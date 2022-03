Por estos días, el tenista Roger Federer se recupera de su tercera operación de rodilFederer se recupera de su tercera operación de rodilla. Tiene 40 años, guarda con su nombre veinte trofeos de grand slam y es considerado por muchos “el más grande de la historia” en este deporte. Ya es una leyenda.

Pero todo tiene un comienzo. Y el propio Roger, a sus 14 años, era un ‘loquito’ que rompía raquetas en la cancha y solo le interesaba divertirse. ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy? Eso lo responde el periodista suizo René Stauffer en Roger Federer, la biografía definitiva, un libro que mira al Roger humano y al Federer #1. Stauffer se ha dedicado a seguir al suizo desde que empezaba a pisar las canchas.

¿En qué momento pensó en escribir un libro sobre

Roger Federer?

De joven leí mucho. Leía a Jack Kerouac, a Henri Miller, a Hermann Hesse. Siempre quise ser escritor. Estaba listo para hacer un libro sobre Martina Hingis, pero no funcionó. Lo mismo pasó al comienzo con Federer. Cuando ganó Wimbledon en 2003, les pregunté a sus padres si era posible hacerlo, pero dijeron que era demasiado pronto para dedicarle una biografía. Después hice un primer libro que he actualizado constantemente. Ese estaba narrado cronológicamente. Esta segunda biografía, ya la definitiva, está estructurada de forma temática.

¿A qué atribuye que él haya sido tan disciplinado y enfocado desde joven?

Él no era disciplinado cuando niño. Era un loquito que quería jugar tenis y divertirse, no tenía el rigor para entrenar. Solo quería pasarla bien con sus amigos en las canchas. La disciplina le llegó más tarde. Al principio era entretenimiento. Estaba tan fascinado por ese deporte que solo trataba de hacer cada tiro posible y mejorar lo que más pudiera.

¿De qué manera cree que el sistema escolar suizo lo ayudó a convertirse en la persona y la clase de atleta que es?

Roger fue un privilegiado porque, cuando tenía 13 o 14 años, en Suiza se inició un programa llamado Tennis-Études, en el que era posible combinar el tenis y el estudio. Él tomó un examen y fue admitido, pero eso significó que tuvo que irse de su casa a esa edad. Fue un gran paso para él, aunque se sintió muy solo. Tuvo que superar adversidades, sobre todo la nostalgia de su hogar. Sin embargo, ese sistema le ayudó. Le permitió concentrarse en el tenis desde muy temprano.

Usted habla de la impresión que le causaron el juego y el comportamiento de Federer cuando lo vio jugar el 11 de septiembre del 96, con 15 años.

Sí, cuando lo vi jugar por primera vez. Estaba completamente loco. Gritaba y se insultaba. Nunca estaba satisfecho, ni siquiera cuando hacía buenos tiros. Se decía a sí mismo que debía jugar mejor, que era un estúpido, cosas así. Me sorprendió la facilidad con que pegaba tiros ganadores en una cancha lenta de arcilla contra un jugador de estilo defensivo. Dos cosas eran extrañas: la manera en que jugaba y cómo se comportaba. Ese día, después del partido, lo entrevisté por primera vez. Le pregunté por qué se enojaba tanto. Le dije que había jugado muy bien y que incluso había ganado el partido, pero me respondió que debería ser capaz de jugar a la perfección. Me pareció increíble esa respuesta a su edad.

En el libro muestra cómo los padres de Federer fueron claves en su desarrollo como tenista profesional. ¿Qué pueden aprender de ellos los padres de deportistas jóvenes, que muchas veces los presionan para que sean mejores?

No se ven con frecuencia papás como los de Federer. Usualmente, cuando tienes a un jugador talentoso en la familia, solo quieres sacarle el máximo provecho y lo presionas y lo empujas para que suba la escalera. Ellos lo dejaron jugar, probar otros deportes, no se entrometieron en su carrera ni en el trabajo de sus entrenadores. No lo presionaron en nada. Solo le pidieron que, si iba a hacer algo, diera lo mejor que tenía. Lo que los padres de tenistas jóvenes pueden aprender de esa actitud es que deben tener paciencia para que estos chicos hagan sus cosas, estar ahí para ellos y tratar de ayudarlos, sin presión.

Al comienzo a usted le impresionó la frecuencia con que Roger tiraba la raqueta con rabia en los partidos. ¿Cómo cree que logró cambiar ese comportamiento, a partir de una derrota en 2001?

Una vez le pregunté cuántas raquetas había roto durante su carrera y me contestó que unas cincuenta, lo cual es bastante, no era de vez en cuando. ¿Por qué dejó de hacerlo? Dijo que se sintió avergonzado de sí mismo y se dio cuenta de que desperdiciaba energía. Le quedó claro después de ese partido que describo en el libro, en Hamburgo, contra Squillari en 2001. Vio que si quería tener una carrera profesional no podía continuar así. Tuvo que aprender a las malas. Después nunca volvió a caer en eso.

Cuenta que la tenista Martina Hingis fue un ejemplo para Federer y le ayudó a convertirse en un mejor jugador. ¿Cómo se desarrolló esa influencia?

