Inventario de vidas

UNO

Perfiles anfibios es un libro de viajes a vidas ajenas, es una temporada en la cabeza de trastienda latinoamericana de personajes mundiales, es un libro que se debería obligar en todas las escuelas de periodismo de Latinoamérica y en las secciones de cultura de cualquier medio de la región. Es un libro que te empuja a hacer mejor periodismo, que te recuerda lo increíble que puede ser este oficio, los niveles literarios altos a los que puede llegar un relato publicado en un medio. Es un inventario. Es una colección. Restrepo es un curador.



DOS

Perfiles anfibios es Felipe. Es un mapa de cómo mira el mundo Restrepo Pombo. Nunca se cruza por la cámara, nunca interrumpe a la estrella, no necesita decir que está ahí, para estarlo. No necesita ponerle palitos, para que tropiece. No necesita adularlo, para adularlo. No necesita insultarlo, para insultarlo. Muestra, más que decir, y ahí está el secreto de todo buen texto que mezcle literatura y periodismo. Mostrar, más que decir. Y lo que muestra es envidiable, porque de pronto está en Islandia, luego en un canal de televisión de París, en un mitin en Colombia, en México. Nos mueve, sin necesidad de movernos.

TRES

Rescata el valor de describir. En tiempos en que el periodismo ha relegado la descripción a las fotos, a las imágenes. Es imposible no hermanar Perfiles anfibios con Retratos, el libro donde Capote perfila a grandes luminarias de su época. Y de la comparación, Restrepo Pombo sale bien parado. No cae en la copia, para nada, como si hubiera logrado armar su propio modelo Capote, adaptado a los tiempos de hoy. Los personajes, como material literario mayor.



CUATRO

No tiene compasión con sus retratados. En sus perfiles nunca los sobreprotege. Logra, con un equilibrio raro en el periodismo latinoamericano actual, tan bueno para tomar partido y bajar línea y obligarnos a pensar como el medio quiere, un equilibrio dificilísimo. No juzgar, ni criticar ni admirar al famoso. Tomar distancia de él, pero aun así no hacer jamás un relato frío. No es una distancia helada. Es, más bien, la distancia cómplice de dos famosos en escena. Felipe es un famoso. Felipe los trata como iguales. No los caza, los abraza, con mayor o menor gana, como hacemos cada uno con nuestros colegas. Felipe es una celebridad.

CINCO

Son diez años de entrevistas, pero el tiempo no importa. No son relatos que envejecieron. Son perfiles que pueden leer hoy, y gozan de buena salud, lo que parece fácil, pero claro que no es. Además de mantenerse bien en el tiempo, Felipe usa a estos personajes excéntricos para tratar de explicarnos esa otra excentricidad que obsesiona mucho al autor, y que se llama Colombia. La entrevista a Mockus, Santos, Íngrid Betancourt y Ruven Afanador son muestra de eso.



SEIS

No hay teléfono. El teléfono ha sido una de las últimas grandes amenazas de la entrevista. Tampoco hay intercambio de e-mails. Los mails, y ahora WhatsApp, han transformado la entrevista en una aplicación. Restrepo Pombo no hace de la entrevista una aplicación. Eso se nota. Se agradece. Tampoco gasta espacio en contarnos lo mucho que le costó encontrar a sus retratados, lo mucho que sufrió para dar con ellos. Eso, me imagino, lo dejó para otros momentos o para hablarlo en vivo.

SIETE

Es un manual para saber cómo entrar a un perfil. Por ejemplo, en Gael García y Diego Luna -dos latinos en Hollywood- describe cómo le entra a Gael, al preguntarle cuál es el primer recuerdo que tiene del otro. Hay una intención, hay tácticas. Hay un botín de tácticas que están ahí para saquearlas.



OCHO

Al finalizar el libro uno queda con la sensación de estar viviendo en un mundo raro, en un lugar extraño donde hay gente que nos obsesiona. La reflexión que transita todo el libro es la normalidad de estos excéntricos. Los costos de vivir bajo luces. Ahí están, los retratados, inmortalizados en un momento de su estrellato global. *Del prólogo del libro.

Perfiles anfibios

Felipe Restrepo

Editorial Encino

290 páginas

U$ 15 E-book