí esa escena, salió divertida. Sin forzarlo, el humor siempre está.

Tenía 26 años cuando entró con su primer libro a la colección Blanche de Gallimard, ¿cómo recuerda el momento en que se enteró de la noticia?

Estaba en el aeropuerto de Lyon, iba a Estambul y recibí un mail del editor de Gallimard. Decía: “Me gustó mucho su libro y hemos decidido publicarlo en la colección Blanche de Gallimard”. Cayeron lágrimas de alivio, no de alegría, porque había enviado otro manuscrito a muchas editoriales y había sido rechazado. Gracias a Dios, porque era muy malo. Las lágrimas cayeron en el momento en que iba a embarcar. La azafata creyó que se trataba de una fobia al avión y me dijo: “No se preocupe, señor, el vuelo va a ir bien”.

MELISSA SERRATO

París