Stauffer, también nacido en Suiza, hace un retrato humano de Federer, y describe sus etapas como tenista. Foto: ©privat

Martina Hingis le mostró muchos de los sacrificios que deben hacerse si quieres llegar a la cima. A los 16 o 17 años, ella ya era número uno del mundo. Fue un buen ejemplo porque al verla en las canchas se dio cuenta de que no podía seguir jugando como lo hacía, solo por diversión. Ella le mostró que tenía que invertir más que lo que lo había hecho hasta el momento. Federer no entrenaba muy duro al principio, no hacía muchos sacrificios en la cancha. Era talentoso, pero algo malcriado. Solía ser mejor en los partidos que en los entrenamientos, y eso le ayudó. Pero luego tuvo que aprender y reconocer que el tenis profesional es otra cosa. Y no fue solo Martina quien le demostró eso, sino también su novia y ahora esposa, Mirka Vavrinec. Ella entrenaba más duro y muchas horas más que él. También fue un ejemplo.

Roger se las ha arreglado para mantener su vida privada bajo control y fuera de los focos. ¿Cómo lo ha logrado?

Él ha mantenido su vida privada bajo sus propios términos tanto como ha querido. Lo ha podido hacer porque siempre ha dado mucho. Cuando alguien le pide algo, no importa quién sea, no se guarda nada. Vive el momento al cien por ciento. Si hablas con él, está completamente presente contigo. Esto lleva a que las personas lo respeten. Así que cuando no quiere hablar de algo o traza un límite, se acepta. Porque lo hace de una manera empática.

Parece saber cómo actuar en todos los escenarios. ¿Qué le ha permitido estar preparado para enfrentar a la publicidad, a la prensa, a tantos entornos?

Cuando Roger trabaja con alguien, espera un compromiso total porque él lo da todo por su carrera. Planea mucho con anticipación. Su profesionalismo y su compromiso exigen que todo a su alrededor esté en la misma frecuencia porque, si no estás a la altura, te vas. Quienes trabajan con él aceptan las reglas y saben que es un tipo confiable, honesto y que lo entrega todo, pero espera todo de ti. Él pone el ejemplo y los demás tienen que seguirlo.

Federer ha dicho que Nadal lloró de alegría por él cuando por fin ganó el Roland Garros en 2009, y Roger felicitó a Rafa por su título 21 de grand slam este año en Australia. Ahora planean jugar dobles juntos en la Laver Cup, en septiembre. ¿Qué significa ese torneo para ellos, que son rivales y amigos?

Facebook Twitter Linkedin

La biografía acaba de llegar a librerías colombianas. Foto: Archivo particular

Es cierto que son muy cercanos, pero no son los mejores amigos, para nada. Sienten un gran respeto mutuo, comparten grandes recuerdos, se ayudan con sus fundaciones. La Laver Cup es para Federer como su bebé porque de él nació la idea. Así que jugar dobles con Nadal allí es uno de los grandes objetivos en los que trabaja para su regreso. Quiere hacer un buen torneo y estar con sus colegas. Ese puede ser un momento muy emotivo para ambos. Cada uno sabe bien lo que el otro ha hecho por el tenis, se admiran, y esto crea un lazo muy especial.

Se ha hablado de su retiro, por supuesto. ¿Cómo puede querer Roger Federer que sea su último partido profesional?

Ese momento llegará y estoy seguro de que Roger va a hacerlo bajo sus propias condiciones. Él no quiere irse luego de una derrota en un torneo, así que puedo imaginar que lo haría con un gran evento, tal vez un último Match for Africa con el fin de recaudar dinero para su fundación. Pero esto es solo una suposición. No creo que haya tomado todavía una decisión al respecto.

¿Ve a alguien, ya sea hombre o mujer, con el potencial para tener un impacto tan positivo en el tenis como el de él?

El futuro ya ha comenzado. Roger no ha jugado en casi un año y Djokovic y Nadal siguen allí; pero detrás hay jugadores jóvenes como Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Alex Zverev, Stefanos Tsitsipas. No sé quién se convertirá en el líder del deporte, pero hay varias caras que pueden mantener el interés alto. Hay que esperar.

Habla del empeño de Roger por encontrar la perfección como tenista. ¿Cómo trasladará esto a su vida después del retiro?

Él es perfeccionista cuando se trata del tenis y relajado en su tiempo libre. Tiene equilibrio. Ese balance en su vida después va a significar que en todo lo que haga en los negocios –los patrocinios o las inversiones en su línea de zapatos, por ejemplo– será tan perfeccionista como siempre. Pero cuando te lo encuentres, lejos de las canchas, seguro lo verás más relajado de lo que era.

¿Cuál es su opinión sobre la manera en que los ‘Big 3’ (Federer, Nadal y Djokovic) se han comportado ante el público durante la pandemia?

Federer fue uno de los primeros en recibir la vacuna y ha sido absolutamente responsable. Nadal hizo lo que tenía que hacer. Pero Djokovic fue un completo desastre en la manera en que se comportó al respecto. Lo que ocurrió en Australia fue una gran vergüenza y nadie ganó nada de todo eso. Djokovic perjudicó al tenis, al grand slam australiano, y se hizo daño a sí mismo.

¿Cómo piensa que Federer quiere ser recordado?

Como un muy buen tipo, un tenista que lo dio todo. No tiene un ego tan grande como para querer ser recordado como el mejor de la historia o todas esas cosas que la gente ve en él. Creo que el legado no le resulta tan importante. Ya está seguro de ser mucho más grande que lo que pensó que sería cuando empezó a jugar.

JUAN URIBE

